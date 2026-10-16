Desmantelan red de narcotráfico que enviaba cocaína a Europa y presionaba a comunidades wayuu: hay 12 capturados, entre ellos ‘Isen’

Los investigadores atribuyen a 'Isen' la dirección de una estructura cuyos cuatro coordinadores operativos y enlaces fuera del país también fueron detenidos durante los procedimientos realizados en el norte colombiano - crédito prensa Armada de Colombia

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La captura de Manuel Webber, alias Isen, y de otros 12 presuntos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico transnacional fue el resultado de una operación simultánea en La Guajira y Sucre. Las autoridades atribuyen al grupo el envío de cocaína por el Caribe y presiones contra comunidades indígenas wayuu para involucrarlas en actividades ilegales.

El procedimiento contó con la participación del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las acciones se llevaron a cabo en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira, además de Palmitos, en Sucre.

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Los 13 detenidos son investigados por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Fiscalía deberá definir su situación judicial dentro de los procesos correspondientes.

Alias Isen es señalado como el presunto cabecilla de la estructura

La fuerza pública capturó a trece presuntos integrantes de una red de narcotráfico en operativos simultáneos en La Guajira y Sucre - crédito prensa Armada de Colombia

Las autoridades identificaron a “Isen” como el supuesto jefe de la red. Junto a él fueron detenidos quienes, de acuerdo con la investigación, cumplían tareas de coordinación y conexión con contactos fuera de Colombia.

Las autoridades reportaron las capturas de Wenceslao Webber, alias Wenceslao; Silvestre Iguarán, alias Chivato; Heimer Weeber, alias Pirulo; y Héctor Iguarán, alias Jashan. Los cuatro hombres serían los principales coordinadores operativos y enlaces internacionales de la organización.

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También fueron capturadas ocho personas identificadas con los alias de “Merche”, “Merchirrudo”, “Loro”, “Ciego”, “Enano”, “Cochino”, “Burro” y “Rangel”. Los investigadores les atribuyen labores de logística, almacenamiento y transporte de estupefacientes.

Ocho de los capturados cumplían labores de logística, almacenamiento y transporte de estupefacientes - crédito prensa Armada de Colombia

Parte de sus funciones habría consistido en respaldar los movimientos de cargamentos desde lanchas rápidas. La red tenía una división de tareas que incluía el acopio de cocaína, la preparación de embarcaciones y la coordinación de salidas marítimas, de acuerdo con la información divulgada por la fuerza pública.

Las rutas partían de la Alta Guajira hacia el Caribe y Centroamérica

La hipótesis de inteligencia naval y policial sostiene que la organización operaba desde el oriente de La Guajira. Desde esa zona, sus integrantes habrían acondicionado embarcaciones y almacenado cargamentos de clorhidrato de cocaína antes de iniciar los trayectos por el mar Caribe.

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Los investigadores indicaron que la red presuntamente utilizaba lanchas rápidas tipo Go-Fast, embarcaciones de bajo perfil y lanchas pesqueras. Esos medios de transporte habrían permitido la salida de cargamentos desde sectores de la Alta Guajira hacia República Dominicana, Puerto Rico y otras islas del Gran Caribe.

Los cargamentos que salían de la Alta Guajira tenían como destino final redes de distribución en Estados Unidos y Europa - crédito prensa Armada de Colombia

Las rutas también incluían países de Centroamérica. Desde esos puntos, la cocaína tendría como destino redes de distribución ilegal en Estados Unidos y Europa, de acuerdo con la información oficial.

Las autoridades no informaron el volumen de droga que la estructura habría movilizado, el número de envíos que se le atribuyen ni el tiempo exacto durante el cual habría operado. Tampoco detallaron los puntos específicos de embarque ni las rutas usadas para evitar los controles marítimos.

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Presiones contra comunidades indígenas

Uno de los elementos centrales de la investigación es la presunta presión ejercida contra miembros de comunidades indígenas wayuu. Los organismos de seguridad sostienen que integrantes de la red habrían buscado involucrarlos en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Los organismos de seguridad reportaron presiones de la organización criminal contra miembros de comunidades indígenas wayuu - crédito prensa Armada de Colombia

El reporte oficial no precisa cuántas personas habrían sido afectadas ni describe casos particulares. La información disponible señala que esas prácticas habrían alterado la seguridad, la tranquilidad y la autonomía de las poblaciones de la zona.

En un comunicado, la Presidencia afirmó que la organización amenazaba la seguridad y el patrimonio de las comunidades indígenas. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno continuará con las acciones contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas.

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“No habrá espacio para quienes trafican con la vida, la salud y el futuro de nuestra gente”, señaló el mandatario. La declaración fue difundida después de que las autoridades confirmaron los procedimientos.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la estructura amenazaba la seguridad y el patrimonio de las poblaciones locales - crédito prensa Presidencia

Las autoridades investigan una posible relación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

La fuerza pública señaló que la estructura estaría al servicio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con base en información de inteligencia. Esa relación hace parte de las líneas que deberán ser establecidas en el curso de las investigaciones judiciales.

Las autoridades no precisaron el alcance de ese presunto vínculo ni aclararon si todos los capturados tendrían el mismo nivel de relación con esa organización. La investigación busca establecer cómo funcionaba la cadena de mando, cuáles eran los contactos internacionales y qué rutas marítimas estaban bajo control de la red.

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Con las capturas, las instituciones buscan afectar las capacidades de dirección, coordinación y transporte del grupo investigado. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con las actuaciones para determinar su responsabilidad penal.