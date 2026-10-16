Colombia

Aprobación de Abelardo de la Espriella cae a menos del 50% en encuesta de AtlasIntel y crece la preocupación por la corrupción

La medición para Bloomberg Latam Pulse midió la percepción sobre la gestión del Gobierno, las condiciones económicas de los hogares y las expectativas de los ciudadanos para los próximos seis meses

Abelardo de la Espriella registró una caída en su nivel de aprobación, que pasó de 51,8% en septiembre a 48,7% en octubre, según la medición de AtlasIntel - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella registró una caída en su nivel de aprobación, que pasó de 51,8% en septiembre a 48,7% en octubre, según la medición de AtlasIntel - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
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La percepción sobre el rumbo del país sigue marcada por la incertidumbre económica y los problemas de seguridad. Aunque una parte de los colombianos mantiene expectativas favorables para los próximos seis meses, las preocupaciones por la corrupción, la delincuencia y el empleo ocupan un lugar central en la opinión pública, según una nueva medición de AtlasIntel para Bloomberg Latam Pulse.

La encuesta, realizada entre el 2 y el 7 de octubre de 2026 a 2.893 adultos, registró una disminución en la aprobación del presidente Abelardo de la Espriella, cuyo respaldo pasó de 51,8% en septiembre a 48,7% en octubre. La cifra representa una caída de 3,1 puntos porcentuales y sitúa el indicador por debajo de la mitad de los participantes.

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La encuesta consultó a 2.893 adultos en Colombia entre el 2 y el 7 de octubre de 2026 para conocer su percepción sobre el Gobierno, los principales problemas del país y las expectativas económicas - crédito Europa Press
La encuesta consultó a 2.893 adultos en Colombia entre el 2 y el 7 de octubre de 2026 para conocer su percepción sobre el Gobierno, los principales problemas del país y las expectativas económicas - crédito Europa Press

En contraste, la desaprobación del mandatario aumentó de 43,2% a 44,6%, una variación de 1,4 puntos porcentuales. Los resultados muestran cambios en la percepción ciudadana sobre el jefe de Estado, en una medición que también evaluó el desempeño de su administración y las principales inquietudes de los colombianos.

La valoración de la gestión gubernamental presentó una tendencia similar. El porcentaje de encuestados que calificó como excelente el desempeño del Gobierno bajó de 52,8% a 47,7%. Por su parte, quienes consideraron que la administración ha tenido un desempeño malo aumentaron de 37,3% a 40,4%.

Corrupción e inseguridad, entre las principales preocupaciones

La corrupción encabeza la lista de problemas que más preocupan a los participantes: el 57,8% la mencionó entre las principales dificultades del país. Le siguen la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico, con 45,4%, mientras que la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades ocupan el tercer lugar, con 33,1%.

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El sistema de salud también aparece entre los asuntos que generan inquietud, señalado por el 29,8% de los consultados. En la lista figuran además el debilitamiento de la democracia, con 16,3%; la economía y la inflación, con 14,9%, y el deterioro ambiental y el calentamiento global, con 14,1%.

Las respuestas sobre los riesgos que enfrenta Colombia refuerzan el peso de estas preocupaciones. La mitad de los encuestados considera muy probable que salgan a la luz grandes casos de fraude o corrupción, mientras que otro 12% cree probable que esto ocurra.

Imagen de referencia,. La Clínica Universitaria Bolivariana reportó una ocupación de 254% en atención materna, con impacto en urgencias, cirugía y hospitalización - crédito Colprensa/El Colombiano
La situación del sistema de salud figura entre las principales preocupaciones de los colombianos: el 29,8% de los encuestados lo señaló como uno de los problemas más relevantes del país - crédito Colprensa/El Colombiano

En materia de seguridad, el 35% ve muy probable un aumento de los ataques y asesinatos relacionados con facciones criminales, y el 16% considera probable ese escenario. La percepción de riesgo también alcanza a los delitos que afectan directamente a los ciudadanos: el 26% cree muy probable que aumenten los robos y las agresiones, mientras que el 15% considera probable que se presente un incremento.

La economía actual recibe una evaluación negativa, pero hay expectativas de mejora

La percepción sobre la economía nacional es mayoritariamente desfavorable. El 55% de los participantes calificó como mala la situación económica actual del país, frente al 32% que la considera buena. El 13% restante no manifestó una posición definida. El panorama del mercado laboral recibe una evaluación aún más negativa. El 59% de los encuestados considera que su situación es mala, mientras que el 27% tiene una opinión favorable. Otro 13% respondió que no sabe cómo calificarla.

Al preguntar por las finanzas de sus hogares, las respuestas muestran una diferencia más estrecha entre las percepciones positivas y negativas. El 43% considera que la situación económica de su familia es mala, mientras que el 40% la califica como buena. El 18% restante no se inclinó por ninguna de las dos opciones.

Dos grandes fajos de billetes de pesos colombianos, uno de cien mil y otro de cincuenta mil, atados con ligas, sobre una mesa oscura junto a varias monedas.
Aunque el 55% calificó negativamente la situación económica nacional, el 49% espera que la economía mejore durante los próximos seis meses - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pese a esta evaluación del presente, las expectativas para los próximos seis meses son más favorables. El 49% espera que la economía nacional mejore, mientras que el 39% anticipa un empeoramiento y el 12% considera que las condiciones permanecerán iguales. La perspectiva sobre las finanzas familiares sigue una tendencia parecida. El 47% espera que la economía de su hogar mejore durante ese periodo, frente al 32% que prevé un deterioro. Otro 21% cree que su situación permanecerá sin cambios.

En cuanto al mercado laboral, el 43% confía en que las condiciones mejoren en los próximos seis meses. Sin embargo, el 39% anticipa un panorama más difícil y el 17% considera que la situación se mantendrá estable.

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