Abelardo de la Espriella celebró otro golpe a las ACSN: “Vamos a perseguir a estos narcoterroristas”

Incautaron 27 fusiles de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta - crédito Captura de video @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo De La Espriella informó que la Policía Nacional incautó 27 fusiles pertenecientes al frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, durante un operativo coordinado con la DEA en Santa Marta. En la caleta también fueron hallados un lanzagranadas, 19 proveedores y 728 cartuchos que serían utilizados contra la Fuerza Pública.

El resultado se suma a la neutralización del segundo cabecilla de la organización, la captura de varios integrantes y la incautación de una tonelada de cocaína, operaciones que redujeron sus capacidades logísticas.

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El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, afirmó que la cooperación entre la Policía y organismos internacionales permitió ubicar el armamento, citado por Semana: “El trabajo articulado entre las capacidades investigativas de la Policía y la cooperación internacional es fundamental para ubicar e incautar material de guerra que pueda ser utilizado por las estructuras criminales”.

Además de los 27 fusiles, se incautaron un lanzagranadas, 19 proveedores y 728 cartuchos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Vamos a perseguir a estos narcoterroristas con toda la fuerza legítima del Estado: capturarlos o darlos de baja en operaciones, y quitarles las armas y los recursos con los que financian el crimen”, declaró De La Espriella. La Policía indicó que mantendrá las acciones coordinadas contra las organizaciones criminales en esa región.

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El mandatario también informó el sábado 17 de octubre sobre otro operativo en la vía Panamericana, donde la Policía incautó cerca de una tonelada de marihuana transportada en un camión y capturó a una persona. Las autoridades hallaron 1.000 paquetes de una sustancia vegetal cuyo contenido aún debe ser confirmado.

Más de 1.000 paquetes con marihuana fueron incautados en la Vía Panamericana, con una tonelada del estupefaciente, según el presidente De la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“¡Que les quede claro a los criminales: no les vamos a dar tregua! Seguiremos cerrándoles las rutas al narcotráfico y golpeando sus negocios ilícitos!”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Fuga de presos provocó salida de comandante en Santa Marta

En otras noticias de la capital del Magdalena, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el 12 de octubre la salida del comandante de la Policía de Santa Marta, coronel Yeison López, quien fue llamado a calificar servicios tras la fuga de 41 detenidos y por la supuesta falta de información sobre un bloqueo en la vía hacia Barranquilla.

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El mando de la institución quedará temporalmente a cargo del coronel Olmer Urriago, mientras llega a la ciudad el coronel Jimmy Belalcázar, designado como nuevo comandante de la Policía en la capital del Magdalena. El mandatario afirmó que los fugados no serían delincuentes de alta peligrosidad y que las autoridades trabajan para ubicarlos y recapturarlos.

“El coronel de la Policía Yeison López será llamado a calificar servicios por su responsabilidad en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado por Protección; por no informar oportunamente sobre estos hechos y por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo de ayer de la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera”.

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció cambios en la Policía de Santa Marta tras la fuga de 41 presos, aunque ninguno de ellos de mayor peligrosidad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, escribió el presidente en su cuenta de X.

López había asumido el mando de la Policía de Santa Marta y su área metropolitana el 27 de agosto, en reemplazo del coronel Fabio Sierra. Durante su gestión participó en los puestos de mando unificados instalados tras la caída en Riohacha, La Guajira, de alias Bendito Menor, un hecho que llevó a Los Pachenca a intentar intimidar a la ciudad y establecer un paro armado, según el texto.

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“Pido tranquilidad a la comunidad: no se trata de delincuentes de alta peligrosidad. Estamos desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos. El coronel Urriago, segundo al mando, asumirá temporalmente la comandancia. Esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante. Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio”.