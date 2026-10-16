Colombia se prepara para el Mundial de Gimnasia Artística 2026, con Ángel Barajas como principal carta: fechas del campeonato

La delegación de Colombia comenzará el Mundial de Gimnasia Artística 2026 con Ángel Barajas como principal carta - crédito EFE

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El Mundial de Gimnasia Artística 2026 se disputará entre el 17 y el 25 de octubre en Róterdam, Países Bajos. Colombia participará con una delegación de cinco gimnastas, encabezada por Ángel Barajas, subcampeón olímpico en barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El certamen, correspondiente a la edición 54 del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, tendrá como sede el Rotterdam Ahoy. La competencia reunirá a gimnastas de las ramas masculina y femenina en rondas clasificatorias, finales por equipos, concurso completo individual y pruebas por aparatos. Para Colombia, será una oportunidad de competir en uno de los escenarios centrales del calendario internacional de la disciplina.

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La delegación completa de Colombia que estará representando al país en el Mundial de Gimnasia Artística 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La delegación nacional estará integrada por Ángel Barajas, Thomás Mejía, Yan Dairon Zabala, Camilo Vera, Jorman Álvarez y Felipe Ramos. Los cinco buscarán representar al país en un campeonato que también tendrá incidencia en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, debido a que los tres mejores países de la clasificación por equipos obtendrán un cupo directo para las justas olímpicas, tanto en la rama masculina como en la femenina.

El Mundial se celebra cada año y reúne a los principales exponentes de la gimnasia artística, una disciplina en la que los atletas ejecutan rutinas evaluadas por su dificultad y su ejecución. En la rama masculina, la competencia se divide entre pruebas individuales por aparatos, el concurso completo —que reúne los resultados de cada gimnasta en las distintas pruebas— y la clasificación por equipos.

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El equipo masculino de Colombia en la gimnasia artística se colgó la primera medalla de oro - crédito Comité Olímpico Colombiano

El calendario y las pruebas del campeonato

Las primeras tres jornadas estarán destinadas a las rondas clasificatorias. El sábado 17 de octubre se realizarán las clasificatorias masculinas y femeninas; el domingo 18 continuarán esas pruebas, y el lunes 19 se completará la fase inicial.

Estas jornadas tendrán doble sesión, una en la mañana y otra en la tarde. El martes 20 de octubre se disputarán las finales por equipos. Luego, el jueves 22 se celebrará la final del concurso completo individual, una prueba que reúne a los gimnastas con mejores resultados en el conjunto de aparatos. Las finales se desarrollarán en horario vespertino, de acuerdo con la programación anunciada para el torneo.

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La actividad continuará el sábado 24 de octubre con las primeras finales por aparatos y concluirá el domingo 25, cuando se realizarán las últimas definiciones y el cierre del Mundial. En la rama masculina se entregarán títulos en ocho modalidades: equipos, concurso completo individual, suelo, caballo con arzones, anillas, salto, barras paralelas y barra fija.

Las finales tendrán cupos limitados. En la competencia por equipos participarán ocho países; al concurso completo individual avanzarán 24 gimnastas, mientras que las finales por aparatos reunirán a ocho atletas. En estas últimas pruebas habrá un máximo de dos representantes por país, una restricción que vuelve determinante el rendimiento en las rondas clasificatorias.

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El 16 de septiembre de 2026 Ángel Barajas al participar en la prueba de barras paralelas de gimnasia artística en el marco de los Juegos Suramericanos en Rosario, Argentina - crédito EFE

Ángel Barajas, la principal referencia colombiana

La principal carta de Colombia será Ángel Barajas, gimnasta cucuteño que obtuvo la medalla de plata en barra fija en París 2024. Ese resultado lo convirtió en subcampeón olímpico de la especialidad y lo ubicó entre los nombres de mayor atención dentro de la delegación colombiana para la cita de Róterdam.

Barajas llegará al Mundial 17.849.500.000de una temporada de resultados internacionales. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo consiguió cuatro medallas de oro y una de plata. Más adelante, en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, sumó tres oros y dos platas.

Su actuación en barra fija será uno de los principales focos de interés para Colombia. Esta prueba exige una rutina realizada sobre una barra horizontal elevada, en la que los gimnastas combinan giros, vuelos y elementos de fuerza antes del aterrizaje. Barajas también buscará aportar al equipo nacional en las demás pruebas en las que participe.

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Junto con Mejía, Zabala, Vera y Álvarez, el cucuteño afrontará una cita que combinará la disputa por los títulos mundiales con la posibilidad de avanzar en la clasificación olímpica. Colombia llegará a Róterdam con cinco representantes y con Barajas como su principal referencia tras la medalla olímpica conseguida en París.