Margarita Rosa de Francisco contesta a Amparo Grisales: “La lealtad no puede ser desleal, pero yo sigo creyendo en las ideas de Petro”

Tras ser acusada de "cangrejear" por su colega Amparo Grisales, Margarita Rosa de Francisco defendió su derecho a criticar al gobierno de Gustavo Petro - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

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Margarita Rosa de Francisco respondió con un mensaje de video dirigido al periodista Gustavo Gómez después de que Amparo Grisales la acusara públicamente de deslealtad hacia Gustavo Petro.

La actriz rechazó la forma en que el comunicador planteó su cambio de postura sobre el mandato del presidente colombiano y defendió su derecho a criticarlo sin renunciar a las ideas que lo llevaron al poder.

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El cruce se originó en una entrevista radial donde Gómez le preguntó a Grisales qué opinaba de que De Francisco hubiera “descubierto” después de cuatro años que el gobierno no era tan bueno como parecía.

Margarita Rosa de Francisco cuestiona cómo se formuló la pregunta sobre Petro

Margarita Rosa de Francisco enfrenta preguntas de seguidores de Abelardo de la Espriella durante votación en el consulado colombiano de Miami - crédito Fotomontaje Infobae (OswaldoOrtiz/Instagram)

La actriz fue directa desde el inicio de su grabación. “La pregunta está mal planteada y, ya si comienzas con una pregunta que está sesgada, pues la entrevistada también puede dar una respuesta imprecisa”, dijo De Francisco dirigiéndose a Gómez.

Según explicó, su postura real quedó registrada en una conversación con Iván Gallo. Allí sostuvo que sigue creyendo “en las ideas de Gustavo Petro” y en el modelo de país que describía en sus discursos, pero que debía ser “profundamente crítica” de ciertos gestos que, a su juicio, contradecían ese mismo proyecto.

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“Dije que le había faltado gobierno a sí mismo en muchas ocasiones y lo sostengo”, afirmó.

Margarita Rosa de Francisco respondió así tras ser señalada de desleal por su colega Amparo Grisales, quien había calificado de inconsistente el cambio de postura de la actriz sobre el expresidente Gustavo Petro.

En su mensaje, De Francisco defendió que apoyar un proyecto político no excluye la crítica, y rechazó la idea de que su distancia con el Gobierno implique un abandono de las ideas que respaldó durante años.

Margarita Rosa de Francisco y Levy Rincón mantienen una amistad sólida - crédito Levy Rincón/Instagram

La actriz niega que el proyecto progresista se haya hundido

De Francisco también cuestionó una frase que, según relató, Gómez usó en la misma entrevista radial: que había que “hundirse todos en el barco”. Le respondió sin rodeos.

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“Primero, no nos hemos hundido”, sostuvo la actriz, y precisó que el sector progresista o socialdemócrata al que dijo pertenecer reunió a “muchos votantes” en la pasada contienda presidencial.

Recordó además que la diferencia entre el candidato de izquierda y el de derecha “no hubiera sido tan pequeña” si el Gobierno no hubiera tenido logros que, según ella, beneficiaron a un sector importante de la sociedad colombiana.

El reclamo de Margarita Rosa de Francisco sobre el doble estándar

En su video, De Francisco planteó una contradicción que, según ella, enfrentan quienes apoyan a un líder político. “Si uno solamente apoya a un líder político sin criticarlo, entonces le dicen a uno que está adoctrinado (...) pero si uno lo critica, entonces eso ya es incoherencia, es traición, es deslealtad”, señaló.

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Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco se reencontraron y así se vivió el momento - crédito @Margaritarosadf/X

Aclaró también que su postura no equivale a comunismo, sino a una identificación con la socialdemocracia.

Los motivos para no hacer activismo político

La también escritora explicó por qué evita el activismo electoral. “Me parece peligroso en un país como Colombia”, afirmó, y agregó que no quiere que la gente cercana a ella sufra consecuencias por sus declaraciones políticas.

También reconoció los límites de su conocimiento sobre el poder. “Uno no sabe cómo se manejan esos hilos (...) uno está basando su simpatía en un anhelo, porque uno no conoce a las personas que están representando las ideas que uno apoya”, dijo, y sostuvo que como ciudadana mantiene el derecho a opinar sin que eso signifique que el proyecto “haya fracasado”.

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Por qué Amparo Grisales la acusó de “cangrejear”

Las actrices protagonizaron la novela de 'Los pecados de Inés de Hinojosa' - crédito @zandrusky / Instagram

La controversia nació en el programa Los Protagonistas, de Caracol Radio, cuando Grisales respondió a la pregunta de Gómez sobre el giro de su colega. “Ella es como que le gusta cangrejear”, dijo entre risas la actriz, jurado de Yo me llamo.

Grisales se diferenció de ese comportamiento. “Yo soy de las que digo algo y me mantengo”, afirmó ante el conductor del espacio radial.

La actriz insistió en que cambiar de opinión no es el problema, sino “arremeter contra quien te dio la mano” cuando ya no conviene. “La lealtad no puede ser desleal”, remató.