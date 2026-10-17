Iván René Valenciano calificó al técnico de Junior como “monigote”: “Hace lo que los jugadores le dicen”

Iván René Valenciano, ídolo del Junior de Barranquilla, se ha visto molesto por la crisis del equipo en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Guardar

El Junior de Barranquilla agravó su crisis de resultados en la Liga BetPlay luego del empate 1-1 contra el Deportivo Pereira, en duelo pendiente de la cuarta jornada, debido a que solo suma 11 puntos en 13 partidos y prácticamente está eliminado del campeonato colombiano.

Iván René Valenciano ha sido uno de los más críticos de la situación del Junior, en especial por la elección del entrenador Sebastián Viera, que pese a ser ídolo del club, no ha logrado que levante cabeza después de la salida de Alfredo Arias, el técnico que consiguió el bicampeonato en junio de 2026.

PUBLICIDAD

Por lo pronto, el Junior tiene las cifras muy apretadas para soñar con pelear la clasificación a los cuadrangulares, pues el juego no lo acompaña para lo que necesita en lo que queda de la Liga BetPlay, que es ganar los seis partidos que le quedan para alcanzar los 31 puntos y aspirar a un lugar entre los ocho mejores.

“El que no quiere estar en Junior, que se vaya”

En entrevista con Caracol Radio, el exdelantero del Tiburón señaló al actual técnico por la crisis, pero también a quienes lo escogieron: “Es culpa de los directivos, porque un entrenador que te da dos títulos, lleva cinco partidos donde el equipo no marca, si lo respaldan en el sentido de que te dio dos títulos, tiene la capacidad de revertir las cosas. Tienen responsabilidad los jugadores, porque el entrenador trataba de hacer lo mejor y en los partidos no respondían. No fue buena decisión haber sacado al entrenador. Quien te da dos títulos se merece un respaldo mucho mayor. No era el momento adecuado para agarrar el equipo para Sebastián Viera”.

PUBLICIDAD

Valenciano también criticó las acciones de los hinchas que vandalizaron algunos vehículos de los jugadores en la sede deportiva, pero también mandó mensaje a aquellos futbolistas afectados: “Es un mal mensaje, no justifico que lo que hicieron los hinchas esté correcto. El jugador de fútbol siempre entra al campo con la disposición de hacer las cosas bien. No estoy de acuerdo cuando hay daños materiales”.

Guillermo Paiva y Jesús Rivas fueron dos de los jugadores que se vieron afectados por los actos vandálicos de los hinchas - crédito Juan Salvador Barcena

“Tomar una decisión y decir ‘no juego’ porque tengo miedo. ¿Miedo a qué? Es tu trabajo, el hincha reacciona de esa manera, que no estoy de acuerdo. No comparto que no viajen porque tienen temor. No comparto la posición de Rivas y de Paiva. El que no quiere estar en Junior, que se vaya. Nadie obliga a alguien a que se quede”, añadió.

PUBLICIDAD

El goleador del Junior también criticó que Teófilo Gutiérrez hiciera un gesto al banco, luego de que Luis Fernando Muriel fallara un penal, para pedir que lo sacaran: “Mal. Creo que ningún jugador está por encima de otro jugador. Todos son iguales y tienen la misma responsabilidad. Como jugador, como compañero, le dices al entrenador que cambie a un compañero, me parece que crea un conflicto”.

Teófilo Gutiérrez juega sus últimos partidos como profesional en el Junior, antes del retiro -crédito Jairo Cassiani/Colprensa

“Teo asume esa actitud de que no va a seguir y puede tomar la determinación de decir a quién saca y quién no. Lo más curioso es que el entrenador termina haciéndole caso y para mí, este entrenador es un monigote, hace lo que los jugadores le dicen, no tiene voz ni voto. No estoy de acuerdo con la actitud de Teo, es una actitud que perjudica y demuestra que Junior está fracturado, que no decide el entrenador, deciden los jugadores”, dijo.

PUBLICIDAD

“Sebastián Viera no es el entrenador para Junior”

Iván René Valenciano fue claro al decir que Sebastián Viera no es la persona indicada para el Junior: “Si estamos hablando de todo esto. Que un jugador le dice que quiere jugar en Cali con la nariz fracturada, el otro le dice ‘saca a fulano y méteme a mí’. ¿Con qué autoridad o con qué respeto dejas un entrenador para una Copa Libertadores, si se deja mangonear de los jugadores? Los jugadores se imponen.

Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, trata de salvar lo que queda de la nómina en medio de la crisis - crédito Camerino Deportes

“Partiendo de esa base uno no puede dejar un entrenador. Estoy hablando del entrenador, no del ídolo o la persona. ¿Cómo voy a dejar un entrenador así? Sebastián Viera no es el entrenador para Junior, ni ahora ni para Copa Libertadores”, mencionó el exfutbolista.

PUBLICIDAD

Con respecto a quién debe ser el entrenador del equipo, Valenciano afirmó no estar seguro: “Es difícil decir qué entrenador traería yo. Puede ser Reinaldo Rueda, que está libre, un entrenador que sabe lo que es competir. O el profesor Juan Carlos Osorio, son entrenadores que conocen esta competencia. Para mí serían estos dos entrenadores. Tienes que traer a alguien con experiencia. Junior tiene que tener la capacidad de poder contratar un entrenador de pergaminos, de respeto”.