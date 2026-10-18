Colombia

Denuncian intervención de unidad antidisturbios en protesta frente al Museo Nacional

Asistentes informaron a Infobae Colombia que desde las tanquetas se habrían lanzado gases y agua para dispersar a los manifestantes

Así se vieron los disturbios y la intervención policial en el Museo Nacional - crédito @ColombiaOscura/X - @LinaGarciaSi/X

Guardar

Publicaciones difundidas en redes sociales aseguraron que la Unidad Nacional Antidisturbio (Unadi), antes Esmad, intervino en el plantón frente al Museo Nacional, en Bogotá, en medio de la controversia por el retiro de 30 obras del recinto cultural por orden del Gobierno nacional.

Los mensajes, compartidos por asistentes y usuarios que registraron la situación en video, señalaron que la intervención de la fuerza pública elevó la tensión durante una manifestación que calificaron como pacífica.

PUBLICIDAD

Incluso, algunos acudieron a la defensora del Pueblo, Iris María, que previamente cuestionó una presencia “excesiva” en la sede cultural de unidades de fuerza pública.

Así se vio la intervención de tanquetas de la Unadi - crédito jairopaezfotos/Instagram

Defensora, este fue el despliegue de la unidad antidisturbios en el Museo Nacional. Completamente excesivo. Usaron aturdidoras también”, escribió una usuaria que aseguró haber grabado imágenes del procedimiento.

Asistentes al plantón reportaron a Infobae Colombia que sobre las 8:00 p. m. aún se oían detonaciones, y que las tanquetas de la Unadi habían lanzado agua y gases para dispersar a los manifestantes.

Incluso, informaron que las tanquetas, según el reporte, estuvieron parqueadas cerca al plantón desde el inicio de la actividad de protesta.

Una tanqueta detenida por manifestantes, cerca del Museo Nacional - crédito suministrada a Infobae
Una tanqueta detenida por manifestantes, cerca del Museo Nacional - crédito suministrada a Infobae

En redes sociales se divulgó el testimonio del fotografo Jairo Páez, que mostró en video a una mujer que se atravesó a una de las tanquetas que iba a bajar hacia la carrera Séptima:

PUBLICIDAD

Esto acaba de suceder hoy durante la protesta que se llevó a cabo en el Museo Nacional: una manifestación totalmente pacífica y artística a la que llegó el Esmad acompañado de un gran número de policías, sin que fuera evidente la necesidad de semejante despliegue. Allí se presentó la situación que pueden ver en este video”.

Allí, una mujer se les atravesó para detener la marcha del vehículo, que les pidió a los conductores que se detuvieran, incluso, por la eventual presencia de menores de edad.

Otra denuncia publicada en redes sociales sostuvo que las autoridades habrían destruido una muestra alternativa instalada con las obras que fueron retiradas de la programación del Museo Nacional.

Estas fueron imágenes publicadas en redes sociales por asistentes al plantón - crédito @ColombiaOscura/X @LinaGarciaSi/X
Estas fueron imágenes publicadas en redes sociales por asistentes al plantón - crédito @ColombiaOscura/X @LinaGarciaSi/X

“La fuerza pública intervino y destruyó la exposición alterna que se montó con las obras retiradas del Museo Nacional. ¿Qué de violento puede tener el arte?”, se leyó en una de las publicaciones que incluyó una fotografía con la muestra en el suelo.

No obstante, desde un video publicado por El Tiempo, se alcanzó a ver que, al paso de las tanquetas de la unidad antidisturbios, algunos manifestantes usaron bloques de la obra alternativa y algunos de las cajas, para tirarlas a las autoridades.

El mensaje de la defensora Iris Marín

La defensora del Pueblo, Iris Marín, informó que cerca de 500 personas se concentraron desde el mediodía frente al Museo Nacional, en Bogotá, para expresar su rechazo a las decisiones del Gobierno nacional sobre las obras retiradas del recinto. Según su reporte, la manifestación transcurría de forma pacífica.

Marín recordó que la Corte Constitucional ha establecido que la ocupación del espacio público y las afectaciones a la movilidad pueden ser parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

En ese sentido, señaló que la obstrucción de vías no elimina, por sí sola, el carácter pacífico de una movilización ni justifica la intervención de la fuerza pública o su disolución.

Este fue el mensaje de Iris Marín sobre el plantón del Museo Nacional - crédito MarnIris/X
Este fue el mensaje de Iris Marín sobre el plantón del Museo Nacional - crédito MarnIris/X

La defensora expresó “preocupación” por el despliegue de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad), que, de acuerdo con su mensaje, incluyó la presencia de un vehículo lanzagua. Consideró que ese dispositivo resultaba “innecesario y desproporcionado” ante una protesta pacífica y advirtió que la cercanía de esos recursos puede elevar la tensión entre los asistentes y las autoridades.

Aunque el Decreto 1525 de 2026 permite la proximidad de unidades antidisturbios, Marín sostuvo que su uso debe evaluarse según las necesidades y las condiciones concretas de cada escenario.

“Estas afectaciones, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una manifestación”, afirmó.

Temas Relacionados

UnadiMuseo NacionalDisturbiosEsmadDenunciasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es alias Traore, ciudadano francés capturado en operativo en Barranquilla: sería parte de Los Costeños

El detenido fue arrestado por la Policía y es señalado de utilizar a personas en condición de vulnerabilidad para el transporte de droga hacia Europa

Este es alias Traore, ciudadano francés capturado en operativo en Barranquilla: sería parte de Los Costeños

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

En uno de los juegos más destacados de la fecha 15 del campeonato colombiano, el “Poderoso de la Montaña” recibe al “Blanco Blanco”

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Millonarios goleó a Jaguares en El Campín, que volvió a ver fútbol luego de 25 días de polémica con el Grupo Sencia

El cuadro Embajador goleó 4-1 a Jaguares con doblete de Andrey Estupiñán y un Juan Guillermo Cuadrado que destacó con sus participaciones ofensivas en el equipo dirigido por Alberto Gamero

Millonarios goleó a Jaguares en El Campín, que volvió a ver fútbol luego de 25 días de polémica con el Grupo Sencia

Museos de arte moderno de Colombia piden a la ministra de Cultura garantizar su autonomía: “Ningún gobierno debería decidir qué vemos de nuestra historia”

Seis instituciones culturales suscribieron una declaración conjunta en la que solicitaron una revisión pública de la decisión de retirar al menos 30 obras de las exposiciones del Museo Nacional por razones ideológicas

Museos de arte moderno de Colombia piden a la ministra de Cultura garantizar su autonomía: “Ningún gobierno debería decidir qué vemos de nuestra historia”

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

La exreina de belleza y actriz explicó que ignorar las propuestas aumentaba la agresividad de los remitentes, quienes cuestionaban su silencio y presumían tener influencia sobre ella en aquellos intercambios privados de mensajes constantes

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez se juntaron con Voz De Mando para grabar una nueva versión de “Pa’ Que No Me Anden Contando”

Emiro Navarro pone en duda su paso por ‘MasterChef Celebrity’ por problemas de salud: “Mi intención siempre fue intentar”

Aitana actuó con fiebre y dolor de estómago durante su concierto en Bogotá: “No quiero que quede un mal recuerdo para ustedes”

Amparo Grisales confesó que ya no le gusta la imitación que le hacen María Auxilio Vélez y otros humoristas: “Ya no es respetuoso”

Deportes

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Millonarios goleó a Jaguares en El Campín, que volvió a ver fútbol luego de 25 días de polémica con el Grupo Sencia

Juan Guillermo Cuadrado empezó a brillar con Millonarios: así fue su primera asistencia ante Jaguares

El intento de recuperación de la gramilla que se hizo en El Campín se debería repetir en Colombia, “pero con la ejecución correcta”, según experta

Iván René Valenciano calificó al técnico de Junior como “monigote”: “Hace lo que los jugadores le dicen”