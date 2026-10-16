Abelardo de la Espriella pidió a los medios de comunicación “no dejarse utilizar por el terrorismo”

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que en su gobierno no se ha dado una orden de censura en un medio de comunicación - crédito Colprensa

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El presidente Abelardo de la Espriella fue invitado por el periódico El Tiempo a la inauguración de su nueva sede en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Durante el evento, habló sobre el papel y el valor de los medios de comunicación en Colombia, en un contexto marcado por situaciones de seguridad.

En su discurso, el mandatario afirmó que los medios no deben prestarse a las “organizaciones terroristas”, aunque no especificó a cuáles se refería. Además, sostuvo que darles protagonismo a sus integrantes los expone ante el público.

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De la Espriella dijo también que nunca ordenó censurar a ningún medio del país, ante versiones sobre supuestas presiones contra periodistas por informaciones sobre su gobierno. Esas denuncias aún no han sido confirmadas oficialmente.

Abelardo de la Espriella negó censura en su gobierno a medios, pero cuestionó espacio a "organizaciones terroristas" - crédito Mario Caicedo/EFE

“Cuando hay democracia, nunca puede ser censurado, pero tampoco puede dejarse utilizar por el terrorismo. Quiero ser absolutamente claro. No le corresponde al presidente de la República determinar a quién entrevista un periódico, qué fotografía publica, cuál debe ser el titular o cuánto espacio entrega a una información. Esas decisiones pertenecen exclusivamente al medio”, dijo.

Luego de eso, cuestionó la labor de algunas empresas de comunicación sobre darles espacio a determinadas organizaciones: “Precisamente por eso, cuando un medio decide dar espacio a integrantes de organizaciones terroristas, la pregunta legítima es: ¿cuál es el interés público en eso? ¿Qué información aporta?”.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto al empresario Luis Carlos Sarmiento, máximo accionista del periódico El Tiempo - crédito Colprensa

“Si ese espacio ayuda a comprender los hechos o puede terminar sirviendo de propaganda a un cáncer que padece este país, que es muy grave, que es el terrorismo”, terminó de decir el mandatario, en medio de aplausos, pero sin decir exactámente cuáles grupos son a los que se refería.

La alerta de la Flip con firma de De la Espriella

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) alertó sobre solicitudes de rectificación promovidas contra medios que han publicado información sobre Abelardo de la Espriella. La organización advirtió que algunos reclamos excederían la corrección de datos y buscarían imponer una forma de narrar su trayectoria, bajo advertencias de posibles acciones judiciales, según información de Caracol Radio.

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Uno de los casos recientes involucra al portal Manizales Denuncia y una publicación de 2024 sobre la Fundación Iniciativas por la Paz, conocida como FIPAZ. La entidad fue creada en 2005, durante la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, y De la Espriella fue su socio fundador y representante legal.

La firma De la Espriella Lawyers solicitó al medio actualizar información sobre el desenlace de investigaciones judiciales relacionadas con ese caso. Manizales Denuncia atendió la petición de actualización, de acuerdo con la Flip.

El conflicto surgió porque la petición también habría incluido propuestas sobre cómo caracterizar los hechos vinculados con FIPAZ. Además, contenía una advertencia sobre posibles acciones constitucionales, civiles y penales si el medio no aceptaba las formulaciones planteadas.

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Flip ha advertido sobre posible exceso en derechos de rectificación en información sobre Abelardo de la Espriella - crédito @FLIP_org/X/Presidencia

La Flip sostuvo que existe una diferencia entre solicitar la corrección de una información incorrecta y pretender modificar la manera en que un medio reconstruye una historia. La organización considera que el mecanismo no puede utilizarse para controlar la narrativa periodística sobre la trayectoria de quien ocupa la Presidencia.

El derecho de rectificación está previsto en el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión y de información y reconoce la posibilidad de corregir contenidos en condiciones de equidad. Una persona puede pedir una rectificación cuando considere que se difundió información falsa, inexacta o desactualizada.

Ese derecho, sin embargo, no habilita a quien reclama a determinar cómo debe redactarse una publicación ni qué interpretación debe adoptar un periodista sobre hechos de interés público. La discusión planteada por la Fundación no cuestiona la posibilidad del Presidente de reclamar ante datos presuntamente falsos, sino el alcance de esos reclamos y las consecuencias de acompañarlos con amenazas de litigios.

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