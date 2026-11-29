Imágenes registradas en el Hospital Local de Cicuco, Bolívar, muestran rastros de sangre en pisos, mostradores y paredes, además de daños en equipos de las instalaciones (Hospital Local Cicuco Bolívar/Facebook)

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La noche del sábado 28 de noviembre de 2026 estuvo marcada por varias riñas con armas blancas y piedras en Cicuco, Bolívar, hechos que dejaron personas lesionadas y terminaron en alteraciones de orden público dentro y fuera del Hospital Local del municipio.

De acuerdo con versiones conocidas por residentes y difundidas por medios locales, en medio de las disputas, varios ciudadanos se habrían atacado con cuchillos y objetos contundentes.

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La información inicial apunta a que al menos cuatro personas sufrieron heridas por arma blanca. La Policía Nacional acudió a los puntos donde se presentaron los hechos para intentar contener a los involucrados. Sin embargo, habitantes de Cicuco aseguraron que la presencia de los uniformados no logró frenar de inmediato la confrontación ni la concentración de personas en los escenarios de violencia.

Y es que la atención de emergencia en el centro médico local coincidió con la llegada de familiares, amigos y otras personas vinculadas con las que participaron en los altercados. Esa situación elevó la tensión en el centro asistencial y obligó a requerir apoyo policial para recuperar el control en sus instalaciones.

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La comunidad difundió videos y testimonios en redes sociales sobre los enfrentamientos ocurridos en establecimientos comerciales y sectores de vía pública, lo que demuestra la magnitud de la tragedia.

La comunidad reclama investigaciones y medidas de prevención después de peleas con cuchillos y piedras que alteraron establecimientos, vías públicas y servicios médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hospital pidió respeto por sus instalaciones tras los daños

Según las versiones divulgadas, algunas personas continuaron las confrontaciones en los alrededores y en áreas del centro médico. En esos hechos se habrían presentado daños en la infraestructura hospitalaria.

“La E.S.E. Hospital Local de Cicuco informa a la comunidad que, durante la madrugada de hoy, varias personas que ingresaron al servicio de urgencias solicitando atención médica por lesiones sufridas en medio de una riña continuaron protagonizando actos de violencia al interior de las instalaciones de la institución, poniendo en grave riesgo la vida y la integridad física del personal médico y asistencial”, indicó la entidad en un comunicado oficial.

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Del mismo modo, entregaron un balance de la situación: “Como consecuencia de estos hechos, se ocasionaron daños a equipos biomédicos y al computador de la institución, además del hurto de varios elementos, entre ellos el teléfono celular asignado al servicio de urgencias. Ante la gravedad de la situación, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, que brindó protección a nuestro talento humano y lo resguardó en las instalaciones de la estación de Policía mientras se restablecía el orden y se garantizaban las condiciones de seguridad”.

Las directivas del hospital solicitaron acompañamiento de las autoridades y pidieron a la comunidad respetar las instalaciones destinadas a la atención de pacientes.

El centro médico pidió respeto por las instalaciones y los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Residentes de Cicuco solicitaron que se identifique a los participantes de las peleas y que se revisen las condiciones de funcionamiento de los establecimientos donde comenzaron algunos de los hechos.

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Entre las peticiones aparece la posibilidad de imponer cierres preventivos a los negocios involucrados, si las investigaciones determinan responsabilidades o incumplimientos de las normas de convivencia.

La preocupación se extiende entre habitantes que describen al municipio como una población de actividades laborales y relaciones comunitarias pacíficas, por lo que los ciudadanos esperan un pronunciamiento oficial que permita establecer el número definitivo de heridos, las circunstancias de las agresiones y las medidas que se adoptarán para prevenir nuevos episodios de violencia.

Las autoridades trabajan en el sector para luchar contra la delincuencia (Armada de Colombia)

Los hechos en Cicuco coincidieron con operativos realizados por el Departamento de Policía Bolívar en varios municipios del departamento. En un comunicado, la institución informó que durante el fin de semana anterior fueron capturadas 16 personas por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto, lesiones personales, receptación y porte ilegal de armas.

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El 23 de noviembre se informó que los controles se desarrollaron en San Juan Nepomuceno, Magangué, María La Baja, Mompox, Mahates, Calamar, El Carmen de Bolívar y Talaigua Nuevo, además de Retiro Nuevo y Mampuján.

Durante esas acciones, los uniformados incautaron dos armas de fuego, un arma cortopunzante y 706,5 dosis de estupefacientes, entre marihuana, cocaína y bazuco.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, aseguró que los operativos continuarán en zonas urbanas y rurales: “No vamos a bajar la guardia frente a la delincuencia”.

Finalmente, el uniformado invitó a los habitantes a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.