Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El "Poderoso de la Montaña" empató en su visita a Manizales, y alejó sus posibilidades de clasificar al grupo de los 8-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín y Once Caldas por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 17 de octubre de 2026 a partir de las 8:10 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y se podrá ver a través de Win Sports y Win + Fútbol.

El árbitro del partido será Steven Camargo y en el VAR lo acompañará Lisandro Castillo.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa y en los 90 minutos que se disputarán en la capital antioqueña.