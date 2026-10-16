Colombia

Concejal pidió explicaciones por 1.114 cámaras de seguridad fuera de servicio en Bogotá

El cabildante Julián Espinosa llamó la atención sobre un nuevo contrato que se habría firmado por $16 mil millones para comprar e instalar 291 cámaras nuevas

El cabildante Julián Espinosa señaló inconsistencias sobre el plazo de la adquisición de 291 dispositivos y solicitó reparar los sistemas que permanecen sin funcionamiento - crédito @JulEspinosaDice/X

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El concejal de Bogotá Julián Espinosa cuestionó a la Secretaría Distrital de Seguridad por el estado del sistema de videovigilancia de la ciudad y pidió explicaciones sobre 1.114 cámaras fuera de servicio, mientras avanza un contrato superior a $16 mil millones para instalar 291 equipos nuevos.

De acuerdo con documentos presentados por el cabildante, el sistema tenía 5.824 cámaras al 15 de septiembre de 2026. De ese total, 5.294 estaban disponibles, aunque 1.114 permanecían fuera de servicio. En consecuencia, solo 4.180 equipos estaban en funcionamiento.

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Por ende, el servidor puso en duda el avance de un contrato “megamillonario” para la adquisición e instalación de nuevas cámaras.

Durante una intervención ante la plenaria del Concejo de Bogotá, afirmó que el proceso tenía un cumplimiento de entre 35% y 36%, pese a que, según indicó, su vencimiento estaba previsto para el 19 de noviembre de 2026.

El cabildante sostuvo que la Administración distrital debe priorizar la reparación de las cámaras existentes antes de ejecutar nuevos contratos de adquisición.

Un informe del C4, con corte al 15 de septiembre de 2026, reportó 1.114 equipos de videovigilancia inoperativos de los 5.294 disponibles en la capital - crédito @JulEspinosaDice/X
Un informe del C4, con corte al 15 de septiembre de 2026, reportó 1.114 equipos de videovigilancia inoperativos de los 5.294 disponibles en la capital - crédito @JulEspinosaDice/X

“La Secretaría de Seguridad debe explicarle a los bogotanos por qué tiene 1.114 cámaras fuera de servicio y no las arregla”, dijo. En la plenaria, el concejal afirmó que el contrato indica el costo de $88 millones por cada cámara.

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Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba concentran la mayor cantidad de cámaras fuera de servicio

El documento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), publicado por el funcionario en sus redes sociales, con corte al 15 de septiembre de 2026, muestra que Kennedy tenía el mayor número de cámaras fuera de servicio, con 122 equipos de 458 disponibles.

En Ciudad Bolívar, la segunda localidad con más cámaras inoperativas, había 109 equipos fuera de servicio de un total de 441 disponibles. Esto equivale a cerca del 25% de las cámaras habilitadas en esa zona.

El concejal publicó este documento sobre las cifras del estado de las cámaras en Bogotá - crédito @JulEspinosaDice/X
El concejal publicó este documento sobre las cifras del estado de las cámaras en Bogotá - crédito @JulEspinosaDice/X

“Ciudad Bolívar es la localidad donde más homicidios hay hoy en Bogotá. De 441 cámaras disponibles, hay 109 dañadas”, afirmó Espinosa ante los concejales.

Suba registraba 103 cámaras fuera de servicio de 464 disponibles, seguida por Bosa, con 89; Engativá, con 85; Chapinero, con 68; Rafael Uribe Uribe, con 60, y Teusaquillo, con 56.

En términos porcentuales, Chapinero tenía el mayor nivel de equipos fuera de funcionamiento entre las localidades incluidas en el informe, con 68 de 238 cámaras disponibles, equivalente a cerca del 28,6%. Le seguían Antonio Nariño, con 33 de 150, y Barrios Unidos, con 34 de 149.

Los documentos aportados por el concejal señalan que, de las 5.824 cámaras que conformaban el sistema, 337 estaban clasificadas como obsoletas.

También se reportaron 94 equipos afectados por obras civiles relacionadas con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Metro de Bogotá; 66 por siniestros, y 33 desmontados por intervenciones de TransMilenio.

La localidad de Santa Fe concentraba la mayor afectación asociada a obras civiles y desmontajes. El informe registró 28 cámaras afectadas por obras, 27 desmontadas por TransMilenio y tres dañadas por siniestros. De 304 equipos en esa localidad, 240 figuraban como disponibles y 48 permanecían fuera de servicio.

Espinosa pidió aclarar la fecha de finalización del contrato

El concejal planteó una inquietud adicional sobre el plazo del contrato de las 291 cámaras. Según afirmó, la fecha de terminación era el 19 de noviembre de 2026, aunque una respuesta a una proposición en el Concejo mencionó el 31 de diciembre del mismo año.

Julián Espinosa pidió a la Secretaría de Seguridad explicar el avance de un proceso superior a $16 mil millones que, según dijo, registra entre 35% y 36% de ejecución - crédito @JulEspinosaDice/X
Julián Espinosa pidió a la Secretaría de Seguridad explicar el avance de un proceso superior a $16 mil millones que, según dijo, registra entre 35% y 36% de ejecución - crédito @JulEspinosaDice/X

“Uno no entiende qué es lo que hace la Secretaría de Seguridad con su gestión”, afirmó. “Se supone que la fecha de terminación es el 19 de noviembre de 2026, un contrato por 12 meses”.

Espinosa preguntó si hubo una modificación contractual que extendió el plazo. “¿No que se vencía en noviembre? ¿Por qué nos responden entonces que termina en diciembre? ¿Cuándo hubo esa adición que no está publicada en el Secop?”, cuestionó.

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