Yerry Mina recibió apoyo de un referente del Cagliari por las críticas del DT Luciano Spaletti: lo llamó “un verdadero defensor”

Yerry Mina es uno de los jugadores con más experiencia del Cagliari, al que llegó en febrero de 2024 - crédito Cagliari Calcio

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El colombiano Yerry Mina fue noticia en el fútbol italiano por su actuación en el empate 1-1 entre Cagliari y Juventus, por la sexta fecha de la Serie A. Sobre ese partido, el entrenador de la “Vecchia Signora” cuestionó al defensor por su estilo de juego.

Ante esas críticas, un referente del Cagliari respaldó la labor de Mina en el conjunto italiano y sostuvo que puede compararse con algunos de los mejores defensores de la historia de Italia, un país caracterizado durante décadas por la calidad de sus centrales a nivel internacional.

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El cruce abrió un nuevo capítulo de una polémica iniciada por el entrenador de Juventus. Mina respondió pocos minutos después que no cambiaría su estilo de juego, el mismo que lo convirtió en figura de la selección de Colombia en años anteriores, aunque actualmente no es tenido en cuenta.

“Los mejores defensores italianos nunca jugaron con florete”

Durante el compromiso entre el Cagliari y la Juventus, el colombiano se destacó por chocar con los rivales, tanto en la pelea por el balón como en cruces verbales y empujones, lo que provocó que el entrenador Spaletti afirmara que deberían proteger a los jugadores de “determinadas actitudes”.

Ante eso, Simone Aresti, exportero de Cagliari, defendió a Yerry Mina de esas declaraciones y señaló que “es el último superviviente de los verdaderos defensores. Hoy nos escandalizamos, pero los mejores defensores italianos nunca jugaron con florete. Lo que ahora se considera un escándalo antes era lo normal y, de hecho, era la primera cualidad que se buscaba en un defensor”.

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Yerry Mina defendió su estilo de juego tras el empate entre Cagliari y Juventus, que fue calificado como fuerte - crédito Cagliari

“Llegué a conocer bien a Yerry y su actitud nunca se excede. El hecho de que nunca lo hayan expulsado lo demuestra. Sabe hasta dónde puede llegar y se motiva cuando ve que sus oponentes se ponen nerviosos”, fueron las palabras del exarquero, en charla con el medio Tuttomercato.

Aresti dejó claro que Yerry Mina, adentro o afuera de la cancha, es una buena persona y no es alguien con mal comportamiento, como señaló Spalletti: “En absoluto. Fuera del campo, siempre es positivo e increíblemente amable. Un verdadero líder en todos los sentidos”.

Yerry Mina es destacado en Cagliari por su desempeño en los últimos dos años - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Mientras tanto, el colombiano volvió a ganarse el cariño de los aficionados y un espacio en la formación titular, con el objetivo de mantener al equipo en la Serie A por otro año más y soñar con entrar a la pelea por un cupo a una competencia internacional en la tabla de posiciones.

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“Estoy jugando mi fútbol”

En rueda de prensa, Luciano Spalletti explicó las razones para que la Juventus no le ganara a un equipo con una nómina menor en nivel e inversión y afirmó que, entre otras cosas, se debió a los choques de sus dirigidos con el colombiano: “Como el año pasado, Mina nos desvió del buen camino con su comportamiento, y de vez en cuando deberíamos protegernos de algunas de sus actitudes. Pero quienes ganan siempre tienen más carácter y más fortaleza”.

Yerry Mina le respondió a Luciano Spalletti por sus comentarios sobre su estilo de juego fuerte - crédito Cagliari Calcio

Ante eso, en charla con el medio Dazn, Yerry Mina le respondió al entrenador que, más allá de respetarlo por su experiencia, no va a cambiar su forma de desempeñarse en la cancha: “¿Que yo soy antideportivo en el campo? No escuché lo que dijo Spalletti. Le dije que lo amo, entrenador. Estoy jugando mi fútbol y seguiré adelante”.

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“Yo interpreto el fútbol de una determinada manera. No soy antideportivo y nunca me han sacado tarjetas amarillas o rojas por comportamientos contrarios al espíritu del juego”, terminó de decir el defensor colombiano sobre la polémica con el timonel.