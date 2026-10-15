Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo: “Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”

Fuad Char se mostró preocupado por la actualidad del Junior de Barranquilla - crédito @JuniorClubSA/X

Guardar

Fuad Char, el dueño de Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo, que quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II luego de empatar a un gol con Deportivo Pereira el miércoles 14 de octubre del 2026, y de alcanzar únicamente dos victorias en los 13 partidos que jugó del torneo hasta la fecha de la igualdad ante el ‘Matecaña’.

“La verdad no alcanzamos a entender qué está pasando ahí. Hay buenos jugadores. Estamos muy preocupados y pensando en el futuro”, dijo Char en una zona mixta durante el evento Caribe Biz Forum 2026, que se desarrolló en el Centro de Eventos Puerta De Oro, de la capital atlanticense, el jueves 15 de octubre.

PUBLICIDAD

Char también se refirió, en específico, a dos nombres puntuales: Luis Fernando Muriel, uno de los capitanes del equipo, y Sebastián Viera, director técnico actual.

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II, luego de empatar 1-1 con Deportivo Pereira - crédito @juniorclubsa/Instagram

Luis Fernando Muriel: tres penales errados en forma consecutiva

El partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira tuvo un condimento especial: Luis Fernando Muriel, uno de los capitanes y una de las figuras más llamativas de la plantilla, no en vano porta el dorsal número 10 que distingue al jugador más calidoso del equipo, erró un penalti al minuto 45, tras un cobro que criticó la prensa colombiana.

Por ejemplo, Cristian Martín, analista de la transmisión de ese juego en Blu Radio, expuso: “El cobro de Muriel muestra la decidía con la que Junior ha jugado el partido”.

PUBLICIDAD

Es por eso que la preocupación de Fuard Char no se centró únicamente en el momento actual del equipo a nivel general, pues puntualizó en el nombre de Luis Fernando Muriel incluso cuando nadie le había consultado por el jugador. “Hay buenos jugadores, pero Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”, dijo el directivo del club Tiburón.

Los otros dos penales que erró Luis Fernando Muriel para el Junior de Barranquilla fueron:}

Ante Atlético Bucaramanga el domingo 4 de octubre del 2026, al minuto 64 que hibiera significado el 3-2 en ese momento del partido que finalizó 3-1.

Ante Jaguares de Córdoba el sábado 5 de septiembre, al minuto 18, cuando el partido iba igualado 1-1 y terminó 3-3.

Luis Fernando Muriel erró tres penales consecutivos para el Junior de Barranquilla - crédito Junior

¿Sebastián Viera seguirá siendo el director técnico de Junior de Barranquilla?

Esa fue otra de las preguntas que recibió Fuad Char. Ahora sí le preguntaron por el nombre al que se refirió: “Vamos a ver, le quedan seis partidos todavía”, fue todo lo que expuso al respecto.

PUBLICIDAD

Sebastián Viera fue anunciado como director técnico de Junior de Barranquilla el martes 1 de septiembre de 2026. Asumió en reemplazo de Alfredo Arias, cuya salida se había oficializado el lunes 31 de agosto de 2026.

Viera llegó en un contexto de crisis deportiva inmediata, pese a que Junior venía de ser bicampeón del fútbol colombiano bajo Alfredo Arias. Al momento de su designación, el equipo ocupaba el puesto 17 de la Liga BetPlay, con dos puntos en cinco partidos, sin victorias en el comienzo del segundo semestre.

Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, en medio de la rueda de prensa del martes 22 de septiembre del 2026 - crédito Camerino Deportes

Además, acumulaba ocho encuentros consecutivos sin ganar entre la liga y la Copa Colombia, torneo del que ya había sido eliminado. Ese mal arranque precipitó la salida de Arias, incluso después de los títulos obtenidos en el Torneo Finalización 2025 y el Apertura 2026.

PUBLICIDAD

La apuesta por Viera combinó la urgencia por revertir los resultados con su identificación histórica con el club: es el jugador con más partidos disputados en Junior, con 638 apariciones, y asumía su segunda experiencia como entrenador, luego de dirigir a Real Cartagena. Debutó el sábado 5 de septiembre de 2026 ante Jaguares, y este es el desgloce de los juegos que diirgió en el banco Tiburón:

Deportivo Pereira: local, empate 1-1.

Internacional de Bogotá: local, empate 2-2.

Atlético Bucaramanga: visitante, derrota 3-1.

Atlético Nacional: visitante, derrota 3-1.

Independiente Medellín: local, victoria 2-0.

Fortaleza FC: visitante, victoria 4-1.

Alianza FC: visitante, derrota 1-0.

Jaguares de Córdoba: local, empate 3-3.