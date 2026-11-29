“Jugaba por todos los niños quindianos, por los que jugamos esperando una oportunidad. A fin de año (pasado) me quedé sin equipo, pensaba retirarme, pero Dios me da otra oportunidad y hoy soy campeón con mi departamento”, Alejandro Álvarez del Deportes Quindío - (@Dimayor/X)

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Alejandro Álvarez cumplió el sueño de ascender con Deportes Quindío, el club del departamento en el que nació, apenas un año después de haber quedado sin equipo y de pensar en retirarse del fútbol profesional. El delantero de 22 años, nacido el 3 de mayo de 2004 en Armenia, celebró el regreso del equipo cafetero a la primera división colombiana para la temporada 2027.

Deportes Quindío se consagró campeón del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2026 el sábado 28 de noviembre de 2026, tras vencer 1-0 a Boca Juniors de Cali en el partido de vuelta de la final, disputado en el estadio Centenario de Armenia. El equipo ganó 2-0 el encuentro de ida, jugado el 23 de noviembre en Yumbo, Valle del Cauca, y con esa serie aseguró el título y el ascenso directo.

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Para Álvarez, la celebración tuvo un significado especial. En la rueda de prensa posterior al partido, recordó que su carrera atravesó un periodo de incertidumbre después de su salida del Deportivo Pereira, el club al que perteneció entre enero de 2024 y junio de 2025.

Alejandro Álvarez, jugador del Deportes Quindío, ascendió con el equipo de su departamento a la primera división del fútbol profesional colombiano - (@alejo_a20/Instagram)

“El año pasado yo estuve de mitad de año en adelante sin jugar. A fin de año me quedé sin equipo. Yo pensaba ya retirarme del fútbol”, afirmó el atacante, que llegó a Deportes Quindío el 1 de abril de 2026 como agente libre.

La situación contrastó con el desenlace de noviembre. Álvarez no solo encontró una oportunidad para continuar en actividad, sino que la encontró en el club al que acompañaba como hincha desde las tribunas, su vínculo con el equipo también está atravesado por su historia personal en Armenia y por los torneos locales que jugó antes de llegar al profesionalismo.

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“Yo sabía que cuando salía a jugar a la cancha, jugaba por todos, por todos los niños quindianos, por los que jugamos en el Edén esperando una oportunidad, los que jugábamos en Comfenalco, campeonatos, esperando a ver quién nos miraba, quién nos llamaba”, señaló Álvarez en la conferencia de prensa.

La oportunidad en el club de su departamento

El delantero contó que Deportes Quindío lo recibió a prueba durante el primer semestre de 2026. Superó ese periodo y quedó incorporado al plantel que dirigió Harold Rivera, entrenador que llevó al equipo a recuperar la categoría después de cinco años en la segunda división.

“El profe desde que llegué me recibió, me dieron la oportunidad de estar a prueba, quedé y gracias a Dios se consigue hoy lo que yo como hincha venía acá y apoyaba al Quindío: quería que ascendiera”, relató Álvarez.

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Este es el momento en el que Alejandro Álvarez pasa a recibir la medalla como campeón de la segunda división con el Deportes Quindío - (@alejo_a20/Instagram)

Un ascenso que también sintió como hincha

En su intervención, Álvarez remarcó que nunca había imaginado vivir un ascenso vestido con la camiseta del equipo al que alentó desde niño. El triunfo ante Boca Juniors de Cali transformó una posibilidad que parecía lejana cuando cerró 2025 sin contrato.

“Nunca me imaginé ascender con el Quindío como jugador. Esos son los planes de Dios. Si hoy estamos aquí es por Dios, porque somos un equipo de fe”, expresó.

El delantero sostuvo que el plantel habló desde el comienzo de 2026 sobre la posibilidad de pelear por objetivos mayores. Esa convicción, según contó, se convirtió en una frase repetida dentro del vestuario durante la campaña.

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“Siempre lo dijimos desde el principio, lo declaramos desde principio de año. Este equipo está para grandes cosas y Dios ya lo hizo. Tenemos que ir a buscarlo. Siempre decíamos: ‘Ya está hecho, ya está hecho, ya tenemos que salir es a buscarlo a la cancha’”, concluyó Álvarez.

Alejandro Álvarez celebrando el título del Deportes Quindío en las calles de Armenia - (@alejo_a20/Instagram)

Estadísticas de Alejandro Álvarez con Deportes Quindío

La ficha de FotMob registró que Álvarez disputó siete partidos con Deportes Quindío desde su llegada en abril de 2026 y no convirtió goles. El sitio especializado también consignó que antes de su paso por el conjunto de Armenia jugó 16 encuentros con Deportivo Pereira entre 2024 y 2025, con un gol anotado.

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Aunque sus números no fueron los de un delantero protagonista en el marcador, el atacante hizo parte de un grupo que completó una campaña decisiva para el club. Deportes Quindío descendió de la primera división en 2021 y permaneció cinco temporadas en el Torneo BetPlay antes de asegurar su regreso a la Liga BetPlay.

Álvarez fue titular el 11 de noviembre de 2026, en la victoria 1-0 ante Tigres FC por los cuadrangulares semifinales, también en el estadio Centenario. Ese partido fue uno de los compromisos que ayudaron a Quindío a llegar a la final del segundo semestre y a sostener su ubicación en la reclasificación anual, condición que resultó determinante para obtener el ascenso directo.

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