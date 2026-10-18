Elecciones en Colombia 2027: Partido Conservador descarta alianzas con opositores al gobierno de Abelardo de la Espriella

La dirección conservadora programó recorridos territoriales entre octubre y noviembre para perfilar aspirantes y priorizar candidaturas propias - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/@soyconservador/X

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Culminada la campaña electoral de 2026, los partidos políticos comenzaron a definir sus estrategias para las elecciones regionales de 2027 en Colombia.

En este proceso, varias colectividades vienen rediseñando lo que serán las futuras coaliciones para competir por las alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y ediles locales del territorio nacional.

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Uno de los primeros movimientos que alineó su postura al respecto fue el Partido Conservador, que fijó restricciones para sus eventuales coaliciones para el proceso electoral del año entrante.

La dirección conservadora, en declaración a El Tiempo, indicó que la organización evaluará cada alianza que se defina para los futuros comicios. Sin embargo, recalcó que inicialmente no suscribirá acuerdos “con aspirantes de partidos que hagan oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, ni con quienes hubieran votado por Iván Cepeda en la elección presidencial”.

El Partido Conservador descartó alianzas electorales con sectores opositores al gobierno de Abelardo de la Espriella o votantes de Iván Cepeda - crédito Colprensa

El partido, dirigido por el exsenador Efraín Cepeda, buscará priorizar sus candidaturas propias. También prevé realizar acuerdos en los comicios con sectores que no hayan estado alineados con el gobierno de Gustavo Petro, según señalaron las directivas al diario citado.

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Como parte de su preparación, el Partido Conservador iniciará, a finales de octubre e inicios de noviembre, una serie de recorridos en diferentes partes del país para identificar y perfilar aspirantes. La colectividad definirá su despliegue territorial antes de que se abra formalmente el calendario electoral.

Centro Democrático y Pacto Histórico anuncian avales y alianzas para 2027

Además del Partido Conservador, otros movimientos políticos también anuncian sus estrategias de cara al 2027.

El Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, ha informado que espera definir antes del 31 de diciembre de 2026 los avales para las alcaldías y gobernaciones que estarán en disputa el año entrante.

El Centro Democrático fijó el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para definir los avales a gobernaciones y alcaldías. (@Juan_EspinalR/X)

Desde una publicación en X, el congresista Juan Espinal comunicó la información desde el barrio Belén La Mota de Medellín.

“Antes del 31 de diciembre buscaremos definir nuestros avales para las alcaldías y gobernaciones en todo el país”, escribió Espinal en la red social. El mensaje no incluyó nombres de posibles candidatos ni precisó el mecanismo interno que se utilizará para seleccionar a los aspirantes.

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El senador agregó que el partido buscará coaliciones con otros sectores políticos bajo una lógica programática. Según su planteamiento, esos acuerdos se basarán en propuestas “serias, cumplibles y conectadas con la realidad de los ciudadanos”, con las oportunidades para los jóvenes entre las prioridades.

El Pacto Histórico articulará su estrategia electoral de oposición con movilizaciones y recursos judiciales en defensa de la protesta. (REUTERS/Charlie Cordero)

Por su parte, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda afirmó que el Pacto Histórico, ahora partido de oposición, pretende construir alianzas con otras fuerzas para las elecciones locales de 2027. La organización busca presentar candidaturas de carácter plural e incluyente y activar desde ahora su estructura en los territorios.

El congresista, en declaraciones a El Espectador, diferenció la preparación electoral de las movilizaciones contra las políticas del Gobierno nacional, aunque señaló que ambas dinámicas avanzarán en paralelo. También indicó que el partido acudirá a acciones judiciales frente a decretos o decisiones que, según su posición, restrinjan el derecho a la protesta.

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“Vamos a presentar un espectro variado, plural e incluyente de fuerzas políticas para ganar las elecciones locales”, dijo Cepeda al medio citado.

El legislador defendió su relación política con Petro y afirmó que mantienen un trabajo conjunto, pese a sus visiones propias dentro de la organización. “Tenemos una relación de trabajo mancomunado, articulado, armónico”, dijo Cepeda al referirse al vínculo entre ambos dirigentes.

Los comicios territoriales del 31 de octubre de 2027 designarán a las autoridades regionales para el período constitucional 2028-2031. (EFE/ Natalia Pedraza)

Calendario electoral

Las elecciones regionales de 2027 se realizarán el domingo 31 de octubre. Ese día se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o integrantes de las juntas administradoras locales, de acuerdo con la fecha prevista en la Ley 163 de 1994.

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Los elegidos asumirán el 1 de enero de 2028 para un período de cuatro años. La Registraduría Nacional del Estado Civil aún debe expedir la resolución con el calendario completo, que establecerá los plazos para inscripción de cédulas, registro y modificación de candidaturas, designación de jurados, propaganda electoral y escrutinios.

El registrador nacional, Hernán Penagos, anticipó que la actualización de puestos de votación por cambio de residencia comenzará en octubre de 2026. “Las elecciones regionales son las más difíciles de enfrentar”, afirmó al aludir a la cantidad de candidaturas que se presentan en esta clase de procesos.

El registrador nacional Hernán Penagos confirmó la disponibilidad presupuestal para el proceso electoral y fijó la actualización de puestos para octubre de 2026. (Registraduría)

El funcionario afirmó ante las comisiones económicas del Congreso que los recursos para organizar los comicios están garantizados. El funcionario señaló que se requieren al menos $360.000 millones para servicios de registro civil e identificación, entre ellos la expedición de cédulas y tarjetas de identidad, dentro del debate del Presupuesto General de la Nación de 2027, estimado en $634,9 billones.

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El registrador sostuvo que cerca de $6 billones destinados a las elecciones territoriales están asegurados y señaló que la entidad activará el calendario el 31 de octubre de 2026, un año antes de la jornada. Los cargos que se elegirán el 31 de octubre de 2027 corresponden al período 2028-2031.