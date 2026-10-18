Colombia

Cuestionan al Idrd por negar que el proyecto de El Campín incluya una sede de la Filarmónica de Bogotá: “Mito urbano”

La concejal de Bogotá Heidy Sánchez aseguró que durante la administración distrital de la exalcaldesa Claudia López se presentó el proyecto de la sede musical

La concejal Heidy Sánchez cuestionó a Claudia López sobre el proyecto de la sede para la Filarmónica de Bogotá - crédito Colprensa - @heidy_up/X
La concejal Heidy Sánchez cuestionó a Claudia López sobre el proyecto de la sede para la Filarmónica de Bogotá - crédito Colprensa - @heidy_up/X
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La concejal de Bogotá Heidy Sánchez pidió explicaciones por las declaraciones del director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), Daniel Andrés García Cañón, que sostuvo que el proyecto asociado a la APP del estadio El Campín no contempla una sede para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

La discusión surgió durante una subcomisión de vigilancia y control sobre la Asociación Público-Privada (APP) del estadio.

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Según un mensaje que publicó la concejal en sus redes sociales, García Cañón calificó como un “mito urbano” la versión sobre la construcción de un espacio propio para la Filarmónica, anuncio que había sido presentado durante la alcaldía de Claudia López.

Este fue el mensaje de la concejal de Bogotá sobre el proyecto de Sencia que "no existió" - crédfito @heidy_up/X
Este fue el mensaje de la concejal de Bogotá sobre el proyecto de Sencia que "no existió" - crédfito @heidy_up/X

Sánchez contrastó esa afirmación con la información publicada en la página de Sencia, empresa vinculada al proyecto. Incluso, en redes sociales publicó una fotografía como soporte.

“¿Qué tendrá que decir la señora @ClaudiaLopez sobre las afirmaciones del director del @IDRD, quien calificó como un “mito urbano” la construcción de una sede para la @filarmonibogota, anunciada durante su administración?“, cuestionó.

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Allí se menciona la construcción de un auditorio filarmónico que funcionaría como casa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con una sala principal para al menos 2.000 espectadores, otra para 500 personas, áreas de ensayo y bodegas para instrumentos.

El director del Idrd dijo que solo habría 80 metros cuadrados para “almacenar” instrumentos musicales

García Cañón afirmó que el contrato no prevé una sede de la Orquesta Filarmónica, sino 46 sesiones para sus presentaciones y 80 metros cuadrados de bodega para almacenar instrumentos.

No es la sede de la Orquesta Filarmónica, no lo es”, manifestó el funcionario. Añadió que el único espacio institucional contemplado como sede dentro de la iniciativa corresponde al Idrd, con 3.000 metros cuadrados.

El director también señaló que el tema había generado confusión desde la administración anterior. En ese contexto, calificó la idea de una sede filarmónica como un “mito urbano” y usó una expresión para describir la falta de un espacio permanente de la orquesta.

Andrés García Cañón aseguró que el contrato incluye 46 presentaciones y 80 metros cuadrados de almacenamiento, una versión que fue objetada por Heidy Sánchez - crédito @Heidy_up/X

Sánchez señaló una contradicción con la información de Sencia

La concejal sostuvo que la descripción disponible en el sitio oficial de Sencia plantea un alcance distinto. De acuerdo con el texto citado por Sánchez, el proyecto incluye un “auditorio filarmónico” como casa propia de la orquesta, con espacios para conciertos, ensayos y almacenamiento de instrumentos.

No solo los aficionados al fútbol siguen siendo perjudicados por los problemas del estadio, sino que ahora también surgen contradicciones sobre las obras que realmente se construirán. La ciudadanía merece conocer los detalles reales del contrato y el proyecto”, afirmó la cabildante en su pronunciamiento.

Sánchez vinculó la controversia con los cuestionamientos que ha planteado sobre el futuro del estadio El Campín y las condiciones de la APP.

En su mensaje, señaló que las dudas ya no se limitan al uso del escenario deportivo, sino que alcanzan a las obras culturales anunciadas dentro del complejo.

Esta fue la información sobre la sede musical que figuró en los proyectos publicados por Sencia - crédito @heidy_up/X
Esta fue la información sobre la sede musical que figuró en los proyectos publicados por Sencia - crédito @heidy_up/X

Sencia respondió a las dudas por los USD 900.000 vinculados al césped de El Campín

Grupo Sencia afirmó que los pagos asociados a los conciertos de BTS hacen parte de los contratos habituales de alquiler del estadio El Campín, que incluyen recursos para el mantenimiento de la grama y de la infraestructura.

La respuesta llegó tras los cuestionamientos del concejal de Bogotá Juan David Quintero, que pidió precisar el destino de USD 900.000 que, según sostuvo, estaban destinados a la recuperación del campo luego de los recitales del 2 y 3 de octubre.

La administradora del escenario indicó que el acuerdo para las presentaciones fue suscrito entre Sencia y la productora Páramo. También señaló que los valores mencionados por el cabildante se enmarcan en la operación regular del estadio, aunque no presentó un desglose sobre la ejecución de esos recursos.

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