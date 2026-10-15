Arrancaron las obras de ampliación de la autopista Norte en Bogotá: tendrá seis carriles por sentido

El mandatario capitalino indicó que las obras se llevarán a cabo entre la calle 191 y la 245 - crédito Alcaldía de Bogotá

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este jueves 15 de octubre de 2026 el inicio de la ampliación de la Autopista Norte, una obra que llevará la vía a seis carriles por sentido para aumentar su capacidad, reducir los empozamientos durante las lluvias y reforzar la conexión con los municipios de la Sabana Centro. El proyecto Accesos Norte II tendrá una inversión de $ 1,8 billones y prevé concluir en 2031.

Los trabajos comenzaron en la calle 245, sobre el costado oriental del corredor. La intervención en la Autopista Norte cubrirá 5,8 kilómetros entre las calles 191 y 245, dentro de un plan regional que alcanzará 17,9 kilómetros en Bogotá y Cundinamarca.

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La ampliación contempla cinco carriles para el tránsito vehicular y uno exclusivo para Transmilenio en cada dirección, con carriles de adelantamiento en las estaciones proyectadas. También incluirá 11,6 kilómetros de ciclorruta a ambos costados, andenes renovados y seis puentes peatonales.

La Alcaldía Mayor de Bogotá sostuvo que el proyecto busca atender dos problemas persistentes del corredor: la congestión para quienes entran o salen de la capital y las inundaciones que afectan la circulación durante las temporadas de lluvias.

Pasos de agua y fauna entre los humedales Torca y Guaymaral

El proyecto Accesos Norte II contempla una inversión de 1,8 billones de pesos y fija su fecha de finalización para el año 2031 - crédito Agencia Nacional de Infraestructura

El diseño incorpora cinco pasos de agua para facilitar el flujo hídrico entre los cerros orientales y los humedales de la zona. La infraestructura también tendrá ocho pasos de fauna para permitir el desplazamiento de animales a través del corredor vial.

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La autorización para intervenir la franja de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral llegó en agosto de 2026, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó la licencia ambiental. Ese trámite había mantenido paralizado el inicio de las obras junto con otros obstáculos normativos y de coordinación institucional.

Galán afirmó que la licencia y los permisos fueron obtenidos después de articular al Distrito, la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario. “Después de haber destrabado esta obra, por fin podemos avanzar en la construcción de los 6 carriles que estarán a cada lado, con ciclorruta y andenes renovados. Además de que será una mejora considerable para el tráfico, el tema de las inundaciones quedará resuelto con 5 pasos de agua y 8 para la fauna”, expresó.

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La ejecución estará a cargo de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S., mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura supervisará el contrato. Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI, señaló que el comienzo de las actividades debe combinar la modernización vial con la protección de los ecosistemas presentes en el área de influencia.

Tres corredores y más de siete millones de beneficiarios

Los trabajos iniciales en el costado oriental de la calle 245 abarcan una intervención de 5,8 kilómetros hasta la calle 191 - crédito Alcaldía de Bogotá

Accesos Norte II es una Asociación Público-Privada de iniciativa pública que reúne intervenciones en tres corredores. Además de la Autopista Norte, incluye 4,9 kilómetros de doble calzada en la carrera Séptima, entre las calles 201 y 245, y la adecuación de 7,2 kilómetros en la avenida perimetral de Sopó para convertirla en una vía bidireccional conectada con la Concesión Perimetral de Oriente.

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La obra beneficiará a más de siete millones de habitantes de Bogotá y de los municipios de Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá. El alcance abarca la circulación de vehículos particulares, Transmilenio, peatones, ciclistas y los desplazamientos regionales hacia el norte de Cundinamarca.

El alcalde Carlos Fernando Galán contó detalles de las obras de ampliación de la autopista Norte - crédito @CarlosFGalan/X

“Después de haber destrabado esta obra, por fin podemos avanzar en la construcción de los 6 carriles que estarán a cada lado, con ciclorruta y andenes renovados. Además de que será una mejora considerable para el tráfico, el tema de las inundaciones quedará resuelto con 5 pasos de agua y 8 para la fauna”, dice un mensaje publicado por el alcalde Galán en su cuenta de X.

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El Instituto de Desarrollo Urbano coordinará a las entidades distritales con el concesionario y la ANI en el tramo correspondiente a la capital. Su director, Orlando Molano, indicó que el convenio de articulación permitirá acompañar el paso de tres a seis carriles, junto con los andenes y la ciclorruta a ambos costados.

La finalización está programada para 2031, siempre que se ejecuten los componentes previstos en los tres corredores.