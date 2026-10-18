Colombia

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

La pereirana dijo que su paso por otros certámenes no cambió su meta de llegar a Miss Universe, contando cómo es su familia con su actual pareja, de origen puertorriqueño

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reveló que tiene planes de casarse con su actual pareja, de origen puertorriqueño - crédito @malopezp/Instagram
María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reveló que tiene planes de casarse con su actual pareja, de origen puertorriqueño - crédito @malopezp/Instagram
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María Alejandra López Pérez se consagró el pasado 10 de octubre como la nueva Miss Universe Colombia 2026, en la gala celebrada en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, 13 años después de iniciar su recorrido en los certámenes de belleza.

La definición quedó entre cinco candidatas: Lauren Escandón Salazar, por la Región Andina; Marly Yulied Velásquez Marín, por Medellín; Andrea Aguilera Arroyave, por Antioquia; Susana del Portillo Olivo, por el Valle del Cauca, y la propia López Pérez, representante de Risaralda.

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Del Portillo resultó cuarta finalista, Aguilera tercera y Escandón segunda, lo que dejó la decisión final entre Medellín y Risaralda. Velásquez Marín se quedó con la virreina, mientras la pereirana se impuso con la corona.

La semana de concentración previa a la gala ya anticipaba su favoritismo. El 7 de octubre, López Pérez ganó el premio Miss Figura Bodytech y, poco después, obtuvo el reconocimiento Miss Bulova Time, otorgado por liderazgo, comunicación e impacto social.

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La nueva Miss Universe Colombia participó en el Concurso Nacional de Belleza de 2013, ocupando el puesto de primera princesa - crédito @missosologycol/IG

Esos resultados preliminares se sumaron a una trayectoria que incluye dos participaciones previas en el certamen nacional sin lograr la corona: en 2021 quedó como primera finalista de Miss Universe Colombia, detrás de la cartagenera Valeria Ayos, y en 2023 obtuvo el segundo lugar en Miss Grand International, celebrado en Vietnam, entre 68 candidatas.

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El vínculo entre López Pérez y la corona nacional se remonta a 2013, cuando representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena. En esa edición —la misma en que compitió la futura Miss Universo 2014, Paulina Vega— López obtuvo el título de primera princesa junto al premio al Rostro Jolie. Ese mismo año se coronó ganadora de Reina Hispanoamericana en Bolivia, y luego en 2014 sumó el título de Miss Caraïbes Hibiscus en la isla de San Martín. En 2015 fue elegida Miss Mundo Colombia en Bogotá y representó al país en Miss World, en Sanya, China, sin clasificar a la fase semifinal.

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María Alejandra López representó a Colombia en Miss Mundo en 2015 después de haber sido participante en Señorita Colombia - crédito Facebook

En una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, López Pérez explicó que Miss Universe fue su objetivo desde los 18 años y que ya lo había intentado a los 27, que describió como “muy difícil, muy retador” por una situación personal relacionada con su padre.

Sobre su paso por Miss Grand International en 2023, aclaró que no significó un cambio de meta: “Yo cambié de opinión y eso es lo lindo de madurar y de crecer, que uno puede cambiar de ideas y cambiar de opinión”, dijo, y añadió que su decisión de competir en ese certamen respondió a un respaldo a la entonces Miss Universo Fátima Bosch, luego de un episodio de cuestionamientos públicos hacia la reina. “Yo simplemente no apoyo que silencien a una mujer, que humillen a una mujer públicamente”, afirmó.

Consultada por las críticas sobre su edad y por intervenciones estéticas, López Pérez reconoció arrepentimiento de algunos procedimientos y dijo que busca ser un ejemplo para que otras jóvenes no caigan en la misma presión por encajar. “Hoy en día he encontrado mi propia voz y mi autenticidad”, señaló, al tiempo que reconoció que incluso las críticas destructivas contribuyeron a definir quién es en la actualidad.

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López Pérez admitió su arrepentimiento por ciertas intervenciones estéticas del pasado y defendió la autenticidad frente a las presiones externas - crédito @missuniversecolombiaorg/IG

La pereirana también relató que, dos años atrás, inició una relación de pareja con un hombre puertorriqueño, con quien tiene tres hijastras a las que considera propias, y anunció que se comprometió recientemente. “Dios me hizo esperar muchos años, estos 13 años, más de una década, y me está premiando con todo”, expresó, en referencia a su vínculo familiar y a la corona obtenida.

Con el título de Miss Universe Colombia 2026 asegurado, la ingeniera industrial de 32 años viajará a San Juan, Puerto Rico, para competir en la edición 75 de Miss Universe, programada para el próximo 24 de noviembre.

En su discurso final en Barranquilla, resumió la constancia detrás de dos derrotas anteriores: “Quiero que el mundo y el universo conozcan la mujer que soy, humilde, una mujer entregada, una mujer amante a su familia, de su país, amante de servir”.

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