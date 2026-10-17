Emiro Navarro pone en duda su paso por ‘MasterChef Celebrity’ por problemas de salud: “Mi intención siempre fue intentar”

Emiro Navarro frenó su participación en 'MasterChef Celebrity' por problemas de salud - crédito cortesía Canal RCN

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Emiro Navarro anunció que se ausentará de MasterChef Celebrity por recomendación médica, luego de atravesar un cuadro de gripa y amigdalitis que le impidió continuar en las grabaciones. El creador de contenido explicó que la decisión no fue sencilla debido a la importancia que tiene para él su participación en el reality de cocina.

Navarro compartió el mensaje con sus seguidores a través de su canal de WhatsApp. Allí señaló que el problema de salud coincidió con un momento personal difícil, circunstancia que complicó su permanencia en la competencia.

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El participante no precisó cuántos capítulos estará fuera ni la fecha exacta en que regresará a las cocinas. Sin embargo, anticipó que su retorno podría ponerlo directamente ante un reto de eliminación, una posibilidad que le genera incertidumbre.

El creador de contenido informó su situación de salud a través de WhatsApp - crédito captura de pantalla canal de WhatsApp Emiro Navarro

La ausencia temporal de Emiro ocurre en una etapa decisiva de la competencia, cuando los participantes buscan avanzar hacia las instancias finales. El creador de contenido aseguró que su intención era mantenerse en el programa y luchar para evitar el delantal negro, pero su condición física hizo necesario suspender su participación.

El influencer detalló que los síntomas comenzaron en medio de un período que definió como complejo en el plano personal. Según explicó, el cuadro de gripa estuvo acompañado de amigdalitis y afectó su estado general de salud.

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“Justamente para esos días estaba pasando por un momento personal bastante difícil y, como si fuera poco, me dio una gripa muy fuerte acompañada de amigdalitis, que me tenía bastante mal de salud”, escribió el participante.

Navarro afirmó que, pese a sentirse enfermo, intentó seguir adelante con su participación en MasterChef Celebrity. Su objetivo era mantenerse en competencia y no quedar expuesto a una prueba de eliminación.

Navarro no confirmó cuántos capítulos estará fuera de la competencia - crédito cortesía Canal RCN

“Aunque no me sentía bien, mi intención siempre fue intentar darlo todo y luchar por salvarme del reto de eliminación, porque hasta el momento no tengo delantal negro y no quería que las cosas terminaran así”, expresó.

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La decisión final se tomó después de una valoración médica. El equipo de salud del programa recomendó que se incapacitara para recuperarse, por lo que la producción deberá continuar sin él durante los próximos episodios. “Sin embargo, después de ser valorado, el equipo médico de MasterChef me recomendó incapacitarme para poder recuperarme, porque mi estado de salud no me permitía continuar en esas condiciones”, explicó Emiro Navarro.

El regreso podría ponerlo frente a un reto de eliminación

El creador de contenido manifestó que dejar temporalmente la competencia no fue una decisión que tomara con facilidad. Navarro ha hablado en varias oportunidades sobre el valor que tiene para él la experiencia dentro de MasterChef Celebrity y el esfuerzo que ha dedicado a cada preparación. “Tomar esta decisión no fue fácil, porque ustedes saben cuánto significa esta experiencia para mí y cuánto me he esforzado por llegar hasta aquí”, señaló.

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El participante también planteó una de las posibilidades que enfrentará tras su ausencia. De acuerdo con su mensaje, no descarta que el programa le asigne de forma directa un reto de eliminación cuando vuelva a las grabaciones. “Además, sé que cuando regrese, lo más probable es que tenga que enfrentarme directamente a un reto de eliminación, y eso me llena de incertidumbre”, añadió.

Navarro aseguró que buscaba evitar el reto de eliminación antes de incapacitarse - crédito cortesía Canal RCN

La producción del programa no ha divulgado detalles sobre el mecanismo que aplicará para el regreso del influencer. Tampoco se conoció si habrá una decisión específica sobre su continuidad, más allá de la incapacidad médica que informó el propio participante.

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Por ahora, la competencia mantendrá sus dinámicas habituales con los demás concursantes. La ausencia de Emiro Navarro será uno de los elementos que marcarán los próximos capítulos, mientras sus seguidores esperan información sobre su recuperación y su retorno.

Emiro Navarro seguirá vinculado al reality tras su recuperación

En su mensaje, Navarro no habló de una salida definitiva de MasterChef Celebrity. Por el contrario, dejó claro que su retiro corresponde a una pausa motivada por motivos médicos y que su intención es regresar.

El influencer no precisó cuánto tiempo tomará su recuperación ni entregó nuevos detalles sobre el cuadro de salud.

Navarro anticipó la incertidumbre que siente frente a su posible regreso a la competencia. - crédito Canal RCN Cortesía

Mientras tanto, sus seguidores han reaccionado a la noticia con mensajes de apoyo. El anuncio despejó las dudas sobre su ausencia en algunos episodios y dejó en claro que la decisión estuvo respaldada por una recomendación del equipo médico del programa.

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