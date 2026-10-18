Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

Eileen Roca habló en una reciente entrevista los episodios de acoso que experimentó tras su coronación como Señorita Colombia en 2006 - crédito @eileenroca/Instagram

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Nacida en Río de Janeiro, Brasil p3ro criada en Valledupar, Eileen Roca se transformó en una celebridad nacional cuando representó al departamento de Cesar en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia y fue coronada Señorita Colombia.

Aunque su posterior paso por Miss Universo 2007 no fue muy favorable —no logró clasificar entre las semifinalistas— eso no le impidió emprender una carrera sostenida en el modelaje y la actuación, dejando papeles recordados en Oye bonita, El Joe, la leyenda, ¿Dónde carajos está Umaña?, La suegra, Sin senos sí hay paraíso y su continuación El final del paraíso, La ley del corazón, El Bronx, Enfermeras y La mujer prohibida (2026).

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Esa condición de celebridad, no obstante, le generó ser víctima del acoso en redes sociales pero también en su cotidianidad.

Así lo reveló en el programa La Red de Caracol Televisión, enumerando las situaciones que atravesó desde que fue coronada Señorita Colombia en 2006, época en la que las redes sociales apenas ganaban terreno y el concepto de violencia digital aún no formaba parte del debate público en el país.

Roca afirmó que desconocidos comenzaron a enviarle mensajes con ofertas económicas y propuestas sexuales a sus redes sociales - crédito @eileenroca/Instagram

Roca relató que, poco después de alcanzar la corona, empezó a recibir mensajes de desconocidos con propuestas de carácter sexual y ofertas materiales. “Comenzaban a mandarme mensajes, a decirme que cuánto cobraba por una noche, que me daban apartamento, carros”, recordó la actriz colombo-brasileña.

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El patrón, según describió, se agravaba ante la falta de respuesta, relatando que entre los comentarios que recibía al ignorar los mensajes eran de un tono agresivo. “‘Si tú no respondes, entonces, ¿por qué no me respondes? O es que tú te crees lo máximo, pues yo tengo más poder’. O sea, se iba poniendo la situación difícil y yo bloqueaba, bloqueaba, bloqueaba“”.

Pese a ello, la presión no cesó y no tardó en escalar de lo meramente virtual al plano físico. Roca contó que durante sus salidas nocturnas recibía botellas enviadas a su mesa por personas vinculadas a figuras que le describían como “alguien pesado”.

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En una ocasión, un intermediario le advirtió que lo más conveniente era aceptar la invitación o retirarse del lugar, según su testimonio. La exreina optó por marcharse junto a sus acompañantes para evitar un altercado.

Este episodio, según contó, derivó en una escalada más inquietante. Roca detalló que comenzó a recibir mensajes y llamadas de personas que se identificaban como presuntos escoltas y que conocían su dirección. “Me llegaban amenazas como: ‘Sé dónde vives’. El señor tal necesita hablar con usted, yo sé dónde la puedo localizar, es mejor que se vea con él”, reprodujo la actriz. Aunque aclaró que las comunicaciones no contenían amenazas de muerte explícitas, la insistencia buscaba forzar un encuentro con el acosador.

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Roca acudió ante las autoridades policiales para rastrear los mensajes, aunque el procedimiento no prosperó - crédito @eileenroca/Instagram

La exreina decidió no responder y acudió a la Policía para intentar rastrear el origen de los mensajes, una gestión que no prosperó. “Yo intenté hacer esa vuelta, pero no, al final no la logré, no supe”, admitió. Aun así, los contactos cesaron y Roca atribuyó el silencio a la posibilidad de que los responsables se enteraran de su acercamiento a las autoridades.

Como medida de protección, la actriz suspendió la publicación de contenidos en tiempo real en sus plataformas digitales, una práctica que entonces era habitual entre figuras públicas colombianas. La decisión buscaba dificultar su localización por parte de quienes la acosaban.

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La extorsión contra Juan Pablo Silva, esposo de Eileen Roca, motivó el traslado de la familia a Estados Unidos - crédito @eileenroca/Instagram

No es la primera vez que Roca aborda públicamente situaciones de inseguridad ligadas a su exposición mediática. En 2023, durante una entrevista en el mismo programa, reveló que su esposo, Juan Pablo Silva, fue retenido y extorsionado en Colombia por personas que le enviaban mensajes intimidatorios con información sobre el paradero de la actriz y su hija.

Aquellos episodios fueron determinantes en la decisión de la pareja de abandonar el país y radicarse en Miami, Estados Unidos, donde reside actualmente con sus dos hijos.