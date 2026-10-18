Colombia

Una joven de Suiza que vive en Colombia afirmó que “el acento español más bonito de todo el mundo es sin duda el de Bogotá”

La residente en Colombia destacó en Instagram la entonación y la manera de expresarse de los habitantes de la capital, a quienes señaló como referentes de su preferencia lingüística personal

Salomé compartió su preferencia por la entonación de los bogotanos a través de su cuenta de Instagram - crédito suizaencolombia/IG

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La suiza Salomé, residente en Colombia, afirmó que el acento de Bogotá es, para ella, el más bonito del español y pidió ayuda a sus seguidores para perfeccionarlo hasta que no se note que nació en otro país.

La creadora de contenido compartió su opinión en un video publicado en Instagram, donde anticipó que sus palabras podían provocar reacciones. “Voy a decir algo que probablemente va a generar un poquitico de polémica”, advirtió.

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Según relató, su vínculo con el idioma comenzó hace cerca de diez años, cuando viajó de intercambio a Valencia, España. En ese momento, aseguró, no tenía conocimientos de español y debió asistir a un instituto donde las clases se dictaban íntegramente en esa lengua.

La joven explicó que aprendió a comunicarse “a la fuerza” para afrontar situaciones cotidianas. “Yo de verdad no sabía absolutamente nada. Cero”, recordó sobre esa etapa.

La extranjera consume pódcast con acento de Bogotá durante todo el día para adoptar el habla local - crédito Captura de video
La extranjera consume pódcast con acento de Bogotá durante todo el día para adoptar el habla local - crédito Captura de video

La ciudadana suiza contó que, tras su experiencia en España, incorporó formas de pronunciación propias del castellano. “Yo hablaba muy castellano, así con la ce”, dijo al mencionar la manera en que pronunciaba palabras como Valencia.

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Durante ese período, consideraba que aquella forma de hablar era la más atractiva que había escuchado. Esa percepción cambió cuando llegó a la capital colombiana. “Yo en ese entonces pensaba que este era el acento más bonito del mundo hasta que llegué a Bogotá”, afirmó Salomé.

La joven sostuvo que el habla de los bogotanos la cautivó por su tono y su entonación. “No sé qué tienen los rolos cuando hablan, pero les juro que amo cómo hablan”, expresó.

Para Salomé, el atractivo del acento bogotano está en rasgos que identifica al escuchar a las personas de la ciudad. Dijo que disfruta tanto esa forma de hablar que suele rodearse de bogotanos o elegir contenidos sonoros protagonizados por ellos.

La ciudadana suiza Salomé afirmó que el acento de Bogotá es el más bonito del idioma español- crédito Colprensa
La ciudadana suiza Salomé afirmó que el acento de Bogotá es el más bonito del idioma español- crédito Colprensa

“Literalmente yo podría estar escuchando el acento rolo así 24/7”, aseguró en el video. La extranjera indicó que esa escucha es parte de su rutina. “O estoy siempre con rolos y si no estoy con rolos estoy escuchando un pódcast así bien rolo 24/7, explicó.

Su objetivo es adoptar esa manera de hablar. “Algún día mi sueño es poder hablar como alguien de Bogotá, así bien rolo”, señaló. Salomé afirmó que practica para acercarse a esa meta y pidió a sus seguidores que le marquen los errores que cometa. “Necesito mejorar tanto que ya no se note que soy extranjera”, manifestó.

Al final de su publicación, la joven convocó a otras personas que compartan su gusto por el acento de la capital colombiana. “Cuéntenme si soy la única tan obsesionada con el acento rolo o si hay otros por ahí”, concluyó.

Una suiza en Colombia

Salomé, una consultora suiza, contó en su cuenta de Instagram que su llegada a Colombia transformó su percepción sobre el país. En 2024 se instaló en Bogotá para cursar una maestría en Economía e Inteligencia Artificial.

La mujer aprendió a hablar español hace diez años durante un intercambio estudiantil en Valencia, España - crédito suizaencolombia/IG
La mujer aprendió a hablar español hace diez años durante un intercambio estudiantil en Valencia, España - crédito suizaencolombia/IG

La joven afirmó que eligió el país porque encontró allí una dimensión personal que desconocía. “Soy suiza y me enamoré de Colombia”, escribió en una de sus publicaciones.

Según relató Salomé en Instagram, su experiencia en Colombia comenzó con un intercambio académico en Bogotá y derivó en una conexión con aspectos cotidianos de la vida local. La consultora de tecnologías de la información destacó la amabilidad de las personas, la comida, las frutas, los vendedores ambulantes y el acento rolo.

Entre los elementos que mencionó figuran las arepas paisas y la variedad de frutas disponibles en el país, que cifró en más de 300. También señaló que le llamó la atención escuchar a un vendedor gritar “MAZAMORRA”.

“Me vine a Colombia porque aquí encontré una parte de mí que no sabía que existía”, afirmó Salomé en la red social. La joven invitó a seguir sus contenidos sobre “la vida de una suiza en Colombia”.

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