Este es alias Traore, ciudadano francés capturado en operativo en Barranquilla: sería parte de Los Costeños

Traore Mamaodou, conocido como "Traore", es llevado por la Policía por sus vínculos con Los Costeños - crédito Captura de video Policía Metropolitana de Barranquilla

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El ciudadano francés Traore Mamaodou, conocido como Traore, fue capturado el viernes 16 de octubre en Barranquilla durante la Operación Blindaje 360, señalado por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y por su presunta pertenencia a Los Costeños, una estructura criminal que opera en la ciudad y su área metropolitana.

La detención ocurrió en la carrera 10 con calle 47, en el barrio Soledad 2000. De acuerdo con información policial, el extranjero estaría bajo las órdenes de Mauricio, alias El Quesero, identificado como jefe de zona de esa organización.

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El despliegue movilizó a más de 587 uniformados de la Policía y el Ejército, con coordinación de la Fiscalía, en Barranquilla y municipios del área metropolitana. La ofensiva dejó 72 capturas, 50 allanamientos y registros, además de la incautación de 17 armas de fuego, una granada y sustancias estupefacientes.

La red de correos humanos hacia Europa

La investigación vincula a Traore Mamaodou con una modalidad de narcotráfico detectada en 2022: la captación de personas en condiciones de vulnerabilidad económica para trasladar drogas hacia Europa.

El ciudadano francés ya había sido detenido el 1 de diciembre de 2022 por hechos relacionados con narcotráfico. Las autoridades indicaron que presuntamente contactaba a personas de bajos recursos o atravesadas por situaciones de vulnerabilidad y las convencía de viajar con sustancias ilícitas adheridas al cuerpo o escondidas en sus equipajes.

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Los primeros informes indicaron que el operativo dejó 72 capturas, 50 diligencias de allanamiento y registro, y la incautación de 17 armas de fuego, una granada y sustancias estupefacientes - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

Esta práctica, conocida como el uso de “correos humanos”, exponía a los viajeros a ser arrestados en los controles aeroportuarios de los países de destino. Las redes buscaban sacar los estupefacientes de Colombia mediante esas personas.

Alias El Quesero y el control criminal en Barranquilla

Mauricio, alias El Quesero, fue capturado en julio en Cajicá, Cundinamarca. Las autoridades lo señalaron entonces como presunto cabecilla de Los Costeños y como uno de los hombres más buscados por homicidio en Barranquilla y su área metropolitana.

Sobre él pesaba una orden de captura por homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. También figuraba en el cartel de los más buscados por su presunta participación en hechos violentos ocurridos en la ciudad. La investigación le atribuye la dinamización de homicidios selectivos, la coordinación de actividades extorsivas y el control de rentas criminales en Barranquilla y Soledad.

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“Es el primero de muchos golpes”

A través de su cuenta de X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó los resultados de la Operación Blindaje 360: “¡En Barranquilla estamos enfrentando la delincuencia con autoridad y resultados! La operación de anoche (15 de octubre), que dejó 72 capturas, 50 allanamientos, más de 15 armas incautadas y la deportación de un ciudadano francés al que se le encontró 1 kg de cocaína, fue una acción contundente contra los cabecillas y las estructuras criminales vinculadas a homicidios, extorsiones y hurtos”.

Alejandro Char destacó las cifras por el operativo en Barranquilla que dio con la captura de un ciudadano francés de Los Costeños - crédito @AlejandroChar/X

En otra publicación, mencionó al presidente Abelardo de la Espriella: “Este es el primero de muchos golpes que nuestra fuerza pública seguirá dando, con el respaldo del presidente, para devolverles la tranquilidad a los barranquilleros. ¡El miedo ya no está del lado de la gente trabajadora, el miedo cambió de bando! Mi reconocimiento a todos los que hicieron posible esta Operación Blindaje 360: Sin tregua al delito, resultado de una labor de inteligencia e investigación de la Policía, en articulación con la Fiscalía. Seguiremos fortaleciendo a nuestra Fuerza Pública, porque la seguridad y tranquilidad de los barranquilleros se respeta. ¡Cuando el Estado se decide, nunca pierde!”

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Char también elogió la labor de las autoridades en el operativo: “Como alcalde, lo que quiero es que la gente se sienta segura, que cuando sale de su casa puede caminar, puede tomar el bus, puede ir al trabajo, puede regresar sin miedo. Cuente con su Alcaldía para entregarle toda la dotación, todo lo que necesite, porque no vamos a bajar la guardia aquí en Barranquilla, y todo lo que esté en el resorte de nuestra Alcaldía: inversiones, más motos, más cámaras, más radios, más computadores, más inteligencia, para que nuestra Policía la pueda desplegar en operaciones como la de ayer. Aquí estamos para hacer equipo con nuestra Policía Nacional y nuestro presidente de la República”.

Alejandro Char agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por el apoyo en operativo de la Policía - crédito @AlejandroChar/X