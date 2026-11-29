La División Mayor del Fútbol Colombiano denunciará ante la Fiscalía General de la Nación a los violentos del partido entre Millonarios y América - (Colprensa/Win Sports)

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La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación una vez sea plenamente identificado el aficionado señalado de agredir a Dany Rosero, defensor de América de Cali, durante el partido contra Millonarios FC. El organismo rechazó los actos de racismo, violencia e intolerancia registrados en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

El caso ocurrió el viernes 27 de noviembre de 2026, durante el empate 0-0 entre Millonarios y América de Cali por la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2026.

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Comunicado de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano sobre los hechos del partido Millonarios y América - (@Dimayor/x)

Las imágenes de la transmisión televisiva mostraron a un hombre ubicado en la tribuna occidental que, mientras Rosero se dirigía hacia el túnel de camerinos tras su expulsión, realizó gestos racistas y le lanzó escupitajos.

La Dimayor informó que trabaja con Millonarios FC y las autoridades locales de Bogotá para establecer la identidad del presunto responsable. “Una vez se logre su plena identificación, la Dimayor interpondrá la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación”, señaló la entidad en la tarde del domingo 29 de noviembre a través de sus canales oficiales, en donde además pidió que se adelanten las actuaciones judiciales que correspondan.

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Millonarios rechazó lo ocurrido y lo calificó como un acto de violencia (@millosfcoficial-X)

Dimayor avanza en la identificación del aficionado

La Dimayor indicó que mantiene gestiones con Millonarios y las autoridades de Bogotá para identificar al hombre registrado en las imágenes. La entidad precisó que actúa “desde el primer momento” en coordinación con el club y las instituciones locales.

El organismo explicó que ese trabajo conjunto tiene como propósito “avanzar en la identificación del presunto responsable de estos hechos”. Solo después de establecer plenamente su identidad, presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

La Dimayor anticipó que buscará que la justicia determine las consecuencias del caso. “Una vez se logre su plena identificación, la DIMAYOR interpondrá la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación”, afirmó en el comunicado.

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El defensor Dany Rosero fue expulsado del partido por un codazo sobre Leonardo Castro y a salir del campo de juego camino a los camerinos, recibió dos escupitajos e insultos de un hincha azul (Jorge Cuéllar-Colprensa-Win Sports)

El caso llegará a la Comisión de Seguridad en los Estadios

La entidad también informó que llevará el episodio a la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en los Estadios, instancia en la que participan organismos como el Ministerio del Interior, el Ministerio del Deporte y otras autoridades.

El objetivo, según la Dimayor, será aplicar los protocolos vigentes para evitar nuevos hechos de este tipo en los escenarios deportivos. El organismo sostuvo que esas medidas deben contribuir a prevenir conductas de racismo, discriminación, violencia e intolerancia durante los partidos.

En su pronunciamiento, la Dimayor fue enfática al señalar que “en el Fútbol Profesional Colombiano no habrá espacio para el racismo, la discriminación ni ninguna manifestación de violencia o intolerancia”. Además, advirtió que estos comportamientos afectan la convivencia en los estadios y alejan a las familias de los encuentros.

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Los "Diablos Rojos" denunciaron un acto de racismo en contra del defensor central (América de Cali)

El episodio que opacó el empate en Bogotá

El encuentro entre los equipos terminó sin goles, pero estuvo marcado por faltas, discusiones y tres expulsiones. Millonarios quedó con 10 jugadores al final del primer tiempo por la salida de Rodrigo Contreras. América también perdió a Dany Rosero en el minuto 49, después de recibir dos tarjetas amarillas, y Yani Quintero fue expulsado en el tiempo añadido de la segunda parte.

Rosero abandonó el campo por el sector occidental de El Campín luego de la tarjeta roja. Durante ese recorrido, un aficionado fue captado mientras hacía gestos racistas contra el defensor de América de Cali y le lanzaba escupitajos.

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La situación provocó el rechazo inmediato del club vallecaucano, que reclamó una investigación y sanciones para que la agresión no quedara impune. Millonarios también condenó los hechos y aseguró que las conductas violentas y discriminatorias no representan a su afición ni a los principios de la institución.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la Secretaría Distrital de Gobierno se sumaron a los pronunciamientos. Las autoridades confirmaron que el Distrito trabaja para individualizar al responsable de la agresión contra el jugador.