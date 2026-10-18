En video quedó registrado como un aparente choque entre un automóvil y una motocicleta terminó a los golpes en Bogotá

Un accidente entre automóvil y motocicleta provocó caos vial en la avenida Villavicencio - crédito @PasaenBogota/X

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Un choque entre un automóvil y una motocicleta terminó en una pelea a golpes que requirió la intervención de la Policía en la noche del sábado 17 de octubre de 2026, en el cruce de la avenida Guayacanes con avenida Villavicencio, en Bogotá.

El incidente ocurrió en el sentido norte-sur de esa vía, donde el tránsito presentó demoras durante varias horas. Las autoridades acudieron al lugar para contener la confrontación entre los involucrados y permitir la circulación de los vehículos que quedaron detenidos en el sector.

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Un video mostró el momento en que la Policía redujo a un implicado

La cuenta de X Pasa en Bogotá difundió imágenes de la escena. En una de las grabaciones se observa a uniformados que reducen a uno de los hombres presuntamente involucrados en la riña, mientras la motocicleta permanece caída sobre la calzada.

Durante el procedimiento, el hombre pronunció una frase breve ante quienes registraban el hecho: “El que nada debe, nada teme”. No se conocieron detalles oficiales sobre su identidad, el motivo de la disputa ni las medidas adoptadas después de la intervención policial.

Choque entre un carro y una moto terminó en pelea en el sur de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

El material también evidencia la presencia de personas alrededor del cruce, algunas de ellas pendientes del procedimiento. La congestión aumentó debido a que varios conductores redujeron la velocidad al pasar por el lugar.

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Testigo cuestionó la situación de tránsito en la zona

Uno de los usuarios que presenció el hecho y grabó parte de la secuencia expresó comentarios sobre el control vial y la convivencia entre conductores. “Y bienvenidos a la patria, milagro. Ay, Dios mío, señor”, dijo.

El testigo también lanzó cuestionamientos sobre la presencia de agentes de tránsito y la circulación de motocicletas.

Hasta las 08:20 p. m. del sábado 17 de octubre de 2026, la situación mantenía afectada la movilidad en la zona sur de la capital colombiana. La Policía controló la confrontación, aunque no hubo información pública sobre personas heridas o daños materiales.

“El que nada debe, nada teme”, dijo un hombre reducido tras riña en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Denuncian que conductor de una aplicación intentó arrollar a una familia en Galerías

Una discusión por un viaje solicitado mediante una aplicación derivó, según la denuncia de un comerciante, en un presunto intento de atropello contra una familia con tres niños en el sector de Galerías, en Bogotá. El hecho habría ocurrido hacia las 2:00 a. m. del viernes 16 de octubre de 2026.

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El hombre relató a El Ojo de la Noche, de Mañanas Blu, que salió de su establecimiento junto con su esposa y sus hijos para regresar a la localidad de Suba. Tras pedir un vehículo por plataforma, el conductor llegó al punto acordado y los menores ingresaron al automóvil.

De acuerdo con su versión, el chofer se molestó porque consideró que la familia había tardado en abordar. Luego les comunicó que no realizaría el trayecto y exigió que los pasajeros descendieran.

Los niños bajaron del vehículo y comenzó un intercambio verbal entre los adultos. El conductor se retiró de la zona, pero, según el testimonio, regresó minutos después.

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El comerciante afirmó que el conductor recorrió la manzana y aceleró al ver de nuevo al grupo reunido. En ese momento, habría dirigido el vehículo hacia el andén donde estaban los integrantes de la familia.

La denuncia fue puesta ante las autoridades - crédito Guillermo Torres

“No tiró a asustarnos, tiró fue a matarnos”, sostuvo el denunciante durante la entrevista. También aseguró que el automovilista conocía que en el servicio habían viajado tres menores de edad.

Uno de sus hijos alcanzó a apartarse antes de que el automóvil llegara al lugar. El padre indicó que otro vehículo circulaba por el sector y pudo quedar involucrado en la maniobra.

Según su relato, el segundo conductor se movilizaba a baja velocidad, circunstancia que evitó que el menor quedara entre ambos automóviles.

La familia busca identificar al conductor

La víctima considera que el episodio debe investigarse como un posible intento de homicidio. Por esa razón, espera que la aplicación de transporte le entregue información que permita establecer la identidad de quien aceptó el viaje.

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La familia pidió una respuesta de la empresa y solicitó que se revisen las condiciones en que se produjo el incidente. Hasta el momento, no se conocía una versión pública del conductor señalado ni de la plataforma.

El comerciante afirmó que la Policía ya tendría conocimiento de la denuncia.