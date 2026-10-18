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Juan Guillermo Cuadrado empezó a brillar con Millonarios: así fue su primera asistencia ante Jaguares

El volante fue figura en la goleada de los azules sobre el cuadro de Montería en El Campín, donde la cancha también respondió de buena manera tras el escándalo del 13 de octubre

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado realizó su primera asistencia con Millonarios ante Jaguares por la Liga BetPlay - crédito Colprensa
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Millonarios se sacudió luego de cuatro partidos en los que no consiguió la victoria en la Liga BetPlay, incluido el de la eliminación en Copa Colombia, con cuatro empates que dieron a una racha que terminó el sábado 17 de octubre ante Jaguares, en el estadio El Campín, por la fecha 15 del Torneo Finalización.

Juan Guillermo Cuadrado empujó a Millonarios para la goleada y realizó su primera asistencia, en un encuentro en el que sacó lo mejor de su talento para asociarse con Daniel Ruiz, la otra figura del juego en la capital colombiana, ante más de 20.000 espectadores aproximadamente.

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De otro lado, todos los ojos estuvieron en el estado de la gramilla de El Campín, que el 13 de octubre no estaba en condiciones para acoger un partido profesional y fue necesario cancelar el duelo de los azules ante Once Caldas, además de que Sencia quedó en medio de la polémica.

Asistencia de Cuadrado en Millonarios

El volante no había tenido la oportunidad de brillar desde su regreso al fútbol colombiano, ya que demoró unos días para recuperar su ritmo, sumaba dos partidos con el club en los que no ganó y tampoco tuvo protagonismo, incluso contra Fortaleza se vio mal como volante creativo.

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Por fortuna, la vida le sonrió a Cuadrado en la noche del sábado 17 de octubre, cuando Millonarios enfrentó a un Jaguares necesitado por los tres puntos debido a la tabla del descenso, pero se encontró con un Embajador que golpeó en la primera parte con las anotaciones de Andrey Estupiñán y Leonardo Castro.

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado aún no sabe lo que es ganar con Millonarios y, nuevamente, se le fue el triunfo tras empatar 1-1 ante Fortaleza - crédito Colprensa

Aunque la visita descontó con un golazo de tiro libre de Cristian Álvarez, se hundió con el doblete de Estupiñán en el segundo tiempo, cuando los azules no dejaron de pisar el acelerador para pasarle encima a los de Montería para sacudirse de los malos resultados en las últimas semanas.

El marcador se cerró con el gol de Daniel Ruiz, luego de un buen pase elevado Juan Guillermo Cuadrado en el área, desde el costado izquierdo, que encontró al volante con perfil para sacar un fuerte remate al ángulo superior derecho de la portería de Jaguares de Córdoba.

Juan Guillermo Cuadrado
Este fue el momento en que Juan Guillermo Cuadrado hizo la asistencia a Daniel Ruiz - crédito Captura de video Win Sports

De esta manera, el exvolante del Pisa realiza su primera asistencia con los azules, salió aplaudido a los 86 minutos y fue elegido como la figura del encuentro, además de consolidarse como titular para el técnico Alberto Gamero por su experiencia y la manera como dominó la mitad de la cancha.

Goleada en El Campín

Millonarios venció 4-1 a Jaguares en El Campín y mostró una mejoría en su juego. El equipo dirigido por Alberto Gamero marcó por medio de Andrey Estupiñán, autor de un doblete, además de Leo Castro y Daniel Ruiz.

Gamero modificó el esquema y utilizó un 4-1-3-2 para juntar a Juan Guillermo Cuadrado, Mackalister Silva y Ruiz. El volante tuvo mayor participación, colaboró en la recuperación, ganó duelos y dio dos asistencias: una para Castro y otra para “Dani”.

Millonarios tomó la iniciativa desde el comienzo y abrió el marcador en el minuto 33, cuando Estupiñán aprovechó un pase de Silva. Siete minutos después, Cuadrado habilitó a Castro para el segundo, pero Cristian Álvarez descontó antes del descanso con un tiro libre que dejó sin opciones a Burrai.

Juan Guillermo Cuadrado repartió la primera asistencia desde su llegada a Millonarios en la goleada contra Jaguares - crédito @MillosFCoficial/X
Andrey Estupiñán hizo doblete con Millonarios en la goleada 4-1 ante Jaguares - crédito @MillosFCoficial/X

Jaguares comenzó mejor la segunda parte, aunque Millonarios recuperó el control con una jugada colectiva que terminó en el segundo gol de Estupiñán, en el minuto 63. Ocho minutos más tarde, Cuadrado asistió a Ruiz, quien marcó de zurda el cuarto tanto; Rodrigo Contreras también ingresó y volvió a jugar después de un mes.

El triunfo dejó a Millonarios con 25 puntos y a Estupiñán como goleador del equipo, con 5 anotaciones. Jaguares permanece en el fondo de la tabla con 10 unidades, mientras que los azules enfrentarán a Once Caldas en El Campín en la próxima fecha.

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