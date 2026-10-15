En video | Jhon Jáder Durán volvió a anotar un doblete después de un año y tres meses: Camilo Durán también se reportó con gol

Gol de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 1-0 de Benfica ante Celtic, al 5’, por la Europa League - crédito ESPN

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Jhon Jáder Durán y Camilo Durán, delanteros colombianos, marcaron en la segunda fecha de la fase de liga de la Europa League 2026/27, durante el enfrentamiento del jueves 15 de octubre entre Benfica, equipo del primero, y Celtic, club del segundo. Es importante señalar que, aunque comparten apellido, no tienen parentesco.

El primero en anotar fue Jhon Jáder Durán. El delantero de 22 años, titular por tercera vez con el equipo y por segunda ocasión en el torneo, convirtió un penal con una definición de Panenka a los cinco minutos para poner el 1-0 a favor de Benfica ante Celtic.

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Doblete de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 3-0 de Benfica ante Celtic, al 36’, por la Europa League - crédito ESPN

Después de que su compañero Alexander Bah ampliara la diferencia con el 2-0 a los 23 minutos, Jhon Jáder anotó su doblete a los 36 minutos, esta vez en una jugada en movimiento y no a balón parado como en el primer gol.

Recibió con la pierna izquierda en el borde del área, evitó que un defensor de Celtic le quitara el balón y remató con su pierna dominante entre las piernas del arquero rival Viljami Sinisalo.

Gol de Camilo Durán. El colombiano marcó el descuento de Celtic en su visita a Benfica, al 63’, por la Europa League - crédito ESPN

¿Cuánto tiempo llevaba Jhon Jáder Durán sin anotar un doblete?

Jhon Jáder Durán no anotaba un doblete desde el 23 de julio de 2025, cuando lo hizo con Fenerbahçe ante Al-Ittihad, club en el que desde septiembre de 2026 juega el también colombiano Richard Ríos, en un amistoso internacional. En esa ocasión, el partido terminó 4-0 a favor de su equipo.

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En un partido oficial, su último doblete había sido el 12 de mayo de 2025, cuando jugaba para Al-Nassr ante Al-Okhdood. El encuentro finalizó 9-0 por la fecha 31 de la liga de Arabia Saudita.

En total, son once los dobletes que anotó Jhon Jáder Durán durante su trayectoria profesional:

Tres con Chicago Fire, equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Uno con Aston Villa, el 13 de mayo de 2024 ante Liverpool, equipo en el que entonces jugaba el también colombiano Luis Díaz.

Cinco con Al-Nassr, el club con el que más dobletes consiguió.

Uno con Fenerbahçe, equipo de la primera división del fútbol de Turquía.

Uno con Benfica, el más reciente, ante Celtic, de Escocia.

Camilo Durán y Jhon Jáder Durán, los delanteros colombianos, anotaron con sus equipos en la Europa League 2026/27 - crédito @celticfc/@slbenfica-Instagram

Camilo Durán marcó el descuento de Celtic

La anotación de Camilo Durán, delantero colombiano de 24 años y uno de los convocados a la selección nacional para las fechas FIFA de septiembre y octubre de 2026, significó el descuento 3-1 para Celtic a los 63 minutos.

Fue el único gol de su equipo en el partido: marcó de cabeza al llegar desde el sector izquierdo hacia el centro del área para rematar un centro enviado por su compañero Haissem Hassan desde el costado derecho.

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El tanto fue el gol número 11 en 17 partidos para el jugador nacido el 10 de febrero de 2002. Celtic registró en su sitio web siete anotaciones del colombiano desde que llegó al club en julio de 2026, pues no cuenta las cuatro que hizo en amistosos ante AC Milan, Middlesbrough y Sporting.

Camilo, quien también fue titular en este partido de Europa League, finalizó con las siguientes estadísticas, según Sofascore:

Completó 11 pases de 13 intentos; dos de ellos fueron en campo rival.

Registró cuatro remates: dos a puerta y dos disparos al palo.

Tocó el balón 34 veces, lo perdió en 10 ocasiones y recibió cinco faltas.

Registró una recuperación y ganó siete de los 11 duelos que disputó.

¿Cuándo volverá a jugar Jhon Jáder y Camilo Durán con sus respectivos equipos?

Tras el duelo de este jueves 15 de octubre, Jhon Jáder Durán volverá a jugar con Benfica el jueves 22, como visitante ante Omonia Nicosia, por la tercera fecha de la Europa League.

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Camilo Durán tendrá acción antes: Celtic recibirá a Hearts el domingo 18 de octubre, por la Premiership escocesa. Su siguiente compromiso continental será también el jueves 22, cuando Celtic reciba a Celta de Vigo en Glasgow