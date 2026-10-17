Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez se juntaron con Voz De Mando para grabar una nueva versión de “Pa’ Que No Me Anden Contando”

Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez sumaron sus voces a la nueva versiónde "Pa' Que No Me Anden Contando" de Voz De Mando - crédito cortesía Voz De Mando

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Jessi Uribe, Juan Pablo Márquez y Voz de Mando regrabaron Pa’ que no me anden contando, un tema que la agrupación mexicana lanzó a finales de 2016 y que hoy acumula más de 15 millones de reproducciones en Spotify.

La nueva versión cruza el regional mexicano con la música popular colombiana y llega casi una década después de que la canción apareciera por primera vez en el álbum Clase de Historia.

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La colaboración nació de los escenarios. En declaraciones exclusivas a Infobae Colombia, Juan Pablo Márquez contó que Uribe ya conocía su versión del tema —grabada en 2019— y que solía pedirle que la interpretara cada vez que compartían tarima. “Él me decía: ‘Cantate la canción tuya’. Entonces, a él ya le gustaba mi canción, así no supiera cómo se llamaba”, recordó Márquez. Fue el propio Uribe quien propuso llevar la idea un paso más allá: contactar a los autores del éxito original.

“Él fue el que dijo: ‘¿Y por qué no le hacemos un remix a Pa’ que no me anden contando con los originales, que son Voz de Mando?’”, relató Márquez durante la entrevista.

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Los dos cantantes de regional colombiano se sumaron a la agrupación mexicana para interpretar en vivo la nueva versión del tema, originalmente publicada en 2017 - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Aunque las voces se registraron por separado, los tres artistas se reunieron en Los Ángeles para rodar el videoclip en la casa de los integrantes de Voz de Mando. Jessi Uribe resumió la jornada con humor: “Estuvimos cinco horas grabando y como 12 bebiendo”.

Jorge Gaxiola, vocalista de la agrupación sinaloense, aseguró que la química entre los participantes fue determinante. “Que sea genuina la camaradería, que te guste el producto final. En el video creo que tenemos varios recuerdos que no se pueden platicar, pero la pasamos muy bien”, comentó en exclusiva para Infobae Colombia.

Una canción que puso a prueba a sus nuevos intérpretes

Jessi Uribe admitió que sumar su voz al tema de Voz De Mando es complejo, debido a que su rango vocal está más centrado en lo romántico, contrastando con el ritmo más frenético de los mexicanos - crédito @jessiuribe3/Instagram

Pa’ que no me anden contando fue compuesta por Joss Favela y Luciano Luna. Su estructura vocal, pensada para el estilo norteño, representó un desafío para voces acostumbradas al registro romántico de la música popular colombiana.

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Uribe admitió que la primera vez que la cantó en vivo sintió el rigor de la interpretación en carne propia. “La canté en vivo la primera vez y hiperventilé. Me mareé y todo”, confesó entre risas. Gaxiola coincidió en que la pieza tiene complejidades poco habituales para la interpretación vocal: “Es una de las canciones que yo la he tenido que grabar dos veces. No me gustó la primera versión y la grabé otra vez”.

El propio Uribe explicó la diferencia de registros: “Usted tiene una voz muy romántica también y nos cuesta. A los que cantamos romántico nos cuesta. Pero salió”.

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Para Gaxiola, que el tema siga vigente a casi diez años de su lanzamiento y ahora circule en un país lejano a su región de origen es motivo de orgullo. “Unir fuerzas entre México y Colombia es una belleza”, señaló. La agrupación, que suma 17 años de trayectoria, reconoció que su música aún no tiene amplia difusión en territorio colombiano, pero expresó su intención de presentarse en el país entre enero y febrero del próximo año.

Márquez, por su parte, confirmó que ya interpretó la nueva versión en vivo junto a Uribe en Mosquera, Cundinamarca y que tienen previstas más presentaciones conjuntas, “para que la gente se siga enamorando de esta canción”.

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Los tres artistas planean un evento conjunto en Bogotá con norteño, mariachi y música popular

Jessi Uribe adelantó la idea de organizar una presentación que reúna a los tres actos en Bogotá. “Poder hacer un evento pa’ pasarla chimba, que sea de nosotros, hacer una bohemia bien chimba con norteño, con mariachi, con música popular”, describió el santandereano. Gaxiola respondió de inmediato: “Nosotros encantados. Eso estaría espectacular”.

En cuanto a la agenda personal de los artistas, Uribe confirmó que se encuentra preparándose para sus dos fechas en el Movistar Arena de Bogotá —el 19 y el 20, esta última con aforo completo— acompañado de su esposa, Paola Jara. Márquez anticipó que viene otra canción grabada también en Los Ángeles, cuyo video se filmó al día siguiente del rodaje de Pa’ que no me anden contando. Por último, Gaxiola confirmó que Voz de Mando ya prepara un álbum de colaboraciones que se espera sea publicado antes de que termine 2026.

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Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube