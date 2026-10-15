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Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Aunque la Dimayor aseguró que el partido no fue cancelado, el cuadro manizaleño buscará los tres puntos en el escritorio

El Campín
La gramilla de El Campín no quedó bien para el partido de Millonarios vs. Once Caldas, pues se levanta con facilidad - crédito Dimayor
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La novela del partido aplazado entre Once Caldas y Millonarios tiene un nuevo capítulo en donde el equipo visitante es el protagonista. El periodista Alexis Rodríguez en sus redes sociales aseguró que los Embajadores y la Dimayor se enteraron de que el conjunto de Manizales efectuará una demanda del partido inicialmente programado para el martes 13 de octubre, pero que no se llegó a realizar por el mal estado de la cancha del Nemesio Camacho El Campín.

“Millonarios y Dimayor se enteraron que el Once Caldas demandará el partido a pesar de la fuerza mayor que quedó clara el pasado martes (sic)”, dice el post del comunicador en X.

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Inicialmente, la posibilidad de que Once Caldas recibiera los puntos sin disputar el partido surgió entre hinchas del club, que citaron el artículo 83 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol. La norma prevé una multa de 20 salarios legales mínimos vigentes y la derrota por retirada o renuncia cuando un encuentro no puede jugarse por acciones de dirigentes o por factores atribuibles al club u organizador.

Sencia se había encargado de recuperar el césped, con el apoyo del Idrd, pero la lluvia y el poco tiempo de trabajos provocó que no quedara bien - crédito Dimayor

El reglamento contempla esa sanción “si por actuación de los dirigentes de un club, selección municipal o departamental o por un factor del cual es responsable el club u organizador del encuentro, un partido no puede disputarse o se termina anticipadamente por disposición del árbitro”. También aplica “si por motivo imputable a sus dirigentes o a un factor del cual es responsable el club o el organizador del evento, el equipo no puede, no quiere, se niega jugar o a continuar el partido”.

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El presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, descartó que esa disposición sea aplicable al caso. “A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos que aplazar el partido, que es la palabra precisa. Porque el partido debe jugarse. Entonces, no se suspende porque no se inició y no se cancela porque sigue dentro de la programación”, dijo a ESPN.

Zuluaga explicó que la gramilla había sido inspeccionada antes del martes y que existía la expectativa de que mejorara. Sin embargo, las condiciones reales del campo quedaron expuestas cuando se retiró la cobertura que protegía el césped.

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa
Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

“El estadio tuvo una inspección. Ayer estaba tapada la gramilla. Se inspeccionó de la mejor manera posible, se creía que podía haber una evolución entre ayer y hoy. Los expertos que contrató Sencia y los que nosotros llevamos certificaban que hoy se podía jugar al fútbol. Hoy cuando destaparon la gramilla nos dimos cuenta de que no”, afirmó el dirigente.

El presidente de Once Caldas, Daniel Jaramillo, indicó que el club espera que Dimayor defina un nuevo día y horario para el encuentro. También dejó abierta la posibilidad de avanzar por vías legales: “Tenemos que analizar, esta es una situación que recién sucedió. Nuestro abogado está analizando el tema”, señaló en diálogo con Diario AS.

Dimayor reprogramó el partido de Millonarios vs. Once Caldas

La realización del partido entre Millonarios vs. Once Caldas quedó en veremos por el estado de la grama de El Campín - crédito Colprensa
La realización del partido entre Millonarios vs. Once Caldas quedó en veremos por el estado de la grama de El Campín - crédito Colprensa

La Dimayor reprogramó los partidos de Millonarios, Once Caldas y Santa Fe ante Jaguares debido al estado de la cancha de El Campín. Millonarios y Once Caldas se enfrentarán el martes 20 de octubre a las 8:30 p. m.; Santa Fe y Jaguares jugarán el miércoles 21 a las 8:20 p. m., mientras que Millonarios y Jaguares se adelantó para el sábado 17 de octubre a las 6:00 p. m.

La cancha será sometida a una nueva prueba, porque El Campín recibirá tres partidos en cinco días antes del concierto de Fonseca, programado para el sábado 24 de octubre. La reprogramación se definió después de una inspección realizada el miércoles 14 de octubre, encabezada por el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga.

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