Colombia

Bogotá ampliará el mejoramiento de vivienda a 300 hogares adicionales en zonas del extremo sur de la ciudad

La cooperación entre el Distrito, fundaciones y una organización internacional prevé atender 591 familias tras las obras ya iniciadas en Ciudad Bolívar y Usme

Las autoridades visitaron a familias beneficiadas dentro de sus hogares remodelados e informaron sobre la apertura de una nueva fase de la alianza para ejecutar más mejoramientos habitacionales en la ciudad - crédito Secretaría del Hábitat / X
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La Alcaldía de Bogotá y tres organizaciones privadas anunciaron una nueva fase de su cooperación para el mejoramiento habitacional, con la que la ciudad proyecta 591 viviendas intervenidas. El plan incluye 200 hogares en la localidad de Ciudad Bolívar, de los cuales ya se entregaron cuatro, y otros 300 que serán atendidos en una próxima etapa.

La iniciativa reúne a la Secretaría Distrital del Hábitat, la Fundación Santo Domingo, la Fundación Grupo Argos y Hábitat para la Humanidad Internacional. Las entidades destinaron $5.515 millones para adecuar viviendas de familias que requieren intervenciones en elementos esenciales para la habitabilidad.

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Los trabajos se definirán de acuerdo con las condiciones identificadas en cada inmueble. Las obras pueden incluir arreglos en baños, cocinas, pisos y cubiertas, así como la atención de espacios con humedad o filtraciones, problemas que inciden en el uso cotidiano de los hogares y en su estado físico.

Mejorar vivienda es mejorar calidad de vida. Para una familia, transformar un baño, una cocina, un piso o una cubierta significa tener un hogar más seguro y digno y mejores condiciones para construir su futuro. Estas 200 viviendas muestran además lo que podemos lograr cuando sumamos las capacidades de Bogotá con las de fundaciones y organizaciones que comparten este propósito”, señaló Vanessa Velasco, secretaria del Hábitat.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El programa conjunto destina recursos para adecuaciones en 200 inmuebles y plantea extender la atención a otras 300 familias de la capital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La inversión para Ciudad Bolívar supera los $5.500 millones

La Secretaría Distrital del Hábitat aporta $3.860 millones al proyecto de 200 viviendas. Por su parte, la Fundación Santo Domingo y la Fundación Grupo Argos entregan $627,5 millones cada una, mientras que Hábitat para la Humanidad Internacional contribuye con $400 millones.

La intervención en Ciudad Bolívar corresponde a la segunda etapa de la alianza, pues en julio de 2026 se realizó la entrega de 91 viviendas mejoradas en la localidad de Usme. Con el nuevo convenio anunciado por el Distrito, la Fundación Santo Domingo y Grupo Argos, la estrategia ampliará su alcance a 300 hogares adicionales en la capital.

“Construir país significa generar confianza para que instituciones con capacidades diferentes puedan trabajar juntas y convertir la colaboración en resultados para las personas. Con esta alianza articulamos recursos públicos y privados para transformar las condiciones de vida de cientos de familias, pasando de 91 hogares a 200 y proyectando otros 300. Seguiremos contribuyendo al cierre de brechas en nuestras ciudades”, afirmó Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades buscan que más personas tengan hogares en mejores condiciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la jornada de entrega se presentaron los cuatro primeros mejoramientos terminados en Ciudad Bolívar. Una de las beneficiarias destacó los cambios realizados en su vivienda y su efecto para la convivencia familiar.

Estoy muy feliz porque mi casa cambió muchísimo. Ahora se ve más bonita y acogedora, y puedo disfrutar de un hogar en mejores condiciones junto a mi familia. Este mejoramiento significa mucho para nosotros y estoy muy agradecida”, expresó Lidia Amparo Viracachá, favorecida por el programa.

Las entidades aplican la metodología Hogares Saludables, desarrollada por Grupo Argos, junto con el programa distrital Mejora tu Casa. El modelo busca reducir el déficit cualitativo de vivienda, es decir, las carencias en infraestructura y condiciones básicas de inmuebles ya habitados.

Cada billón de pesos invertido en el programa de vivienda genera 1,82 billones en el PIB y más de 40.000 empleos anuales - crédito Secretaría de Hábitat
Por medio de estos apoyos se espera llegar a las familias de la periferia de la ciudad - crédito Secretaría de Hábitat / X

Según la evaluación de impacto de Hogares Saludables, los hogares analizados registraron menos episodios de fiebre en niños menores de seis años y avances en salud mental y estado de ánimo. El estudio también indicó que el 31% de las familias hizo reformas adicionales tras la intervención y que el 41% se sintió más cómodo al recibir visitas.

Las condiciones de la vivienda y del entorno influyen en la salud de las familias, en las posibilidades de los niños de estudiar y en la capacidad de las personas para trabajar y generar ingresos. Por eso, mejorar la habitabilidad es parte de nuestra apuesta por la movilidad social: contribuye a reducir barreras que limitan el desarrollo de las personas y sus posibilidades de progreso”, afirmó José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo.

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