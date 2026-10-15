Rafa Taibo visitó la tumba de Miguel Uribe Turbay en Bogotá: dispositivo paranormal se disparó

El investigador Rafa Taibo visitó la tumba del exsenador Miguel Uribe Turbay un año y dos meses después de su fallecimiento - crédito Colprensa

Guardar

Un año y dos meses después de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el presentador e investigador paranormal Rafa Taibo acudió a la tumba del excongresista de la República.

En una transmisión especial del medio radial La Kalle, el también actor mostró cómo uno de sus aparatos de investigación se activaron justo al lado del lugar, mientras emitió un sentido mensaje sobre Uribe Turbay.

PUBLICIDAD

Taibo utilizó un medidor conocido como K-II, un equipo que registra variaciones de campos electromagnéticos mediante una escala de cinco luces. En el momento mostrado en la transmisión se encendieron los indicadores verde, amarillo y naranja, mientras que los dos indicadores rojos permanecieron apagados.

“Este tipo de acontecimientos nos sumergen constantemente en la oscuridad. Esperemos que el pueblo colombiano reciba lo que merece y camine con paso firme hacia un futuro esplendoroso, porque yo estoy convencido de que Colombia está destinada a ser líder de todo un continente cuando por fin creemos la unión latinoamericana y nos unamos como lo que somos, hermanos de sangre, hermanos de lengua, hermanos de creencias”, comentó el investigador.

PUBLICIDAD

El investigador descartó la presencia paranormal del excongresista en el lugar - crédito Colprensa

En cuanto a las mediciones, Rafa Taibo explicó que las mediciones podrían deberse a la concurrencia de tantas personas en el cementerio que, según sus palabras, dejan su energía en el lugar, descartando que pudiera tratarse de una presencia paranormal del político.

“Sin lugar a dudas, este es un ejemplo de cómo la energía de las personas que vienen aquí a rendir ese tributo, pues queda almacenada y queda arraigada en los espacios. Miguel Uribe seguramente esté sentado al lado de Dios Padre porque lo merece. Y una vez más, pues las energías de las personas que visitan los cementerios, ya sea desde el dolor, sea desde la petición o sea incluso desde la oscuridad, pues queda arraigada y va dejando su huella”, concluyó Taibo durante la transmisión de La Kalle.

PUBLICIDAD

Entretanto, los K-II pueden reaccionar a emisiones de teléfonos móviles, cámaras, micrófonos, cableado eléctrico y otros dispositivos electrónicos cercanos. Por esa razón, la activación por sí sola no permite establecer qué produjo la variación detectada.

Viuda de Miguel Uribe Turbay revela un chat que vincula al Congreso con el atentado

María Claudia Tarazona reveló en una entrevista con Blu Radio el contenido de un chat en el que le advirtieron que el atentado contra Miguel Uribe Turbay se estaría organizando desde dos meses antes del asesinato y que la orden habría salido del Congreso de la República. El mensaje está en poder de la Fiscalía desde hace varios meses, según afirmó la viuda del político.

PUBLICIDAD

Fiscalía investiga pruebas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la orden que se habría dado desde el Congreso para asesinarlo - crédito Reuters

Tarazona también aseguró que la información entregada por alias el Viejo permitió establecer que el dinero para ejecutar el crimen salió de Venezuela y que la Segunda Marquetalia está involucrada. “Es un hecho probado porque se encontró la plata”, dijo.

El chat, que según Tarazona provino de una fuente perteneciente a la organización criminal que habría participado en el asesinato, advertía sobre un atentado contra Uribe Turbay o Paloma Valencia. La mujer afirmó que recibió fotografías, nombres y datos sobre una persona ubicada en Caquetá, por lo que rechazó que se tratara de un rumor.

“Ese malparido de Marcos Calarcá está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado. Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a él, y yo le creo 100%; por eso he intentado comunicarme con usted, pero ha sido imposible”, señala el mensaje leído por Tarazona.

PUBLICIDAD

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, mencionó al excongresita Luis Alberto Albán en las versiones que lo relacionarían con el crimen de su esposo, Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa - Cámara de Representantes

El texto agrega: “Me dice que la orden salió del Senado. La fuente está metida allá adentro, la cual se comunica conmigo cuando él me dice que está y qué va a pasar. Por eso le digo a usted para que tengan cuidado y extremen sus medidas de seguridad”.

Tarazona indicó que la alerta había sido emitida desde abril del año anterior, dos meses antes del magnicidio. El nombre de Marcos Calarcá correspondería a Luis Alberto Albán, quien hasta el 20 de julio de 2026 fue representante a la Cámara por el partido Comunes, integrado por excombatientes de las Farc, en representación del Valle del Cauca.

PUBLICIDAD