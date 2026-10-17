Aitana actuó con fiebre y dolor de estómago durante su concierto en Bogotá: “No quiero que quede un mal recuerdo para ustedes”

La cantante inició el tramo latinoamericano de Cuarto Azul World Tour con molestias físicas, pero mantuvo su presentación ante los asistentes del Movistar Arena - crédito @el.cuarto.de.aitana/ TikTok

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Aitana salió al escenario del Movistar Arena de Bogotá con fiebre y dolor de estómago, una situación que la cantante española explicó ante el público durante el primer concierto latinoamericano de su gira Cuarto Azul World Tour, celebrado el viernes 16 de octubre.

La artista había regresado a Colombia tres años después de su anterior presentación en el país. Esta vez, la cita en Bogotá marcó el comienzo de una nueva etapa internacional de la gira asociada a Cuarto azul, su más reciente álbum de estudio.

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En medio del espectáculo, Aitana decidió hablar de su estado de salud para explicar que no se encontraba en sus mejores condiciones físicas. La cantante pidió disculpas en caso de que alguien hubiera percibido menos energía de la habitual durante la presentación.

“Desde que he salido estoy con fiebre y mucho dolor de estómago”, expresó la artista frente a los asistentes. También aseguró que intentaría completar el concierto con las fuerzas que tenía y remarcó que su malestar no respondía a falta de voluntad para presentarse en la capital colombiana.

Aitana actuó con fiebre y dolor de estómago en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @aitana/Instagram

La intervención ocurrió durante el desarrollo de un show que reunió temas de su nuevo disco y canciones de etapas anteriores de su carrera. La cantante mantuvo su agenda y finalizó la presentación pese a los síntomas que describió ante sus seguidores.

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Aitana habló con franqueza sobre lo que ocurría mientras avanzaba el espectáculo. La artista señaló que el dolor de estómago había comenzado al salir al escenario, aunque no precisó si había recibido atención médica antes del concierto ni informó la causa de los síntomas.

“Lo estoy intentando con todas mis fuerzas”, dijo ante el público. La intérprete manifestó que quería explicar la situación para evitar que los asistentes interpretaran su estado como desinterés o falta de conexión con la presentación. La española señaló que su prioridad era que el público no se llevara una impresión negativa de la noche. “No quiero que se os quede para nada un mal recuerdo de esto”, afirmó durante el diálogo con los asistentes.

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itana pidió comprensión al público y afirmó que intentaba dar lo mejor de sí durante el show - crédito Europa Press

La decisión de informar sobre su condición generó reacciones entre los fanáticos que acudieron al Movistar Arena. Aitana continuó con el repertorio programado y participó en los momentos coreográficos previstos para el montaje, pese a que reconoció tener limitaciones físicas.

El concierto tuvo como punto de partida canciones de Cuarto azul, trabajo discográfico lanzado el 30 de mayo de 2025. El espectáculo incluyó temas como 6 de febrero, Segundo intento, Los Ángeles, Gran Vía, Mon Amour y Superestrella.

Bogotá fue la primera parada latinoamericana del Cuarto Azul World Tour

La fecha en la capital colombiana abrió el tramo de América Latina de la gira. Aitana recordó ante los asistentes que venía de ofrecer cerca de 25 conciertos en España y que habían pasado tres semanas desde su último show en vivo.

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Bogotá abrió el recorrido de Aitana por América Latina con el Cuarto Azul World Tour - crédito Europa Press

El montaje tomó elementos visuales vinculados al universo de Cuarto azul. La escenografía incluyó una estructura de dos niveles que evocaba una habitación y una casa, espacio que acompañó el recorrido de la artista y sus bailarines a lo largo de la noche.

Aitana regresó a Colombia luego de presentarse en 2023 con el Alpha Tour. Durante su llegada a Bogotá, la cantante visitó Monserrate y compartió con los asistentes sus impresiones sobre la ciudad, la altura y algunos platos de la gastronomía local.

La artista explicó que el desfase horario también influía en su estado, debido a las siete horas de diferencia entre Colombia y España. Sin embargo, el malestar que reveló durante la presentación estuvo relacionado de forma específica con fiebre y dolor de estómago.

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El recorrido continuará por Chile, Argentina, México y Estados Unidos

Después de la presentación en Bogotá, la gira de Aitana tiene prevista una fecha en Santiago de Chile el 19 de octubre. Luego continuará en Buenos Aires, donde programó conciertos para los días 21, 22 y 23 de octubre.

El itinerario también incluye actuaciones en Monterrey, Guadalajara y Querétaro, además de otras ciudades de México. La cantante tiene previstas paradas posteriores en Nueva York y Miami, dentro de la expansión internacional de Cuarto Azul World Tour.

La gira de Aitana también incluye fechas en México, Nueva York y Miami - crédito Europa Press

Hasta ahora, no se informó de cambios en las siguientes fechas de la gira a causa del malestar que Aitana comunicó durante el concierto en Bogotá. La artista completó la presentación en la capital colombiana y cerró la noche con canciones de su último álbum.

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