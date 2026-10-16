Colombia

Esta es la ciudad colombiana que superó a Cancún y Río de Janeiro entre los mejores destinos de compras de América

La oferta de moda independiente, joyería con esmeraldas, artículos de cuero y mercados artesanales le permitió destacar en un ranking internacional de 2026, que también reconoció su autenticidad como destino turístico

La ciudad ocupó el puesto 15 entre los 30 mejores destinos de compras de América y el Caribe, según el listado de Travel And Tour World -crédito Nathalia Angarita/ REUTERS
La ciudad ocupó el puesto 15 entre los 30 mejores destinos de compras de América y el Caribe, según el listado de Travel And Tour World -crédito Nathalia Angarita/ REUTERS
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Bogotá reúne propuestas comerciales que van desde boutiques de diseñadores independientes hasta mercados artesanales, una diversidad que le permitió ingresar a un listado internacional de destinos destacados para ir de compras. La capital colombiana ocupó el puesto 15 entre 30 ciudades de América y el Caribe en 2026, de acuerdo con un informe de la plataforma Travel And Tour World (TTW).

La selección no se limita a identificar lugares con grandes centros comerciales o una amplia oferta de productos. El estudio también considera la manera en que las compras acercan a los visitantes a la cultura, las tradiciones y el talento de cada destino, una perspectiva que resalta las particularidades de las ciudades incluidas.

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Las esmeraldas colombianas, las piezas artesanales y el café de origen hacen parte de la oferta que distingue a la ciudad para los viajeros interesados en productos locales - crédito Secretaría de Cultura de Bogotá
Las esmeraldas colombianas, las piezas artesanales y el café de origen hacen parte de la oferta que distingue a la ciudad para los viajeros interesados en productos locales - crédito Secretaría de Cultura de Bogotá

Bogotá quedó por encima de otros lugares reconocidos por su atractivo turístico, como Cancún, que ocupó el puesto 16; Orlando, en el 17; Río de Janeiro, en el 21; Lima, en el 23, y Cartagena, en el 24. La clasificación sitúa a la capital colombiana entre las alternativas regionales para quienes buscan combinar recorridos urbanos con experiencias comerciales.

Moda, esmeraldas y artesanías en la oferta bogotana

En los primeros cinco lugares del ranking aparecen Nueva York, Toronto, São Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires, en ese orden. Estas ciudades encabezan una selección que reúne destinos con propuestas comerciales diversas y una relación particular entre sus productos y la identidad local.

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Anup Kumar Keshan, fundador y editor jefe de TTW, destacó el valor cultural de esta actividad para los viajeros. Desde la perspectiva expuesta en la publicación, recorrer los comercios de una ciudad puede convertirse en una forma de conocer su creatividad y comprender mejor las características que la distinguen de otros lugares.

El informe también señala cómo las metrópolis latinoamericanas incorporan su patrimonio a las experiencias de compra. La Ciudad de México, por ejemplo, combina propuestas contemporáneas con una tradición artesanal construida durante generaciones, una mezcla que permite conectar distintas expresiones culturales a través de los productos disponibles para los visitantes.

En Bogotá, esa combinación se manifiesta en artículos de cuero de alta calidad, colecciones de moda independiente, joyería elaborada alrededor de las esmeraldas colombianas, artesanías y café de origen. Estos productos forman parte de una oferta que refleja tanto las habilidades de los creadores locales como algunos de los elementos asociados con la identidad colombiana.

Zona T de Bogotá
Sectores como la Zona T, la Zona Rosa y Usaquén reúnen boutiques, centros comerciales, negocios independientes y mercados artesanales - crédito Fashion Network

La publicación resalta, además, sectores de la capital que concentran distintas alternativas para los compradores. La Zona T y la Zona Rosa reúnen boutiques, establecimientos comerciales y propuestas modernas, mientras que Usaquén ofrece mercados artesanales al aire libre y comercios independientes. La variedad de estos espacios permite encontrar productos especializados y recorrer zonas con ambientes comerciales diferentes.

De esta manera, la experiencia de compra en Bogotá no queda restringida a los establecimientos tradicionales. La presencia de diseñadores, artesanos y negocios especializados amplía las opciones para los turistas interesados en conocer productos locales durante su visita.

Bogotá también sobresale por su autenticidad turística

El reconocimiento de TTW se suma a otro resultado internacional relacionado con la experiencia de los visitantes. Un informe de la plataforma InsureandGo ubicó a Bogotá en el primer lugar de un ranking de destinos turísticos considerados auténticos, elaborado a partir de reseñas publicadas en Google Maps sobre más de 140 ciudades del mundo.

Para establecer la clasificación, el estudio examinó la frecuencia con la que los viajeros utilizaban términos como “auténtico”, “local” y “tradicional” al comentar sus experiencias en restaurantes, mercados, espacios culturales y atracciones turísticas. La capital colombiana obtuvo 100 puntos en la escala de autenticidad definida por el informe.

La ciudad superó en esa medición a destinos como Lima, Taipéi, Mascate, Quito, Valparaíso y Río de Janeiro. El resultado se relaciona con las experiencias que los visitantes describen en sus opiniones y con la percepción que construyen a partir de los lugares que recorren.

La capital del país sigue posicionándose como uno de los lugares favoritos para visitar y pasar vacaciones en temporada de fiestas - crédito Instituto Distrital de Turismo
La capital colombiana también obtuvo el primer lugar en un ranking internacional de destinos auténticos, elaborado a partir de reseñas de viajeros en Google Maps- crédito Instituto Distrital de Turismo

Entre los elementos asociados con esa valoración figuran la gastronomía, el arte urbano presente en distintos barrios y la conexión de Bogotá con su historia y las culturas indígenas. Según el informe, estos aspectos permiten a los viajeros acercarse a experiencias genuinas que van más allá de los recorridos turísticos convencionales.

Los dos reconocimientos destacan facetas distintas de la capital: su diversidad comercial y la percepción de autenticidad que proyecta entre quienes la visitan. Ambos ponen el foco en experiencias que vinculan los recorridos por la ciudad con sus productos, sus expresiones culturales y las propuestas de sus habitantes.

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