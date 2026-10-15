Deportes

Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo: “Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”

El equipo Tiburón quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II, luego de empatar a un gol con Deportivo Pereira y alcanzar dos victorias en 13 partidos jugados del torneo

Fuad Char se mostró preocupado por la actualidad del Junior de Barranquilla - crédito @JuniorClubSA/X
Fuad Char se mostró preocupado por la actualidad del Junior de Barranquilla - crédito @JuniorClubSA/X
Guardar

Fuad Char, el dueño de Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo, que quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II luego de empatar a un gol con Deportivo Pereira el miércoles 14 de octubre del 2026, y de alcanzar únicamente dos victorias en los 13 partidos que jugó del torneo hasta la fecha de la igualdad ante el ‘Matecaña’.

La verdad no alcanzamos a entender qué está pasando ahí. Hay buenos jugadores. Estamos muy preocupados y pensando en el futuro”, dijo Char en una zona mixta durante el evento Caribe Biz Forum 2026, que se desarrolló en el Centro de Eventos Puerta De Oro, de la capital atlanticense, el jueves 15 de octubre.

PUBLICIDAD

Char también se refirió, en específico, a dos nombres puntuales: Luis Fernando Muriel, uno de los capitanes del equipo, y Sebastián Viera, director técnico actual.

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II, luego de empatar 1-1 con Deportivo Pereira - crédito @juniorclubsa/Instagram
Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II, luego de empatar 1-1 con Deportivo Pereira - crédito @juniorclubsa/Instagram

Luis Fernando Muriel: tres penales errados en forma consecutiva

El partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira tuvo un condimento especial: Luis Fernando Muriel, uno de los capitanes y una de las figuras más llamativas de la plantilla, no en vano porta el dorsal número 10 que distingue al jugador más calidoso del equipo, erró un penalti al minuto 45, tras un cobro que criticó la prensa colombiana.

Por ejemplo, Cristian Martín, analista de la transmisión de ese juego en Blu Radio, expuso: “El cobro de Muriel muestra la decidía con la que Junior ha jugado el partido”.

PUBLICIDAD

Es por eso que la preocupación de Fuard Char no se centró únicamente en el momento actual del equipo a nivel general, pues puntualizó en el nombre de Luis Fernando Muriel incluso cuando nadie le había consultado por el jugador. “Hay buenos jugadores, pero Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”, dijo el directivo del club Tiburón.

Los otros dos penales que erró Luis Fernando Muriel para el Junior de Barranquilla fueron:}

  • Ante Atlético Bucaramanga el domingo 4 de octubre del 2026, al minuto 64 que hibiera significado el 3-2 en ese momento del partido que finalizó 3-1.
  • Ante Jaguares de Córdoba el sábado 5 de septiembre, al minuto 18, cuando el partido iba igualado 1-1 y terminó 3-3.
Luis Fernando Muriel fue titular con Junior en la derrota ante Barranquilla FC, anotó el segundo gol del equipo y también de penal - crédito Junior
Luis Fernando Muriel erró tres penales consecutivos para el Junior de Barranquilla - crédito Junior

¿Sebastián Viera seguirá siendo el director técnico de Junior de Barranquilla?

Esa fue otra de las preguntas que recibió Fuad Char. Ahora sí le preguntaron por el nombre al que se refirió: “Vamos a ver, le quedan seis partidos todavía”, fue todo lo que expuso al respecto.

Sebastián Viera fue anunciado como director técnico de Junior de Barranquilla el martes 1 de septiembre de 2026. Asumió en reemplazo de Alfredo Arias, cuya salida se había oficializado el lunes 31 de agosto de 2026.

Viera llegó en un contexto de crisis deportiva inmediata, pese a que Junior venía de ser bicampeón del fútbol colombiano bajo Alfredo Arias. Al momento de su designación, el equipo ocupaba el puesto 17 de la Liga BetPlay, con dos puntos en cinco partidos, sin victorias en el comienzo del segundo semestre.

Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, en medio de la rueda de prensa del martes 22 de septiembre del 2026 - crédito Camerino Deportes
Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, en medio de la rueda de prensa del martes 22 de septiembre del 2026 - crédito Camerino Deportes

Además, acumulaba ocho encuentros consecutivos sin ganar entre la liga y la Copa Colombia, torneo del que ya había sido eliminado. Ese mal arranque precipitó la salida de Arias, incluso después de los títulos obtenidos en el Torneo Finalización 2025 y el Apertura 2026.

La apuesta por Viera combinó la urgencia por revertir los resultados con su identificación histórica con el club: es el jugador con más partidos disputados en Junior, con 638 apariciones, y asumía su segunda experiencia como entrenador, luego de dirigir a Real Cartagena. Debutó el sábado 5 de septiembre de 2026 ante Jaguares, y este es el desgloce de los juegos que diirgió en el banco Tiburón:

  • Deportivo Pereira: local, empate 1-1.
  • Internacional de Bogotá: local, empate 2-2.
  • Atlético Bucaramanga: visitante, derrota 3-1.
  • Atlético Nacional: visitante, derrota 3-1.
  • Independiente Medellín: local, victoria 2-0.
  • Fortaleza FC: visitante, victoria 4-1.
  • Alianza FC: visitante, derrota 1-0.
  • Jaguares de Córdoba: local, empate 3-3.

Temas Relacionados

Junior de BarranquillaFuad CharJunior ya quedó eliminadoTabla de posiciones FPCColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Aunque la Dimayor aseguró que el partido no fue cancelado, el cuadro manizaleño buscará los tres puntos en el escritorio

Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

El concierto de BTS y la entrega de la cancha a Millonarios previo al duelo ante Once Caldas generó polémica por su uso para eventos como conciertos

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Técnico campeón con el Junior opinó sobre la crisis deportiva que vive el bicampeón de Colombia: “Está pasando por un momento complejo”

Arturo Reyes regresó a Barranquilla tras concluir su vínculo con Deportivo Pereira y confió en que la nómina rojiblanca encuentre mejor juego bajo la dirección de Sebastián Viera durante 2027

Técnico campeón con el Junior opinó sobre la crisis deportiva que vive el bicampeón de Colombia: “Está pasando por un momento complejo”

Hinchas del Junior vandalizaron carros de jugadores del club y rayaron la entrada de la sede deportiva: “Pongan huevos”

El bicampeón del fútbol colombiano suma apenas 11 puntos en 13 partidos y está obligado a ganar los seis restantes para llegar a 29 unidades

Hinchas del Junior vandalizaron carros de jugadores del club y rayaron la entrada de la sede deportiva: “Pongan huevos”

Eduardo Méndez reveló la millonada que perdió Independiente Santa Fe por no jugar la final de la Liga Femenina BetPlay en el Campín

El presidente del cuadro Cardenal habló sobre el dinero que las “Leonas” perdieron por la imposibilidad de jugar el partido decisivo de ida en Bogotá y trasladarlo a Tunja

Eduardo Méndez reveló la millonada que perdió Independiente Santa Fe por no jugar la final de la Liga Femenina BetPlay en el Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Carlos Calero publicó emotivo mensaje en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama: “Dejé de guardar la vida para después”

Esposa de Carlos Calero publicó emotivo mensaje en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama: “Dejé de guardar la vida para después”

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

Andrea Valdiri ya tendría un nuevo romance con un exparticipante de ‘El Desafío’: esta es la pista que circula en redes sociales

Fonseca anunció su gira ‘Antes que el tiempo se vaya’ por Latinoamérica después de su presentación en ‘El Campín’: estas son los países confirmados

Hija de David Ospina y jugador de la Selección Colombia desataron rumores de romance por una imagen en redes sociales

Deportes

Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Técnico campeón con el Junior opinó sobre la crisis deportiva que vive el bicampeón de Colombia: “Está pasando por un momento complejo”

Hinchas del Junior vandalizaron carros de jugadores del club y rayaron la entrada de la sede deportiva: “Pongan huevos”

Eduardo Méndez reveló la millonada que perdió Independiente Santa Fe por no jugar la final de la Liga Femenina BetPlay en el Campín