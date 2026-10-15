Colombia dominó la pista de patinaje de los World Skate Games Asunción 2026: así va la delegación en el medallero

La selección Colombia de Patinaje es segunda en el medallero - crédito World Skate Games

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Colombia cerró 25 medallas en las pruebas de pista del patinaje de velocidad de los World Skate Games Asunción 2026, con 13 de oro, ocho de plata y cuatro de bronce. La delegación terminó en el primer lugar del medallero de esta disciplina.

En el medallero general de los Juegos, el país ocupa la segunda posición con 32 preseas: 16 de oro, nueve de plata y siete de bronce, detrás de Italia. La competencia de patinaje de velocidad continuará con las pruebas de ruta.

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Santiago Vásquez ganó los 200 metros Meta Contra Meta sénior masculino después de marcar un récord mundial de 17.108 segundos en la clasificación. Kollin Castro obtuvo el título femenino y Geiny Pájaro completó el 1-2 colombiano con la plata.

La cosecha también incluyó los oros de Mariana Imitola en los 5.000 metros puntos júnior femenino, Gabriela Rueda en la categoría sénior y Sara Muñoz en los 500 metros más distancia. Jhon Tascón se impuso en la prueba masculina sénior, mientras que Gisell Caicedo ganó en la división júnior femenina y Manuela Saldarriaga consiguió el bronce.

Colombia sumó 13 medallas de oro en las pruebas de patinaje de pista - crédito Comité Olímpico Colombiano

En las pruebas de eliminación, Rueda se impuso en los 10.000 metros sénior femenino. Manuela Rodríguez Torres ganó en la categoría júnior y lideró un podio colombiano junto a Imitola, quien obtuvo la plata.

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Castro sumó otro título en los 1.000 metros sprint sénior femenino, con un registro de 1:27.882. El equipo integrado por Yicel Giraldo, Rueda, María Alzate y Castro ganó los 3.000 metros relevos sénior femenino en 4:11.191.

El relevo júnior femenino también conquistó el oro con Manuela Rodríguez, Mariana Bonet, Saldarriaga y Caicedo, quienes completaron la prueba en 4:22.116 por delante de Ecuador e India. Emanuel Ramos obtuvo el título en los 200 metros Meta Contra Meta júnior masculino.

La última prueba del patinaje de velocidad será la de maratón, competencia de 42 kilómetros de distancia en donde el primero en cruzar la meta se lleva la medalla de oro.

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Cancelaron tres pruebas en donde Colombia pudo ampliar su cosecha de oros en los World Skate Games

Los World Skate Games se realizarán hasta el 18 de octubre en Asunción - crédito Redes sociales

La organización de los World Skate Games Asunción 2026 suspendió tres pruebas por el mal estado del asfalto de la Costanera José Asunción Flores, en Asunción. 20 de 45 países participantes votaron por cancelar de forma definitiva las competencias debido a los problemas de seguridad del circuito,

Las pruebas suspendidas fueron el Sprint de 1 Vuelta, los 10.000 metros por Puntos y los 15.000 metros Eliminación, en las categorías masculina y femenina de Junior y Senior. Para el sábado y el domingo permanecen programadas las competencias de Sprint de 100 metros y Maratón.

Fredy Ortegate, delegado de Colombia, afirmó que se trata de la primera cancelación de pruebas en la historia de los World Skate Games. Ricardo Verdugo, competidor de Chile, dijo que el miércoles todavía se realizaban trabajos para reparar el pavimento y calificó la situación como una falta de respeto para los deportistas profesionales.

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Verdugo también cuestionó el trazado y sus dimensiones: “No corresponde a nuestro circuito. Hace un año que tenían información y nunca debieron aceptar. Es un tema de seguridad”. El chileno añadió que la carrera y las otras dos pruebas de fondo quedaron sin realizarse, según ABC Color.

Colombia hizo podio completo en inline downhill World Skate Games 2026

José Mejía, Juan Barrera y Carlos Quiroga hicieron el 1-2-3 para Colombia - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia completó el podio masculino y Alef Torres ganó la final femenina de Inline Downhill este lunes 5 de octubre en el Cerro Lambaré, durante los World Skate Games Asunción 2026. José Mejía, Juan Barrera y Carlos Quiroga ocuparon los tres primeros lugares de la prueba, mientras Torres consiguió su segundo título mundial en esta edición.

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Torres lideró desde los cuartos de final hasta la definición por las medallas. “Para ser el mejor, uno tiene que entrenar con los mejores y eso es lo que hemos estado haciendo. Nos reunimos todos a entrenar y acá (en el Campeonato Mundial) se ven los resultados de todo lo que hacemos”, dijo la atleta colombiana. La italiana Sabrina Vitarelli y la chilena Danae Gómez completaron el podio femenino, y la mexicana Esmeralda Flores terminó cuarta.

Mejía ganó la final masculina, seguido por Barrera y Quiroga. El francés Ambroise Nicolao fue cuarto, en una definición que reunió a cuatro atletas tras las rondas eliminatorias.

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