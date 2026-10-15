Colombia

Delincuente trató de esconderse en el parqueadero de un hospital tras el robo de una camioneta de alta gama en Bogotá: así fue la captura

El sospechoso, de 28 años, fue interceptado en flagrancia en el barrio Usatama, luego de que las patrullas localizaran el vehículo sustraído durante un atraco en la localidad de Puente Aranda el miércoles 14 de octubre

Los agentes localizaron al sospechoso de 28 años dentro del automotor en un parqueadero hospitalario de Usatama, luego de la alerta por el atraco ocurrido la noche del miércoles 14 de octubre - crédito Policía Bogotá
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Un hombre de 28 años fue detenido después de que la Policía Metropolitana de Bogotá ubicara una camioneta robada mediante atraco en la localidad de Puente Aranda, en el sur de la capital, durante la noche del miércoles 14 de octubre.

El vehículo, avaluado en cerca de 130 millones de pesos, estaba en el parqueadero de un hospital del barrio Usatama, donde los uniformados encontraron al sospechoso dentro del automotor.

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De acuerdo con la Policía Nacional, en el registro al detenido fueron incautados una pistola traumática con munición y un celular de alta gama. El procedimiento fue asumido por agentes de la Estación de Policía Los Mártires, que desplegaron un operativo tras conocer el hurto.

La central de radio informó sobre el robo de la camioneta y las patrullas iniciaron la búsqueda del vehículo. La respuesta incluyó la activación del Plan Candado, una estrategia policial que busca cerrar posibles rutas de salida y ubicar a los responsables de un delito reciente.

Un vehículo blanco estacionado detrás de una mesa que contiene un teléfono celular, una pistola con cargador, munición y letreros
La Policía incautó una pistola traumática con munición y un teléfono celular durante el registro al capturado - crédito Policía Bogotá

Según informó el teniente coronel Nilson Figueroa, comandante de la estación de Policía Los Mártires, la reacción permitió dar con el automotor en el parqueadero de un hospital del barrio Usatama.

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La Policía Nacional, a través de uniformados de la estación de policía Los Mártires, logró la captura en flagrancia de un hombre de veintiocho años por los presuntos delitos de fabricación, tráfico o porte de tenencia de armas de fuego y hurto”, señaló el oficial.

Al llegar al lugar, los uniformados interceptaron al hombre que permanecía en la camioneta. La Policía indicó que el procedimiento se produjo en flagrancia, una condición que se aplica cuando una persona es sorprendida durante la comisión de un delito o inmediatamente después de este.

“Este procedimiento se llevó a cabo luego de que los uniformados fueran alertados por la central de radio sobre el hurto de un vehículo mediante la modalidad de atraco en la localidad de Puente Aranda. De manera inmediata, se activó el Plan Candado, que permitió ubicar el automotor en un parqueadero de un hospital en el barrio Usatama”, comentó el comandante.

La Fiscalía recibió al detenido y los elementos incautados

Un vehículo blanco estacionado detrás de una mesa que contiene un teléfono celular, una pistola con cargador, munición y letreros
El vehículo hallado en el procedimiento está avaluado en 130 millones de pesos y sufrió un hurto en Puente Aranda - crédito Policía Bogotá

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la camioneta recuperada, el celular y el arma traumática hallada durante el registro. La institución lo señaló por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

En el lugar, los policías interceptaron el vehículo y encontraron en su interior a un ciudadano a quien durante el procedimiento de registro a persona le hallaron una pistola traumática con munición y un celular de alta gama. Gracias a la oportuna reacción policial, se logró la recuperación del vehículo, avaluado en ciento treinta millones de pesos”, comentó el teniente.

La definición de su situación judicial corresponde a las autoridades competentes dentro del proceso de judicialización. Por ahora, la Policía no divulgó información adicional sobre las circunstancias previas al atraco ni sobre la posible participación de otras personas.

Aunque el robo fue reportado en Puente Aranda, el operativo estuvo a cargo de la Estación de Policía Los Mártires. En ese contexto, la Policía divulgó cifras de esta última localidad, que registró una reducción del 11 % en el hurto de automotores y un incremento del 10 % en la recuperación de vehículos.

El capturado junto a los elementos incautados y el automotor recuperado fue dejado a disposición de la Fiscalía de la Nación. Es importante destacar que en la localidad de Los Mártires se ha registrado una reducción del 11 % en el hurto de automotores y un incremento del 10 % en la recuperación de estos, resultados que reflejan el trabajo permanente de nuestras patrullas para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló la policía.

Entretanto, desde la institución pidieron a la comunidad denunciar cualquier hecho irregular que se presente en la ciudad, además de evitar actuar por cuenta propia en casos de hurto en Bogotá.

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad de todos los ciudadanos e invita a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea 123 o el CAI más cercano”, concluyó la Policía Metropolitana de Bogotá.

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