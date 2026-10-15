Carlos Antonio Vélez anticipó un lapidario futuro para el técnico del Medellín: “Amaranto definitivamente no ha podido”

Luis Amaranto Perea asumió con el Medellín en julio de 2026 y se ha complicado en el segundo semestre por las eliminaciones - crédito DIM / Colprensa

Guardar

El Independiente Medellín quedó eliminado de la Copa Colombia tras perder la serie ante Atlético Nacional por 3-2 en los cuartos de final. El equipo volvió a caer frente a su rival en el certamen y solo reaccionó en la segunda parte del encuentro.

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez se refirió al futuro de Luis Amaranto Perea, técnico que llegó al Poderoso en julio de 2026. Desde entonces, el equipo acumuló dos eliminaciones y una campaña irregular en la Liga BetPlay.

PUBLICIDAD

El cuadro antioqueño espera cerrar diciembre con una alegría para sus hinchas: la clasificación a un torneo internacional en 2027 y la pelea por la séptima estrella, que no consigue desde 2016. El club perdió cuatro finales en los últimos 10 años: 2018, 2022, 2023 y 2025.

“Parece que no va a poder con el Medellín”

Buena parte de las críticas al entrenador del Rojo se centró en el esquema táctico del primer tiempo en el clásico paisa. Los dos primeros goles del Verde surgieron de la misma manera: un tiro de esquina y un cabezazo. César Haydar marcó el primero; también le anularon otro tanto por fuera de lugar tras una jugada similar. El segundo fue un autogol de Frank Fabra, luego de que el balón rebotara en él.

PUBLICIDAD

En su programa Palabras Mayores, de Planeta Fútbol, el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que el técnico del Medellín no continuaría en el equipo por los malos resultados: “Amaranto definitivamente no ha podido y parece que no va a poder con el Medellín”.

Con el técnico Luis Amaranto Perea, Independiente Medellín fue eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Colombia en 2026 - crédito Colprensa

Según el comunicador, todo se debe a la manera como está jugando, que lo llevaría al desastre: “Un equipo mal alineado, y con una idea de juego en contravía de lo que se necesitaba, y no le pueden hacer a uno tres goles iguales. El mismo que les hizo Santa Fe y todos los equipos que enfrentan”.

PUBLICIDAD

“Nacional encontró un equipo flaco, sobre todo en el primer tiempo. Estoy empezando a creer que América fue el que lo perdió y no Medellín el que lo ganó; salvo ese juego, siempre de Medellín dije lo mismo: tiene más puntos que juego”, mencionó el periodista en su programa.

Medellín fue criticado porque, en el primer tiempo, iba perdiendo 2-0 ante Atlético Nacional - crédito Colprensa

Por el momento, desde el Medellín no han considerado el despido o pedir la renuncia de Perea, pues le queda la Liga BetPlay, en la que se ubica quinto con 23 puntos en 13 partidos, a solo siete de llegar a las 30 unidades, la cifra que le permitiría pelear por los cuadrangulares.

PUBLICIDAD

Así fue el clásico por Copa Colombia

Atlético Nacional venció 3-2 a Deportivo Independiente Medellín en el clásico antioqueño y clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay 2026. El equipo dirigido por Lucas González sostuvo la ventaja pese a la reacción del DIM en el segundo tiempo.

El Verde había dominado la primera parte con Edwin Cardona como principal generador en las acciones de pelota quieta. César Haydar abrió el marcador en el minuto 23 con un cabezazo tras un tiro libre del mediocampista, mientras que Frank Fabra convirtió un autogol en el 40 después de otro envío de Cardona desde el tiro de esquina.

PUBLICIDAD

Atlético Nacional superó a Medellín con un apretado marcador de 3-2 en la Copa Colombia - crédito Colprensa

El DIM tuvo una oportunidad para descontar antes del descanso, pero Franco Armani atajó un remate de Esneyder Mena desde fuera del área. El arquero también intervino ante otras llegadas de un equipo que cambió su actitud tras el entretiempo.

Agustín Martegani lideró la remontada del Medellín en el segundo tiempo con dos goles. Marcó de penal en el minuto 61 y volvió a anotar en el 71, después de que Andrés Felipe Román ampliara la diferencia para Nacional. El conjunto poderoso también tuvo ocasiones de empate con Agustín Varela y Diego Moreno, pero no logró convertirlas.