Colombia

Westcol aseguró que ganó más dinero que Pablo Escobar a los 24 años: "Lo hice legal"

Durante una transmisión en directo, Luis Fernando Villa Álvarez comparó sus ingresos con los del capo colombiano dado de baja en 1993, luego de que un documental señalara que el narcotraficante alcanzó esa cifra a los 25 años

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El streamer aseguró que superó la fortuna de Pablo Escobar cuando tenía 24 años - crédito @westcol/Instagram/Colprensa
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El streamer Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, volvió a generar soprensa durante una de sus transmisiones diarias a través de la plataforma Kick al compararse con uno de los narcotraficantes más peligrosos de la historia colombiana

Y es que en la difusión en vivo adelantada en la noche del viernes 16 de octubre, el antioqueño aseguró que, a los 24 años, logró superar la fortuna que el capo colombiano acumuló a través de la criminalidad cuando tenía 25 años. Durante la transmisión, el influenciador confirmó que logró reunir al menos cinco millones de dólares (más de 15.898 millones en pesos colombianos) a través de sus plataformas y negocios.

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Westcol comparó su situación con la de Escobar y señaló que, según su relato, obtuvo el dinero de forma legal. “Cinco millones de dólares a los 25 años...Yo a los 24 lo hice legal. ¿Cómo la ven? ¿Quién es más gangsta viniendo de abajo? Pablo Escobar está muerto y me da hasta miedo decir estas cosas”, comentó el streamer.

Las declaraciones del influenciador se dieron en medio de un análisis que hizo Westcol de uno de los documentales sobre el capo colombiano. El documental que veía señalaba que Escobar había ganado esa cantidad de dólares a los 25 años.

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Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido Westcol comparó su fortuna con el capo colombiano Pablo Escobar - crédito @Terrenoviral/X

Westcol tiene actualmente 25 años; nació el 2 de febrero de 2001 en Ciudad Bolívar, Antioquia, y se hizo conocido por sus transmisiones en línea y por su participación contra TheGrefg en La Velada del Año 5 de Ibai.

El robot de Westcol lo derribó durante una prueba para Stream Fighters 5

El creador de contenido colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, cayó al suelo durante una transmisión en vivo después de que el robot humanoide que adquirió para Stream Fighters 5 lo golpeara por la espalda.

La situación ocurrió mientras el dispositivo realizaba una demostración de baile frente a las cámaras del canal de Kick del streamer, en una jornada de pruebas previa al evento que tendrá lugar el 14 de noviembre en Bogotá.

El incidente quedó registrado en video y se difundió en redes sociales a partir de la emisión. Westcol se encontraba de espaldas a la máquina cuando esta reaccionó a la música que sonaba en el lugar. Uno de sus movimientos alcanzó al creador de contenido, quien perdió el equilibrio y terminó en el piso. La caída no le provocó lesiones y la transmisión siguió sin interrupciones relevantes.

El streamer colombiano protagonizó un momento viral cuando la máquina que llevará a Stream Fighters 5 lo impactó por la espalda - crédito @westcol/IG

La escena se produjo mientras Westcol y el cantante Blessd mostraban algunas de las capacidades del robot. La intención era exhibir la forma en que el humanoide responde a secuencias preparadas con anterioridad, entre ellas pasos de baile y movimientos vinculados con el boxeo.

Pero el golpe a Westcol no fue el único episodio que llamó la atención durante la transmisión. Minutos más tarde, otro movimiento de la máquina causó la rotura de un vidrio en el espacio donde se desarrollaba el directo.

Ninguno de los dos hechos derivó en daños personales, aunque ambos dejaron expuesto el margen de riesgo de utilizar el dispositivo en un entorno cerrado y con personas a pocos centímetros de distancia.

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Blessd, Westcol y el robot humanoide, en posición de boxeo durante una de las pruebas previas a Stream Fighters 5 - crédito @westcol/IG

Westcol explicó a su público que el robot no tomó decisiones por cuenta propia ni reaccionó con una intención determinada contra él. Según detalló, el sistema depende de órdenes de programación y de un entrenamiento previo para reproducir las acciones que se le asignan. El creador de contenido sostuvo que cada paso, puño o patada debe incorporarse antes de que el humanoide pueda ejecutarlo.

En una prueba anterior que también mostró en sus emisiones, el streamer se apartó del radio de acción del aparato mientras este practicaba una serie de golpes. “Aprende todo lo que yo le enseñe”, afirmó Westcol al describir el proceso con el que su equipo carga nuevas secuencias de movimiento en el robot.

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