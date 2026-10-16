Rin Rin Renacuajo, El Gato Bandido y otros personajes de Pombo ahora podrán verse en el centro histórico de Bogotá

Rin Rin Renacuajo, La Pobre Viejecita, Simón el bobito, Mirringa Mirronga y El Gato Bandido vuelven a recorrer las calles del centro de Bogotá.

Guardar

Rin Rin Renacuajo, La Pobre Viejecita, Simón el bobito, Mirringa Mirronga y El Gato Bandido vuelven a recorrer las calles del centro de Bogotá, esta vez en forma de esculturas de hasta 2,10 metros de altura. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) inaugura este viernes 16 de octubre, a las 2:00 p. m., una intervención artística compuesta por seis piezas tridimensionales que trasladan al espacio público el universo literario de Rafael Pombo, el poeta coronado en 1905 como máximo representante de las letras colombianas.

Las obras ocuparán un tramo de la Calle 11, entre las carreras 4.ª y 5.ª, en un acuerdo de concertación con la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) del Banco de la República. La exhibición permanecerá abierta al público hasta el 25 de enero de 2027.

PUBLICIDAD

La beca que convirtió los cuentos de Pombo en esculturas urbanas

La intervención es el resultado de la Beca Un Universo de Cuentos y Fantasía en el Centro Histórico, convocatoria dotada con 88 millones de pesos que la FUGA otorgó dentro del Programa Distrital de Estímulos 2026 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La intervención es el resultado de la Beca Un Universo de Cuentos y Fantasía en el Centro Histórico, convocatoria dotada con 88 millones de pesos que la FUGA otorgó dentro del Programa Distrital de Estímulos 2026 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El proyecto fue formulado en concordancia con las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027 y responde a tres objetivos: ampliar la oferta cultural del centro de la capital, fomentar la apropiación del espacio público por parte de la infancia y trazar un circuito literario que vincule la obra de Pombo con la riqueza arquitectónica y patrimonial de La Candelaria.

La serie fue creada por Julián Aníbal Henao, artista bogotano con trayectoria en procesos escultóricos de gran formato. Para esta propuesta, Henao elaboró una reinterpretación contemporánea de las ilustraciones clásicas asociadas a la época del poeta, con formas simplificadas, volúmenes limpios y siluetas contundentes que dialogan con el entorno patrimonial del barrio histórico.

PUBLICIDAD

Impresión 3D, fibra de vidrio y acabado en bronce patinado

Las seis piezas miden entre 1,40 y 2,10 metros de altura. Fueron producidas mediante impresión 3D galvanizada, reforzada con fibra de vidrio y una estructura interna de acero soldado.

Las seis piezas miden entre 1,40 y 2,10 metros de altura. Fueron producidas mediante impresión 3D galvanizada, reforzada con fibra de vidrio y una estructura interna de acero soldado. El acabado consiste en una pintura con efecto de bronce patinado, y cada escultura está fijada a pedestales autónomos con lastre de agua, un sistema que protege el suelo de La Candelaria sin necesidad de perforaciones ni anclajes invasivos.

La descripción de cada pieza revela el cuidado narrativo detrás del conjunto. La Pobre Viejecita adopta una forma piramidal en la que la protagonista queda contenida por una masa de pliegues, vajillas y telas, en lugar de aparecer rodeada de riquezas. Simón el bobito es un niño estilizado que pierde el equilibrio de forma divertida mientras sostiene su caña de pescar, parado sobre un balde derramado y una mezcla de utensilios que representan sus intentos fallidos. Rin Rin Renacuajo se distribuye en tres niveles: abajo, el gato hambriento; en el centro, el ratón cómplice; y en la cima, el renacuajo con su sombrero de copa.

PUBLICIDAD

Mirringa Mirronga muestra a la gata anfitriona con los brazos abiertos en señal de bienvenida, anteojos y vestuario de época, mientras en la base aparecen los gatitos invitados al banquete. El Gato Bandido luce sombrero de vaquero y cartucheras, montado sobre un gallo de combate en una composición diseñada para la interacción segura del público. La sexta pieza representa al propio Rafael Pombo, quien camina erguido y sereno de la mano de dos de sus personajes, una imagen que funciona como vínculo entre el autor, sus criaturas y la ciudad.

Placas en relieve y códigos QR complementarán la experiencia

Con el propósito de ofrecer una experiencia accesible e incluyente, cada pedestal contará en las próximas semanas con placas que incluirán los nombres de los personajes en relieve y códigos QR.

Con el propósito de ofrecer una experiencia accesible e incluyente, cada pedestal contará en las próximas semanas con placas que incluirán los nombres de los personajes en relieve y códigos QR para consultar contenidos adicionales sobre el universo literario de Pombo. Las esculturas funcionarán así como dispositivos de mediación cultural, no solo como piezas contemplativas.

PUBLICIDAD

“Con la llegada de estas seis esculturas al Centro Histórico de la ciudad, desde la Alcaldía Mayor y la FUGA reafirmamos nuestra convicción de que el Centro debe ser un espacio con una mayor oferta cultural para las niñas y niños”, afirmó Blanca Andrea Sánchez Suárez, directora de la fundación. “Resignificamos el espacio público, convirtiéndolo en un punto de encuentro intergeneracional a través del patrimonio literario y el legado de Rafael Pombo. Hacer del Centro Histórico de Bogotá un escenario seguro, vibrante, incluyente y acogedor para todas las generaciones es prioridad absoluta de esta administración”, agregó.

La Fundación Rafael Pombo participó en la curaduría y las puestas en escena

Durante la jornada inaugural, los asistentes podrán disfrutar de intervenciones artísticas en vivo y representaciones teatrales a cargo de la Fundación Rafael Pombo.

Durante la jornada inaugural, los asistentes podrán disfrutar de intervenciones artísticas en vivo y representaciones teatrales a cargo de la Fundación Rafael Pombo, entidad privada sin ánimo de lucro con presencia histórica en La Candelaria. La organización, dedicada a la promoción del legado del escritor y al fomento de la literatura infantil, aportó conocimientos técnicos y conceptuales para la curaduría del jurado de la beca y estuvo a cargo de las puestas en escena programadas para la inauguración.

PUBLICIDAD

La colaboración entre ambas instituciones apunta a consolidar el Centro Histórico de Bogotá como un territorio comprometido con la protección y el desarrollo de la infancia a través de las artes y la cultura.

Un poeta que nació en La Candelaria y sigue vivo en sus cuentos

Rafael Pombo nació en Bogotá el 7 de noviembre de 1833. Poeta, traductor, fabulista y diplomático.

Rafael Pombo nació en Bogotá el 7 de noviembre de 1833, en la esquina de la carrera 5.ª con calle 10, a pocas cuadras del lugar donde ahora se instalan sus personajes. Poeta, traductor, fabulista y diplomático, vivió 17 años en Estados Unidos, donde la editorial Appleton le encargó la adaptación al castellano de canciones infantiles anglosajonas. De ese trabajo nacieron Cuentos pintados para niños (1867) y Cuentos morales para niños formales (1869), obras que trascendieron la traducción para convertirse en creaciones propias, llenas de humor e ingenio.

PUBLICIDAD

De regreso en Colombia en 1872, intensificó su labor periodística y literaria. Fue coronado Poeta Nacional en el Teatro Colón el 20 de agosto de 1905 y nombrado miembro de la Academia Colombiana de la Lengua poco antes de su muerte, el 5 de mayo de 1912. La ley 87 de ese año lo consagró como Gloria de las Letras Nacionales.

Más de un siglo después, sus versos sobre renacuajos elegantes, gatos bandidos y viejecitas que todo lo tenían y nada poseían siguen acompañando la infancia en Colombia. Las esculturas de la Calle 11 les dan ahora un cuerpo tangible en el mismo barrio donde el poeta creció.

PUBLICIDAD