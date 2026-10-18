Colombia

Museos de arte moderno de Colombia piden a la ministra de Cultura garantizar su autonomía: “Ningún gobierno debería decidir qué vemos de nuestra historia”

Seis instituciones culturales suscribieron una declaración conjunta en la que solicitaron una revisión pública de la decisión de retirar al menos 30 obras de las exposiciones del Museo Nacional por razones ideológicas

Los museos señalaron que las obras de arte y los objetos de memoria permiten reconocer experiencias, luchas y vidas que forman parte de la historia colombiana, por lo que retirarlos de la mirada pública limita la comprensión del pasado - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas
Los museos señalaron que las obras de arte y los objetos de memoria permiten reconocer experiencias, luchas y vidas que forman parte de la historia colombiana, por lo que retirarlos de la mirada pública limita la comprensión del pasado - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas
Guardar

Los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Tolima, junto con el Museo Rayo de Roldanillo, expresaron su preocupación por la salida de obras y objetos de las exposiciones abiertas al público del Museo Nacional. En un documento conjunto, las instituciones señalaron que las decisiones sobre las piezas no deben responder a afinidades políticas y reclamaron que cualquier modificación de los relatos museográficos se sustente en investigación, argumentos curatoriales y diálogo público.

Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, afirmaron las instituciones en el texto dirigido a la ciudadanía colombiana y a la ministra de Cultura.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento se produjo después de que al menos 30 obras fueran retiradas de las exposiciones del Museo Nacional en Bogotá, entre ellas afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, candidatos de izquierda asesinados a comienzos de la década de 1990.

La decisión estuvo precedida por declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella durante su primera visita oficial al Ministerio de Cultura. En esa ocasión, el mandatario anunció instrucciones para retirar de los espacios públicos piezas que, según su planteamiento, constituían una apología del terrorismo. “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó”, dijo el presidente.

PUBLICIDAD

Los museos defienden la autonomía curatorial

Además de la sala 'Hacers sociedad', también se removieron obras de la sala 'Memoria y Nación' - crédito @marcela_s_b/X
Además de la sala 'Hacers sociedad', también se removieron obras de la sala 'Memoria y Nación' del Museo Nacional de Colombia en Bogotá - crédito @marcela_s_b/X

En la declaración, las seis instituciones señalaron que los museos tienen la responsabilidad de presentar la complejidad de la historia colombiana, incluidas las experiencias que generan desacuerdos o incomodidad. También sostuvieron que las obras de arte y los objetos de memoria permiten reconocer las experiencias, luchas y vidas que forman parte del país.

Retirarlos de la mirada pública empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad”, indicaron los firmantes.

El documento plantea que la memoria histórica es fragmentaria y se construye a partir de experiencias diversas, silencios, desacuerdos y transformaciones. Desde esa perspectiva, las instituciones señalaron que su función consiste en establecer relaciones entre distintas versiones del pasado y propiciar espacios en los que puedan encontrarse múltiples miradas.

Los museos también reconocieron que sus relatos son incompletos y pueden revisarse. Sin embargo, sostuvieron que las modificaciones deben realizarse mediante procesos de investigación, incorporación de nuevas voces y diálogo con las comunidades y personas representadas en las piezas. “Si una interpretación resulta insuficiente, corresponde complejizarla, hacer visibles sus límites y ponerla en conversación con otras experiencias”, señala el pronunciamiento.

Las instituciones defendieron que los relatos museográficos pueden revisarse, pero insistieron en que los cambios deben sustentarse en investigaciones, argumentos curatoriales y diálogo público, sin imponer una única interpretación de la historia - crédito mambogota/Instagram
Las instituciones defendieron que los relatos museográficos pueden revisarse, pero insistieron en que los cambios deben sustentarse en investigaciones, argumentos curatoriales y diálogo público, sin imponer una única interpretación de la historia - crédito mambogota/Instagram

En ese sentido, las instituciones solicitaron a la ministra de Cultura que garantice la autonomía profesional de los museos y promueva una revisión pública y sustentada de las decisiones adoptadas, con participación de los equipos curatoriales y de las comunidades vinculadas con los objetos retirados.

La declaración también advierte que imponer una versión única de la historia mediante el silenciamiento de obras, experiencias o comunidades constituye una forma de violencia. Según los firmantes, los museos contribuyen a la paz y la reconciliación al permitir que las diferencias se expresen y entren en relación.

Antecedentes de la controversia por los símbolos históricos

El presidente Gustavo Petro reconoció el sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la Nación
Durante su Gobierno, el entonces presidente Gustavo Petro reconoció el sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la Nación - crédito Presidencia de la República

El retiro de las piezas se enmarca en una discusión sobre la representación de figuras y símbolos relacionados con la historia política reciente de Colombia. Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el Ministerio de Cultura, entonces encabezado por Juan David Correa, declaró patrimonio cultural de la Nación el sombrero que Carlos Pizarro utilizó durante la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco.

Ese objeto hizo parte de una serie de símbolos promovidos durante la anterior administración, entre los que también estuvieron la espada de Simón Bolívar, una bandera utilizada durante la guerra de Independencia y la sotana del sacerdote Camilo Torres. Su utilización en escenarios políticos generó críticas de distintos sectores.

Ahora, la controversia se centra en el retiro de las obras que hacen parte del Museo Nacional de Colombia. Tanto así que durante la tarde y noche del sábado 17 de octubre, más de 500 personas se congregaron allí para protestar en defensa de la preservación y conservación de la memoria histórica del país. En el lugar también se observó la presencia de integrantes de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), creada en el gobierno de De la Espriella, quienes custodiaban las instalaciones.

Entre las convocantes de la manifestación estuvo la exsenadora María José Pizarro, quien publicó en su cuenta de X la convocatoria para las 12:30 p. m. y pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, garantizar y respetar el carácter pacífico de la jornada. A la protesta asistieron el exministro de Cultura Juan David Correa, las exministras Patricia Ariza y Susana Muhamad, así como colectivos feministas e integrantes de organizaciones de la población Lgbtiq+.

Temas Relacionados

Museos de arte moderno de ColombiaRetiro de obras del Museo NacionalMuseo Nacional de ColombiaMinistra de CulturaObras retiradas del Museo NacionalMemoria histórica de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

En uno de los juegos más destacados de la fecha 15 del campeonato colombiano, el “Poderoso de la Montaña” recibe al “Blanco Blanco”

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Millonarios goleó a Jaguares en El Campín, que volvió a ver fútbol luego de 25 días de polémica con el Grupo Sencia

El encuentro quedó confirmado después de que una inspección técnica determinara que el campo de juego reúne las condiciones necesarias, aunque el césped continuará bajo observación hasta la revisión previa del comisario de campo y el cuerpo arbitral

Millonarios goleó a Jaguares en El Campín, que volvió a ver fútbol luego de 25 días de polémica con el Grupo Sencia

Denuncian intervención de unidad antidisturbios en protesta frente al Museo Nacional

Fuentes informaron a Infobae Colombia que desde las tanquetas se habrían lanzado gases y agua para dispersar a los manifestantes

Denuncian intervención de unidad antidisturbios en protesta frente al Museo Nacional

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

La exreina de belleza y actriz explicó que ignorar las propuestas aumentaba la agresividad de los remitentes, quienes cuestionaban su silencio y presumían tener influencia sobre ella en aquellos intercambios privados de mensajes constantes

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

Juan Guillermo Cuadrado empezó a brillar con Millonarios: así fue su primera asistencia ante Jaguares

El volante fue figura en la goleada de los azules sobre el cuadro de Montería en El Campín, donde la cancha también respondió de buena manera tras el escándalo del 13 de octubre

Juan Guillermo Cuadrado empezó a brillar con Millonarios: así fue su primera asistencia ante Jaguares
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez se juntaron con Voz De Mando para grabar una nueva versión de “Pa’ Que No Me Anden Contando”

Emiro Navarro pone en duda su paso por ‘MasterChef Celebrity’ por problemas de salud: “Mi intención siempre fue intentar”

Aitana actuó con fiebre y dolor de estómago durante su concierto en Bogotá: “No quiero que quede un mal recuerdo para ustedes”

Amparo Grisales confesó que ya no le gusta la imitación que le hacen María Auxilio Vélez y otros humoristas: “Ya no es respetuoso”

Deportes

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Millonarios goleó a Jaguares en El Campín, que volvió a ver fútbol luego de 25 días de polémica con el Grupo Sencia

Juan Guillermo Cuadrado empezó a brillar con Millonarios: así fue su primera asistencia ante Jaguares

El intento de recuperación de la gramilla que se hizo en El Campín se debería repetir en Colombia, “pero con la ejecución correcta”, según experta

Iván René Valenciano calificó al técnico de Junior como “monigote”: “Hace lo que los jugadores le dicen”