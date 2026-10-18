Colombia

Incertidumbre en la gira europea de Karol G: entre especulaciones y fechas canceladas, la verdad del anuncio que circula en redes sociales

En días recientes se dio a conocer que tres de las presentaciones del ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’ en el “viejo continente” fueron canceladas por motivos logísticos

Informaciones en redes sociales apuntaban a que Karol G canceló tres fechas en Europa para 2027, generando rumores de baja venta de entradas de la colombiana - crédito @karolg/Instagram
Informaciones en redes sociales apuntaban a que Karol G canceló tres fechas en Europa para 2027, generando rumores de baja venta de entradas de la colombiana - crédito @karolg/Instagram
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Entre 2026 y 2027, la agenda de Karol G estará enfocada en cumplir los compromisos de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. Tras completar recientemente sus fechas en Estados Unidos, llegará el turno de Latinoamérica y, posteriormente, de Europa, donde finalizaría de forma tentativa la gira con una fecha en el estadio San Siro de Milán, el 24 de julio de 2027.

Sin embargo, durante las últimas horas circuló información en distintas cuentas de redes sociales en las que se notificaba la cancelación de tres de sus fechas en el “viejo continente”. Los reportes mencionaron que sus conciertos del 18 de junio de 2027 en el Estádio da Luz de Lisboa, Portugal, el 14 de julio de 2027 en el PGE Narodowy de Varsovia, Polonia, y el 21 de julio de 2027 en el Groupama stadium de Lyon, Francia, fueron canceladas.

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Según se constató en las capturas de pantalla de los mensajes difundidos, los organizadores atribuyeron la decisión a presuntos problemas logísticos, aunque numerosos usuarios aseguraron que el verdadero motivo sería la baja venta de boletos.

La polémica se intensificó luego de que se difundieran en redes sociales capturas de pantalla de Ticketmaster con un alto número de localidades disponibles para uno de los conciertos de la artista colombiana, el que está programado para realizarse en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam, Países Bajos, el 10 de julio de 2027. Las imágenes generaron comentarios que pusieron en duda la popularidad de la cantante en el continente europeo, en contraste con la recepción que recibió en Latinoamérica.

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Uno de los usuarios describió la cantidad de asientos vacíos como un “océano Pacífico de asientos vacíos”, según capturas que circularon en plataformas como X. Otros internautas cuestionaron de forma directa la explicación ofrecida por los organizadores sobre los problemas logísticos y advirtieron sobre la posibilidad de que se anuncien nuevas cancelaciones si la demanda continúa baja.

En la página oficial de la Bichota, solo se eliminó la fecha correspondiente a su concierto en Varsovia, Polonia. De momento, la productora responsable afirma que la decisión se tomó debido a problemas logísticos - crédito @karolg/Instagram
En la página oficial de la Bichota, solo se eliminó la fecha correspondiente a su concierto en Varsovia, Polonia. De momento, la productora responsable afirma que la decisión se tomó debido a problemas logísticos - crédito @karolg/Instagram

No obstante, hasta el momento, de las tres fechas mencionadas inicialmente, solo una fue borrada de la programación disponible en la web oficial de Karol G: la correspondiente a su presentación en Polonia. Las otras dos en Lisboa y Lyon permanecen disponibles y todavía pueden adquirse entradas para las mencionadas en Ticketmaster.

No obstante, Infobae Colombia tuvo acceso al mapa de ventas en la presentación en Lyon, y pudo evidenciar que la cantidad de entradas disponibles todavía es significativa, cuando faltan nueve meses para la realización del concierto.

Estos son los puestos disponibles para el show de la cantante en el Groupama Stadium de Lyon, el 21 de julio de 2027 - crédito Ticketmaster Francia

En ese sentido, hasta el momento no existe confirmación oficial de que la cancelación esté vinculada con la venta de entradas, por lo que estas versiones permanecen como especulaciones sin verificar. La artista tampoco ofreció una explicación personal sobre lo ocurrido, pero lo anterior no detuvo las críticas en redes sociales.

La situación contrasta con el desempeño que tuvo su gira anterior, Mañana Será Bonito World Tour, con la que la cantante logró transformarse en una de las giras internacionales más rentables a nivel mundial, incluyendo un paso éxitoso por el “viejo continente” realizado en su mayoría en arenas, salvo por su serie de cuatro conciertos en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid, con los que cerró dicha gira.

El video de “Bby Wow” se estrenó al cierre de la etapa norteamericana

La Bichota presentó la versión en vivo de uno de los grandes éxitos de su LP 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' - crédito Karol G/YouTube

Antes de que se conociera la polémica europea, Karol G había cerrado la primera etapa de su gira en Estados Unidos con un balance distinto. La cantante concluyó el recorrido norteamericano el 15 de octubre en el AT&T Stadium de Dallas, tras vender más de dos millones de boletos en Estados Unidos y Canadá, y celebró el cierre con el estreno del videoclip en vivo de Bby Wow, grabado durante su presentación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el pasado 17 de septiembre.

El tema, interpretado junto a Judeline, rusowsky y el productor Tainy, regresó a la posición número uno del Billboard Global 200 y del Billboard Global Excluyendo Estados Unidos, donde acumula cinco semanas consecutivas en la cima de ambas listas. El 16 de octubre, la canción cumplió 46 días en el primer puesto de la lista Global de Spotify y se ubica entre las 14 canciones de artistas femeninas con más días consecutivos en esa posición en la historia de la plataforma.

El Viajando por el Mundo Tropitour reanudará su recorrido el 6 de noviembre en Monterrey, México, y continuará por países como Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana. En Colombia, la artista se presentará los días 4, 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La etapa europea, donde se ubican las fechas canceladas, está prevista para junio de 2027, una vez concluida la gira latinoamericana.

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