Colombia

Gustavo Petro reaccionó al retiro del coronel Carlos Feria, su exjefe de seguridad, de la Policía Nacional: “Como a los aurelianos”

El alto oficial dejó su cargo institucional mientras avanza la investigación judicial en su contra por el sometimiento irregular al detector de mentiras a la antigua empleada doméstica de Laura Sarabia

- crédito Captura de Pantalla Semana/Colprensa
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El coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, que hacía parte del esquema de seguridad del entonces presidente Gustavo Petro, fue apartado de la Policía Nacional de Colombia.

De acuerdo con información confirmada por Infobae Colombia, la salida del oficial fue oficializada después de que recibiera la notificación de retiro.

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El uniformado está implicado en la investigación por el traslado y la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, tras la desaparición de un maletín con dinero en la vivienda de la entonces jefa de Gabinete de la Presidencia.

Tras conocerse la noticia, el expresidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para manifestar su inconformidad ante la decisión de la institución policial.

Por medio de su cuenta de X, el exmandatario salió en defensa del coronel Feria y volvió a acusar de una supuesta persecución contra varios integrantes de su entonces circulo presidencial, argumentando que estarían siendo intimidados para declarar en su contra y como forma de venganza a su gestión en su mandato.

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“Como a los aurelianos, persiguen a todas y todos quienes cuidaron de mi seguridad por órdenes de sus superiores. A eso se le llama Vendetta”, indicó el exjefe de Estado en la plataforma digital.

Feria había sido designado el 21 de agosto de 2026 como director de la Escuela de Protección de la Policía Nacional. Esa dependencia forma al personal encargado de proteger a personas, instalaciones y misiones especiales. Su nombramiento ocurrió durante una reorganización en la estructura de mando de la institución y mientras seguían las actuaciones judiciales en su contra.

Vale mencionar que no es la primera vez que el expresidente se refiere a la situación de los integrantes de la fuerza pública que estuvieron en su circulo cercano. El lunes 12 de octubre, Petro había expresado su rechazo ante el eventual regreso de la capitana Kelly Daniela Lozano en la Embajada de Colombia en Catar, debido a una orden del presidente Abelardo de la Espriella, según información revelada por Semana.

En su pronunciamiento, el expresidente comparó el posible retorno de la oficial a Colombia con el caso del teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, que fue hallado sin vida en junio de 2023 en Bogotá, algo que fue captado por los internautas como una presunta amenaza.

“Así mencionaron al coronel Dávila y lo hicieron suicidar”, fue el comentario de Petro en la plataforma digital.

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