Colombia

El Gobierno nacional posesionó al nuevo embajador de Colombia en Bélgica: de quién se trata

Juan Gonzalo Ospina Serrano, abogado y especialista en derecho penal, representará al país ante Luxemburgo, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte

Juan Gonzalo Ospina Serrano es el nuevo embajador de Colombia ante organizaciones como la Unión Europea y Luxemburgo - crédito Cancillería
Juan Gonzalo Ospina Serrano es el nuevo embajador de Colombia ante organizaciones como la Unión Europea y Luxemburgo - crédito Cancillería
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El Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno De la Espriella confirmó que el abogado Juan Gonzalo Ospina Serrano fue posesionado como nuevo embajador de Colombia en Bélgica, desde donde tendrá a cargo la representación diplomática del país ante autoridades e instituciones europeas.

El alto funcionario asumirá la misión con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales y promover los intereses colombianos en Europa, de acuerdo con las prioridades de política exterior definidas por la Cancillería.

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En una publicación en redes sociales, Ospina Serrano señaló que su nombramiento comprende la representación de Colombia ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo, la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán).

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