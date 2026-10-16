La electrónica de Anyma y su espectáculo ‘ÆDEN’ se tomarán el parque Simón Bolívar de Bogotá en 2027: todo lo que debe saber

El proyecto de música electrónica Anyma, del italiano Matteo Milleri, confirmó la presentación de su espectáculo 'ÆDEN' en Colombia, la primera en América Latina - crédito cortesía Breakfast Live

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Anyma, el proyecto del productor italiano Matteo Milleri, confirmó la llegada de su espectáculo ÆDEN a Colombia, que combina música electrónica, arte digital y tecnología en tiempo real.

La cita de los amantes de la electrónica con este espectáculo será el sábado 30 de enero de 2027 en el parque Simón Bolívar de Bogotá, marcando el que será su debut en territorio nacional, según confirmó la productora Breakfast Live. El ingreso está permitido únicamente a mayores de edad.

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El prerregistro para la preventa de fans quedó habilitado desde este jueves 15 de octubre, día del anuncio oficial del show, y es requisito para quienes quieran acceder a esa instancia previa de venta. Allí los interesados tendrán que suministrar sus datos personales, con el fin de acceder a dicho privilegio.

El Parque Simón Bolívar de Bogotá albergará el show el sábado 30 de enero de 2027 - crédito Breakfast Live

Una vez recogida esta información, la preventa de fans dará inicio el próximo jueves 22 de octubre a las 11:00 a. m., y estará disponible exclusivamente para quienes hayan completado el registro. La venta general de entradas se abrirá al día siguiente, el viernes 23 de octubre, también a las 11:00 a. m., a través de la plataforma TuBoleta, permitiendo el acceso a todas las formas de pago.

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La trayectoria de Matteo Milleri, el hombre detrás del proyecto Anyma

Anyma es el alias artístico de Matteo Milleri, DJ, productor y artista multidisciplinario italiano que construyó su carrera a partir de la fusión entre la música electrónica orientada a la pista de baile con narrativas visuales de corte futurista.

Milleri se hizo notar inicialmente como la mitad del dúo Tale of Us junto a Carmine Conte, con el que se consolidó durante más de una década como una de las referencias del techno melódico europeo, antes de desarrollar Anyma como proyecto individual centrado en la experimentación audiovisual.

Matteo Milleri, el hombre detrás de Anyma, consolidó su trayectoria en el techno melódico como integrante del dúo Tale of Us, actividad que desarrolla en paralelo con su proyecto personal - crédito Breakfast Live

Con Anyma, Milleri desplazó el eje de sus presentaciones desde el circuito tradicional de clubes y festivales hacia producciones de mayor escala, en las que el diseño visual deja de ser un complemento del set musical para convertirse en un componente central de la narrativa.

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Esa transición quedó marcada en 2024, cuando se convirtió en el primer artista de música electrónica en protagonizar una residencia en Sphere, el recinto inmersivo de Las Vegas equipado con una de las pantallas de mayor resolución del mundo.

La residencia en Sphere permitió a Milleri desarrollar el lenguaje visual que luego trasladó a otros escenarios de alto perfil, entre ellos una presentación frente a las pirámides de Giza, en Egipto, que amplió el alcance internacional del proyecto y lo vinculó con sitios de valor histórico y arquitectónico.

Ese recorrido desembocó en 2026 en el estreno mundial de ÆDEN durante su paso por el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, donde presentó durante dos fines de semana su más reciente puesta en escena ante decenas de miles de asistentes.

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La propuesta de ÆDEN se aparta del formato tradicional de los conciertos de música electrónica, a la vez que adopta el estilo de los Afterlife Festival, con visuales hiperrealistas como las de Genesys, una de sus puestas en escena anteriores.

El espectáculo ÆDEN tuvo su estreno mundial en el Festival de Coachella en 2026 tras una presentación previa en las pirámides de Giza. La puesta en escena proyecta esculturas digitales y gráficos en tiempo real con referencias a la mitología grecorromana y la ciencia ficción - crédito Breakfast Live

En el caso particular de este espectáculo, la apuesta de Anyma se centra en proyectar esculturas digitales, gráficos generados en tiempo real y una banda sonora de gran escala, con el fin de conformar un universo visual donde conviven referencias a la mitología grecorromana, la ciencia ficción y la naturaleza.

Con esta fecha, Colombia se convierte en el primer país de América del Sur en recibir esta versión del espectáculo, y comienza a perfilar la programación en materia de electrónica que albergará el país durante 2027. Cabe señalar que de momento hay dos festivales anunciados: el Buena Vida Beach en Cartagena en enero y el Baum Festival en febrero —ambos pendientes de anunciar su alineación de artistas— y confirmaciones del Festival Estéreo Picnic en marzo, que incluyen nombres como David Guetta, The Prodigy, Four Tet, Nina Kraviz, Boys Noize, Bicep, TOMORA o Boy Harsher.

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