Colombia

Docente fue hallado desorientado y sin sus pertenencias en Bogotá: este fue el recorrido del profesor que perdió contacto con su familia

La esposa sostiene que el hombre fue visto con dos individuos al ingresar a un hospedaje y que después ya no llevaba consigo documentos, tarjetas ni teléfono celular, mientras las autoridades intentan precisar lo que pasó

La denuncia plantea dudas sobre el trayecto posterior a la feria, la presencia de dos hombres en el alojamiento y la ausencia de documentos, teléfono móvil y tarjetas bancarias durante el periodo en que nadie logró ubicarlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La denuncia plantea dudas sobre el trayecto posterior a la feria, la presencia de dos hombres en el alojamiento y la ausencia de documentos, teléfono móvil y tarjetas bancarias durante el periodo en que nadie logró ubicarlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Una denuncia indica que un hombre, identificado como Ángel Segundo Hernández Bermejo, habría sido drogado y despojado de sus pertenencias tras asistir a un evento en Bogotá, según el relato de su esposa, Fabiana Gómez.

El docente, de 50 años, que había viajado desde Sucre para participar en una feria de educación y tecnología en Corferias, permaneció cerca de dos días sin contacto con su familia y fue encontrado desorientado en el hotel donde se hospedaba.

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Gómez relató al diario local Q’hubo Bogotá que habló por última vez con su compañero sentimental el viernes 9 de octubre de 2026, hacia las 8:40 p. m. En esa llamada, él le indicó que estaba a las afueras de Corferias, a la espera de que bajara la lluvia para continuar su recorrido.

Después de ese intercambio, el profesor dejó de contestar sus llamadas y mensajes. Al comienzo, su esposa supuso que podía haberse quedado dormido, pero la falta de comunicación se volvió inusual con el paso de las horas, pues la pareja mantenía contacto frecuente durante sus desplazamientos y, según Gómez, él acostumbraba informar dónde se encontraba.

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Mi esposo no toma. Es el hombre más sano”, afirmó la mujer al medio bogotano y también sostuvo que no era habitual que Hernández se ausentara sin avisar. Ante la incertidumbre, buscó orientación y acudió a la Fiscalía General de la Nación para dejar constancia de la situación.

Dos manos sostienen un teléfono inteligente mientras un dedo presiona el botón rojo de finalizar llamada en la pantalla.
La mujer se comunicó con las autoridades para denunciar lo ocurrido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una llamada del hotel permitió ubicar al docente

La familia tuvo noticias del hombre el 11 de octubre, cuando Gómez recibió una llamada desde el establecimiento donde su esposo se alojaba. Le explicaron que Hernández estaba en una habitación y que había un inconveniente relacionado con la llave de acceso.

En la llamada, la mujer sintió que su pareja no estaba bien: “Yo le pregunté: ‘¿Te sientes bien?’”, recordó. De acuerdo con su relato, el docente no podía precisar cuándo había sido su último contacto con ella ni reconstruir lo que había ocurrido durante las horas previas.

Una prima de Hernández acudió al hotel con agentes de la Policía Nacional para confirmar su estado. Fabiana Gómez aseguró que los uniformados observaron señales compatibles con la ingesta de alguna sustancia, por lo que el hombre fue trasladado a un centro médico, donde, según la información entregada a sus allegados, los análisis detectaron benzodiacepinas.

Primer plano de varias pastillas: algunas cápsulas azules y blancas, y algunas tabletas redondas blancas, esparcidas sobre una superficie oscura con polvo blanco.
Al parecer, el ciudadano no recuerda nada de lo que ocurrió y no tenía ninguna de sus pertenencias cuando reaccionó, por lo que la familia asegura que lo drogaron - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia pide revisar las cámaras de seguridad

La esposa señaló que dos hombres habrían llegado al hotel junto al docente el viernes y lo acompañaron hasta su habitación. Según la denuncia, las cámaras de seguridad registraron su ingreso y el retorno posterior de uno de ellos al mismo lugar.

Hernández no recuerda cómo se acercaron esos sujetos ni en qué momento perdió la noción de lo sucedido y Gómez afirmó que le faltaban el celular, sus documentos personales y sus tarjetas bancarias. La familia aún no conoce el monto que pudieron retirar o gastar, debido a que no tiene certeza sobre el dinero que llevaba ni los saldos disponibles en sus cuentas.

La mujer solicitó que las autoridades obtengan y analicen las grabaciones para establecer la identidad de los presuntos responsables, el recorrido que siguió el docente desde su salida de Corferias y las condiciones en las que ingresaron al alojamiento. También pidió determinar si hubo irregularidades en los controles de acceso del hotel.

Por ahora, Hernández continúa bajo atención médica mientras su familia espera que la investigación permita esclarecer lo sucedido.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La familia está a la espera que la investigación avance para determinar qué ocurrió - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las benzodiacepinas pueden causar desorientación y pérdida de memoria

Las benzodiacepinas son medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso central. Se emplean bajo prescripción para distintos tratamientos, pero su consumo sin control médico puede provocar somnolencia, reducción del estado de alerta, mareo, falta de coordinación, confusión y amnesia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS).

En intoxicaciones de mayor gravedad, sobre todo si hay combinación con alcohol u otros depresores, pueden presentarse alteraciones respiratorias, pérdida de conciencia o un coma. La guía del Ministerio de Salud también indica que los síntomas pueden incluir sedación, dificultad para articular palabras y disminución de los reflejos.

Périco, polvo blanco o cocaína - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Según la denuncia, al docente le fue suministrada una sustancia tóxica, aunque esto será determinado en la investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uso de escopolamina en robos en Colombia

Aunque en Colombia suele asociarse este tipo de delitos con la escopolamina, hasta ahora la familia de Hernández solo ha informado resultados relacionados con benzodiacepinas. La eventual presencia de otras sustancias tendrá que determinarse mediante los procedimientos médicos y judiciales correspondientes.

En el caso de la escopolamina puede producir boca seca, pupilas dilatadas, visión borrosa, taquicardia, desorientación, alucinaciones y amnesia, según el documento técnico del Ministerio de Salud.

Sus efectos pueden variar de acuerdo con la dosis, la mezcla con otras sustancias y las condiciones de salud de la persona.

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