Congresista pide “nivelar la cancha” e imponer impuestos a importaciones de plataformas digitales asiáticas: esta es la propuesta

John Jairo Berrío sostiene que los productores de confecciones, textiles y calzado deben competir bajo condiciones similares a las de los vendedores internacionales - crédito @jberriolopez/X

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El representante a la Cámara John Jairo Berrío, del Centro Democrático, radicó en la Comisión Tercera una propuesta legislativa para eliminar la exención de impuestos de bajo monto a los envíos menores a USD200 (636.000 pesos colombianos) y endurecer el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las mercancías importadas a través de plataformas digitales asiáticas.

La iniciativa del congresista busca frenar el impacto comercial que enfrentan los productores nacionales de confecciones, calzado y textiles debido al incremento en el volumen de paquetes que ingresan al país bajo regímenes postales simplificados.

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Durante su intervención ante la célula legislativa, Berrío argumentó que los industriales y comerciantes colombianos compiten en condiciones de desigualdad tarifaria frente a las plataformas de comercio electrónico internacionales.

“Los empresarios no están pidiendo ni más ni menos. Lo que están diciendo es: nosotros pagamos IVA, nosotros pagamos aranceles para traer la tela, para traer los hilos. Que ellos también paguen aranceles, que ellos también paguen IVA”, dijo el congresista.

El congresista busca modificar las condiciones tributarias de determinadas importaciones y convocar a las autoridades económicas y aduaneras para discutir medidas de protección a la producción nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“No estamos sino pidiendo nivelar la cancha; no se está pidiendo más. Yo creo que se está pidiendo apenas lo justo por parte de estos empresarios, que son los que están generando empleo en Colombia”, sostuvo el representante.

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El legislador solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez Martínez, y al Ministerio de Comercio, que lidera Mauricio Gómez Amín, instalar una mesa de trabajo junto a la Comisión Accidental y los gremios del sector moda para definir los ajustes tributarios e impuestos aduaneros.

“Le solicito de manera respetuosa también, señor viceministro, que en esa mesa de trabajo invite a la Comisión Accidental, que para eso la conformamos, y en esa Comisión Accidental también hagamos acompañarnos de los gremios y empresarios acá presentes. Y que por favor, vuelvo y repito, no le demos mucha vuelta a esta problemática tan delicada que tiene el sector confección textil y moda”, agregó Berrío.

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El representante John Jairo Berrío presentó una iniciativa para modificar el tratamiento tributario de los envíos internacionales de bajo valor - crédito Cámara de Representantes

Citación a audiencia pública y advertencias por pérdidas de empleo

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el congresista confirmó la citación a una audiencia pública en la Comisión Tercera de la Cámara con la presencia de altos funcionarios del Gobierno nacional y autoridades de control aduanero.

A la cita fueron convocados los titulares del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para evaluar medidas de protección a la mano de obra local.

“No podemos permitir que se sigan perdiendo miles de puestos de trabajo en el sector confección textil y moda a raíz de las importaciones a través de las plataformas asiáticas. Debemos buscar pronta solución a esta grave problemática que amenaza con acabar la empleabilidad en Colombia”, dijo en un video.

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El congresista agregó a su petición: “Debemos nosotros proteger el empleo en Colombia y no premiar el empleo en la China”.

John Jairo Berrío radicó una iniciativa para revisar el tratamiento tributario de los envíos de bajo valor y modificar las condiciones de importación de mercancías adquiridas en plataformas digitales asiáticas - crédito @derlilopeza/X

El funcionamiento actual del cobro de tributos y la regla de ‘de minimis’

En la actualidad, la legislación aduanera colombiana establece que las compras realizadas en plataformas con sede en China deben pagar el 19% correspondiente al IVA, cobro que las aplicaciones como Temu, Shein y AliExpress calculan directamente en la pasarela de pago al momento de finalizar la transacción digital.

Sin embargo, los envíos internacionales cuyo valor comercial sea inferior a USD200 ingresan al territorio nacional bajo la modalidad de tráfico postal o envíos urgentes, lo que los exime del pago de aranceles aduaneros ordinarios.

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La exención de IVA para envíos menores de ese valor aplica en Colombia únicamente para mercancías provenientes de países con los que se mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) que incluya explícitamente dicho beneficio, como es el caso de los Estados Unidos.

La iniciativa plantea revisar los beneficios aduaneros para ciertos paquetes de menos de US$200 y abrir una mesa de trabajo con los ministerios de Hacienda y Comercio y los gremios del sector moda - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Cuando una encomienda individual supera el umbral o cuando la Dian determina que la mercancía debe pasar a revisión ordinaria por su volumen comercial, el destinatario debe asumir tanto el 19% del IVA como el arancel correspondiente a la subpartida del producto importado.