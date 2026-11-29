El precio de venta del dólar en Colombia superó la barrera de los $4.200, algo que no se veía desde octubre de 2023 - crédito archivo Colprensa

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El dólar en Colombia cerró el 27 de noviembre de 2026 en promedio de $3.498 luego de una semana en la que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) saltó de $3.415,10 a $3.630,89. La discusión del proyecto de ley de rescate económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella, los datos laborales de Estados Unidos, las decisiones de la Reserva Federal (FED) y el petróleo definirán si el peso colombiano mantiene esa recuperación o vuelve a perder terreno durante diciembre de 2026. La TRM aumentó $215,79, equivalente al 6,32%, antes del ajuste de las últimas jornadas.

Y es que la volatilidad se mantiene. El martes 24 de noviembre el dólar superó los $3.600 por primera vez en seis meses y el miércoles 25 alcanzó $3.691,90 durante la mañana. Una oferta de divisas llevó el cierre de esa sesión a $3.555, mientras que el viernes abrió en $3.515, bajó hasta $3.470 y terminó cerca de $3.498.

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Sobre la situación, el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, consideró que el mercado había avanzado por encima de los factores que sostienen la cotización. “La corrección de los últimos tres días muestra que el mercado había ido más rápido que los fundamentales”, afirmó. El analista prevé que la próxima sesión, el lunes 30 de noviembre, podría comenzar con una baja cercana a $130 en la TRM frente a los máximos recientes.

En manos del Congreso de la República está el futuro de la ley de rescate del Gobierno De la Espriella (@honohenriquez/X)

Ley de rescate y las primas de riesgo de Colombia

La incertidumbre sobre el proyecto de ley de rescate económico elevó la percepción de riesgo sobre el país. Los seguros contra impago de deuda colombiana a cinco años, conocidos como CDS, subieron 28 puntos básicos (pb) durante noviembre hasta 195 puntos, su nivel más alto desde finales de mayo. El proyecto todavía no tiene un texto concertado. La eventual ponencia para el primer debate podría presentarse el 30 de noviembre y la discusión legislativa comenzaría el 1 de diciembre, con atención del mercado sobre el recaudo previsto y los ajustes al gasto público.

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Al respecto, Londoño Tapia sostuvo que una propuesta que preserve buena parte del ajuste y añada recortes de gasto ayudaría a reducir los CDS y respaldaría al peso. Advirtió que un menor recaudo sin disminuciones equivalentes del gasto podría llevar nuevamente la cotización hacia $3.600 durante diciembre.

Para el director de Investigaciones Económicas de Davivienda, Germán Cristancho, la prima de riesgo de Colombia se ha alejado del promedio latinoamericano. “Al calcular la diferencia entre la prima de riesgo de Colombia y el promedio de Latinoamérica es claro que a mitad de 2026 se presentó una reducción muy importante; incluso, llegó a su nivel más bajo desde final de 2024. No obstante, recientemente ha empezado a aumentar ese diferencial”, señaló.

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Dijo que ese cambio se debe a factores externos y locales. “Hay factores muy fuertes como la subida generalizada del dólar, la expectativa sobre tasas de la FED, la caída de las materias primas y la volatilidad de los mercados financieros”, dijo, aunque añadió que las expectativas sobre una aprobación o una versión diluida de la ley de rescate pueden explicar la ampliación de la brecha.

Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas de Davivienda, dijo que el peso mantiene optimismo (@GermanCristancho/X)

Las primas de riesgo de América Latina han subido desde septiembre y repuntaron con rapidez en noviembre, según Cristancho. Luego de las elecciones en Brasil, la percepción de riesgo de ese país aumentó, pero luego se moderó más que en otras economías de la región, una evolución que el analista relacionó con el nombramiento de Luiz Carlos Trabuco como ministro de Finanzas.

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El dólar cayó cerca del 7% este año en Colombia, mientras que avanzó 15% en Chile y 9% en México. “La brecha de optimismo y mejor comportamiento del peso colombiano se mantiene, aunque se ha acotado en los últimos meses”, indicó Cristancho.

Empleo en Estados Unidos y petróleo en la agenda del peso

La encuesta de vacantes laborales Jolts se conocerá el martes 1 de diciembre y el informe de empleo estadounidense de noviembre se publicará el viernes 4 de diciembre. Un mercado laboral sólido en Estados Unidos podría reforzar las expectativas de tasas de la Reserva Federal y aumentar la presión sobre las monedas emergentes.

El crudo Brent, de referencia para Colombia, también será una referencia para Colombia después de acercarse a USD97, impulsado por las tensiones en Medio Oriente. Si el petróleo conserva esa recuperación, podría ofrecer respaldo adicional al peso colombiano.

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“El escenario base es un rango entre $3.430 y $3.600 en la primera semana de diciembre”, indicó Londoño Tapia. Dentro de ese intervalo, el primer debate de la ley de rescate será una señal para determinar si la reciente baja del dólar tiene continuidad.

Nvidia, cobre y volatilidad para los mercados emergentes

El retorno de Jensen Huang a Nvidia alivió un riesgo particular de la compañía, pero no modificó sus fundamentos, según el analista de mercados de VT Markets, Alfredo Marentes. La acción subió 31% el lunes 23 de noviembre, después de acumular una caída cercana al 33% desde el 6 de noviembre, aunque el martes retrocedía alrededor de 5%.

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“El canal para los emergentes es el índice VIX de volatilidad y el dólar: menos estrés en tecnología estadounidense reduce la demanda de refugio y favorece la búsqueda de rendimientos en activos de mayor riesgo”, explicó Marentes. Puntualizó que “el peso colombiano es el que más rebote de corto plazo podría tener, pero también el más vulnerable si el ánimo se revierte, por su perfil fiscal y menor liquidez”.

Al cierre de la jornada del 29 de noviembre de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.428,57, mientras que el de venta se ubicaba en $3.545,71 (Infobae Colombia)

A sy vez, el cobre, activo regional vinculado a la expansión de centros de datos, alcanzó máximos históricos en septiembre y cayó a mínimos de cuatro meses a mediados de noviembre, ante los temores sobre una desaceleración de la inversión de capital en inteligencia artificial. Aunque la IA no representa la mayor parte de la demanda del metal, actúa como comprador marginal y sus expectativas pueden mover el precio.

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Entorno fiscal y político

Y es que en Colombia el interés por centros de datos regionales y servicios digitales dependerá más del entorno fiscal y político que de las fluctuaciones de Nvidia. “El cobre es el canal inmediato; la relocalización cercana tecnológica es una historia de años, no de semanas”, afirmó Marentes.

La compañía tecnológica afronta investigaciones de su consejo, del Congreso y de la fiscalía de California, además de un comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones y la búsqueda de un responsable de cumplimiento normativo. Nvidia equivale a cerca de una décima parte del Nasdaq 100, por lo que sus movimientos y titulares pueden trasladarse directamente al índice.

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Marentes recomendó vigilar la comparecencia de Huang ante el Congreso, los hallazgos internos, posibles restricciones a las exportaciones de chips a China, la volatilidad implícita del Nasdaq y la reunión de diciembre de la Reserva Federal. Para el peso, el desenlace fiscal local y el pulso externo seguirán decidiendo si el ajuste reciente se convierte en una tendencia o apenas interrumpe la volatilidad.