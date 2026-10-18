Colombia

Yina Calderón soltó duros comentarios sobre la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: “Va a fracasar”

Aunque la DJ y creadora de contenido se venía caracterizando por defender a la pareja, sus más recientes comentarios dejaron ver un giro significativo en su punto de vista sobre una de las bodas más esperadas de la farándula nacional

Yina Calderón respaldó a Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en medio del revuelo que causaron las revelaciones del artista sobre sus excesos con el licor y otras sustancias- crédito @luisafernandaw y @yinacalderontv/Instagram
Yina Calderón afirmó en una transmisión en vivo que el matrimonio entre los dos famosos iba a fracasar - crédito @luisafernandaw y @yinacalderontv/Instagram
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La influenciadora Yina Calderón cuestionó la relación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno a pocos días de la boda que la pareja celebrará el 29 de octubre en Bogotá.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia respondió preguntas de sus seguidores sobre el enlace matrimonial y lanzó una predicción tajante sobre su futuro: “Ese matrimonio va a fracasar”.

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Calderón sostuvo que la pareja carece de compatibilidad y anticipó una ruptura a corto plazo. “Ese matrimonio va a fracasar, ellos no son tal para cual, Pipe es un bacán y esa vieja es como amargada, aburrida”, declaró la empresaria, quien aclaró que no pretendía actuar como ave de mal agüero antes de emitir su pronóstico.

La huilense señaló que no veía funcionando la boda entre la influenciadora y el cantante en un largo plazo - crédito @famososhastalaz/Instagram

Según su apreciación, existe una diferencia marcada de carácter entre ambos. La influenciadora describió a Luisa Fernanda W como una persona interesada en proyectar una imagen de perfección, mientras que atribuyó al cantante caleño una energía distinta a la de su pareja.

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La empresaria también cuestionó la manera en que Luisa Fernanda W se ha referido públicamente a los problemas recientes de la relación. Este hecho no tardó en llamar la atención, debido a que semanas atrás salió en defensa de Pipe Bueno por sus revelaciones sobre sus adicciones durante su paso por Los Hombres Sí Lloran, el pódcast de Juan Pabo Raba, que derivaron en una crisis que, según indicaron ambos, continúa en proceso de recuperación.

La creadora digital enfatizó que su posicionamiento se debe a una gestión estratégica y evolución constante, rechazando el uso de polémicas para captar atención y resaltando su colaboración con marcas de lujo - crédito @luisafernandaw @yinacalderontv / Instagram
Calderón señaló que Luisa Fernanda W busca proyectar una imagen de perfección que dista de la personalidad del cantante caleño - crédito @luisafernandaw @yinacalderontv/Instagram

Calderón consideró que la forma en que la creadora de contenido aborda ese episodio resulta, a su juicio, “ridícula”.

La disputa entre ambas figuras no es nueva: Yina Calderón mantiene desde hace varios años una postura crítica hacia Luisa Fernanda W, quien ha optado por no responder públicamente a sus señalamientos.

Tras la publicación de las declaraciones, los comentarios se multiplicaron en redes sociales. Un sector de los usuarios coincidió con la visión de Calderón sobre la pareja, mientras que otro grupo salió en defensa de los novios y señaló que no corresponde emitir juicios sobre su relación.

La pareja definió la sede de la boda y evalúa tres destinos para la luna de miel

En una dinámica de preguntas rápidas con Infobae Colombia, Pipe Bueno respondió de manera espontánea sobre su vida, su carrera y algunos detalles de su despedida de soltero.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W dejaron atrás la opción de casarse en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca, y organizarán una ceremonia privada en Bogotá con cerca de 500 invitados. El lugar exacto de la celebración permanecerá bajo reserva por motivos de seguridad, a tres años del compromiso que la pareja selló en Dubái en octubre de 2023.

En diálogo con La Red de Caracol Televisión, el cantante reveló que incluso contemplaron casarse en México, país donde reside junto a Luisa Fernanda W, pero descartaron la idea para no trasladar a todos los invitados hasta allá. “Inicialmente nos íbamos a casar en México, pero al final pensamos que no íbamos a poner a todo el mundo a ir allá”, explicó el artista.

La luna de miel sigue sin fecha ni destino definido. Luisa Fernanda W propuso aplazar el viaje hasta 2027 para no interferir con los compromisos laborales de ambos, mientras que Pipe Bueno expresó en diálogo con Infobae Colombia su intención de viajar poco después de la boda. Entre las opciones que la pareja analiza figuran Dubái, Italia y Maldivas, y coincidieron en que realizarán el viaje sin sus hijos, Máximo y Domenic.

El cantante también adelantó que el matrimonio contempla la posibilidad de ampliar la familia. “Ella ya me dio sus peticiones, puede ser Italia, o los Emiratos Árabes, donde le pedí la mano”, reveló Pipe Bueno, quien añadió que a ambos les haría ilusión que un eventual tercer hijo fuera una niña.

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