Colombia

Una cámara trampa registró una tayra en Belmira, un mamífero clave para los bosques de Antioquia

El hallazgo en el sector rural confirma que estas conexiones permiten a los animales encontrar alimento, refugio y áreas para sus ciclos reproductivos y sus recorridos en la región antioqueña

El dispositivo dispuesto por guías locales documentó al mamífero en un área rural del norte de Antioquia, donde se monitorea la fauna que transita por los bosques cercanos de la zona - crédito Hora 13 Noticias / Facebook

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Una cámara instalada por guías locales en el sector Alto del Indio permitió documentar el avistamiento de una tayra en Belmira, norte de Antioquia. El registro volvió a poner el foco sobre los corredores naturales que conectan los bosques y facilitan el desplazamiento de especies silvestres.

El animal apareció en un punto rural situado entre Belmira y Liborina, donde el equipo fue dispuesto para observar la fauna que circula por esa zona. Aunque las imágenes despertaron curiosidad entre los habitantes, la presencia de esta especie no constituye un hecho aislado en el departamento.

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Según El Colombiano, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) indicó que la tayra cuenta con una amplia distribución en el territorio. Las cámaras trampa también han registrado individuos en municipios como Briceño, Ituango y Gómez Plata. La entidad añadió que su presencia es habitual en Belmira y que puede encontrarse incluso en algunos sectores del Valle de Aburrá.

La tayra se mueve entre el suelo y los árboles

Una cámara instalada en el sector Alto del Indio documentó el avistamiento de una tayra entre los municipios de Belmira y Liborina - crédito captura de video Hora 13 Noticias / Facebook
Una cámara instalada en el sector Alto del Indio documentó el avistamiento de una tayra entre los municipios de Belmira y Liborina - crédito captura de video Hora 13 Noticias / Facebook

La tayra, cuyo nombre científico es Eira barbara, pertenece a la familia de los mustélidos, grupo que también incluye a las nutrias y las comadrejas. Su cuerpo alargado, la cola extensa, el pelaje oscuro y la cabeza de tonalidad más clara son algunos de sus rasgos físicos más reconocibles.

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Se trata de un mamífero con capacidad para movilizarse por el suelo y trepar árboles. Esa condición le permite aprovechar distintos recursos y ocupar espacios diversos dentro de los ecosistemas boscosos.

Su alimentación es omnívora. Puede consumir frutos, insectos, reptiles y pequeños vertebrados, según los recursos disponibles en cada lugar. Esa dieta variada facilita su adaptación a bosques, áreas intervenidas y paisajes cercanos a actividades humanas.

El registro del Alto del Indio muestra que los corredores naturales todavía cumplen una función para la fauna de la región. En estos espacios, los animales pueden acceder a alimento, refugio y zonas adecuadas para sus ciclos reproductivos y de desplazamiento.

El consumo de frutos ayuda a regenerar la vegetación

Una tayra de pelaje oscuro y cabeza clara camina sobre el tronco musgoso de un árbol rodeado de helechos y bromelias.
El mamífero Eira barbara pertenece a la familia de los mustélidos y posee la capacidad de desplazarse tanto por el suelo como por los árboles - Imagen Ilustrativa Infobae

La presencia de la tayra tiene implicaciones para el funcionamiento de los bosques de Antioquia. Al consumir frutos en un sector y desplazarse hacia otros lugares, el animal puede transportar semillas, lo que aporta a la dispersión de especies vegetales.

La dispersión de semillas favorece los procesos naturales de regeneración de la cobertura vegetal, en especial en paisajes donde los bosques se encuentran fragmentados por carreteras, cultivos, potreros o viviendas rurales.

La especie también interviene en las relaciones de depredación al alimentarse de pequeños animales. Estas interacciones hacen parte del equilibrio entre las poblaciones que comparten un mismo hábitat y permiten mantener conectada la cadena alimentaria.

La capacidad de adaptarse a distintos ambientes explica que la tayra pueda aparecer cerca de zonas habitadas sin que eso implique que haya abandonado los ecosistemas naturales. Sus movimientos pueden responder a la disponibilidad de comida, a la continuidad de la vegetación y a la necesidad de cruzar entre diferentes áreas de bosque.

Corantioquia recomendó proteger las aves de corral

Una tayra de cuerpo oscuro y cabeza clara posa sobre una rama musgosa rodeada de vegetación verde y bromelias.
Los corredores naturales de la región permiten a la fauna silvestre el acceso a alimento, refugio y zonas aptas para su reproducción - Imagen Ilustrativa Infobae

La cercanía de animales silvestres a viviendas y predios agropecuarios suele generar preocupación entre quienes crían animales domésticos. En el caso de la tayra, Corantioquia explicó que puede atacar aves de corral cuando permanecen sueltas o no cuentan con medidas de protección.

La autoridad ambiental señaló, no obstante, que no ha atendido reportes de interacciones negativas asociadas con esta especie. La recomendación para las familias rurales es mantener gallinas y otras aves en espacios cerrados, con estructuras que reduzcan la posibilidad de encuentros con fauna silvestre.

La tayra no representa una amenaza para bovinos, caprinos, ovinos ni equinos, según precisó la corporación. Por esta razón, su aparición en las cercanías de fincas no debe interpretarse como un riesgo para las actividades pecuarias de mayor escala.

Las medidas de prevención buscan evitar daños a los animales de corral y, al mismo tiempo, impedir respuestas que afecten a la fauna nativa. La protección de gallineros y corrales resulta una alternativa para disminuir conflictos sin alterar el desplazamiento de las especies que habitan los bosques.

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