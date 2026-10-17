Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín y Once Caldas por la fecha 15 de la Liga BetPlay.
El partido se jugará el 17 de octubre de 2026 a partir de las 8:10 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y se podrá ver a través de Win Sports y Win + Fútbol.
El árbitro del partido será Steven Camargo y en el VAR lo acompañará Lisandro Castillo.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa y en los 90 minutos que se disputarán en la capital antioqueña.
El Independiente Medellín quedó eliminado de la Copa Colombia tras perder la serie ante Atlético Nacional por 3-2 en los cuartos de final. El equipo volvió a caer frente a su rival en el certamen y solo reaccionó en la segunda parte del encuentro.
Así se jugará la fecha 15 de la Liga BetPlay
17 de octubre de 2026
Millonarios vs. Jaguares de Córdoba
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Hora: 6:00 p. m.
- Árbitro: Luis Matorel (Bolívar)
- VAR: Fernando Acuña (Boyacá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
18 de octubre de 2026
Águilas Doradas vs. Deportes Tolima
- Estadio: Cincuentenario de Medellin
- Hora: 2:00 p. m.
- Árbitro: Diego Ulloa (Valle del Cauca)
- VAR: Never Manjarres (Córdoba)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Atlético Bucaramanga vs. América de Cali
- Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
- Hora: 4:00 p. m.
- Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
- VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Llaneros FC vs. Santa Fe
- Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio
- Hora: 6:05 p. m.
- Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
- VAR: Ricardo García (Santander)
- Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play
Deportivo Cali vs. Junior FC
- Estadio: Deportivo Cali
- Hora: 8:10 p. m.
- Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
- VAR: John Perdomo (Huila)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
19 de octubre de 2026
Deportivo Pasto vs. Alianza FC de Valledupar
- Estadio: Departamental La Libertad de Pasto
- Hora: 8:05 p. m.
- Árbitro: Álvaro Meléndez (Magdalena)
- VAR: Stivenso Celeita (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
20 de octubre de 2026
Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó
- Estadio: Departamental La Libertad de Pasto
- Hora: 4:30 p. m.
- Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)
- VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Internacional de Bogotá vs. Fortaleza
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Hora: 6:15 p. m.
- Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)
- VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win Play
Internacional de Bogotá vs. Fortaleza
- Estadio: General Santander de Cúcuta
- Hora: 6:30 p. m.
- Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)
- VAR: Heider Castro (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
El “Poderoso de la Montaña” recibe al “Blanco Blanco”
El 14 de octubre de 2026, el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea recibió un duro golpe al ser eliminado de la Copa Colombia ante Atlético Nacional tras caer por 3-2 en la fase de los cuartos de final.
César Haydar al minuto 23 y un gol en propia puerta de Frank Fabra al 42 de juego le permitieron al “Verdolaga” irse en ventaja al descanso.
Para la segunda parte, Agustín Martegani descontó de tiro penal al minuto 63 y luego volvería a aparecer al 71 de partido con un buen gol en una jugada individual, pese al gol de Andrés Felipe Román al 66.
En lo que se refiere al Once Caldas, el 9 de octubre de 2026, el campeón de América en 2004 venció a Llaneros por 1-0 en el estadio Palogrande de Manizales.
La única anotación del partido fue del volante Jorge Cardona al minuto 68 de partido.
En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí, hay que ir al 2 de abril de 2026, cuando empataron a un gol en Manizales.
El volante Mateo Zuleta al minuto 81 marcó la ventaja para el Once, pero Baldomero Perlaza empató el partido al 84.