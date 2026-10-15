Colombia

Capturado el presunto responsable del asesinato en Medellín de Esteban Ramírez, gerente de ventas de Coca-Cola

Yohandri Eduardo Rodríguez Aular quedó bajo custodia el 14 de octubre mientras seguían las diligencias judiciales y la recolección de evidencias por la muerte de Esteban

El asalto ocurrió en el sector de Belén Rosales donde la víctima recibió un disparo en la cabeza - crédito Fiscalía
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Yohandri Eduardo Rodríguez Aular, alias Waoo, fue identificado como el presunto responsable del homicidio de Esteban Ramírez, jefe de ventas y publicista de Coca-Cola, ocurrido el 18 de septiembre en Medellín.

El acusado fue enviado a prisión preventiva el miércoles 14 de octubre, mientras avanzan las audiencias por el caso. La investigación sostiene que habría simulado un accidente con el fin de robar a la víctima.

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La Fiscalía General de la Nación sostiene que Rodríguez Aular habría participado en un robo que terminó con el asesinato de Ramírez, quien estaba de vacaciones con su familia en la capital antioqueña. El procesado no aceptó los cargos que le imputaron.

El ataque ocurrió cuando Ramírez se movilizaba como copiloto en un vehículo particular que conducía su hermana, Natalia, por el sector de Belén Rosales.

El señalado criminal habría simulado un accidente con el objetivo de hurtar a la víctima - crédito Ross D. Franklin/Foto AP/Redes sociales
El señalado criminal habría simulado un accidente con el objetivo de hurtar a la víctima - crédito Ross D. Franklin/Foto AP/Redes sociales

De acuerdo con las evidencias reunidas por la Fiscalía, el acusado se habría encontrado con otro hombre antes de desplazarse hacia una zona comercial de Medellín. Ambos habrían usado una motocicleta para localizar a la víctima.

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“Rodríguez Aular, al parecer, condujo el automotor y lo estacionó en inmediaciones de un establecimiento, mientras su acompañante ubicó al jefe de compras, e identificó el momento en el que salió del lugar y tomó un vehículo particular en compañía de su hermana. Posteriormente, los dos presuntos implicados persiguieron al publicista y a su familiar”, señaló la Fiscalía.

La hipótesis del ente acusador indica que los hombres fingieron un accidente con la moto para obligar a detener el automóvil. Tras interceptarlo, uno de los atacantes habría robado las pertenencias de los ocupantes y disparado contra Ramírez.

“Inmediatamente el parrillero intimidó con un arma de fuego a la mujer y le arrebató una cadena y un teléfono de gama alta, avaluados en siete millones de pesos. Luego, disparó contra el publicista para despojarlo de sus pertenencias”, agregó el ente investigador.

La Policía capturó al imputado en el barrio Aranjuez y la Fiscalía le atribuyó cargos de homicidio y hurto agravado - crédito Fiscalía
La Policía capturó al imputado en el barrio Aranjuez y la Fiscalía le atribuyó cargos de homicidio y hurto agravado - crédito Fiscalía

En cuánto a la captura, la Policía Nacional capturó a Rodríguez Aular en una vía pública del barrio Aranjuez de Medellín, después de las labores de investigación realizadas junto con la Fiscalía.

La institución informó que sus investigadores revisaron cámaras de seguridad, recolectaron pruebas e identificaron a los presuntos responsables del ataque.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Medellín le imputó a Rodríguez Aular los delitos de homicidio, hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Durante la audiencia, se acusó a Yohandri: “Golpean el vehículo intencionalmente, aduciendo un presunto accidente de tránsito. Se acerca el parrillero a la ventanilla diciéndole, comillas: ‘Así no es’, por lo que esta baja el vidrio y en ese momento es intimidada con arma de fuego, de la cual no se tiene permiso para el porte o tenencia de la misma, y le es arrebatada la cadena que tenía consigo por valor de tres millones de pesos y coge de las piernas este sujeto, de las piernas de la femenina, un aparato celular para renglón seguido solicitarle a Esteban: ‘Pásame la cadena’, respondiendo la víctima: ‘¿Cuál cadena?’ Y sin mediar palabra, sin darle ninguna posibilidad de reacción o defensa, el sujeto le dispara en el cráneo, ocasionándole laceración encefálica extensa con compromiso marcado del parénquima cerebral y, por ende, con daño severo del sistema nervioso central, lo que lo llevó a un choque neurogénico que explica la muerte, falleciendo el 19 de septiembre. Una vez le disparan le disparan, le disparan contra la humanidad, quien queda herido mortalmente, estos ciudadanos, huyen con el botín".

La Fiscalía precisó que el acusado enfrentará el proceso privado de la libertad. La medida fue impuesta el miércoles 14 de octubre, mientras continúan las diligencias judiciales.

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Detalles del robo

El ataque ocurrió a las 10:22 p. m. del viernes 18 de septiembre, en la calle 30 con la carrera 70, en la comuna 16 de Belén. Ramírez viajaba en el asiento del acompañante cuando la motocicleta se cruzó frente al automóvil.

Natalia relató que la moto se ubicó delante del vehículo después de que ella atravesó una intersección. “Paramos en el semáforo, que estaba en rojo, y además estaban pasando unas personas en patines”, contó.

La mujer explicó que, tras avanzar unos metros, los ocupantes de la motocicleta tocaron la ventanilla. “Al abrirla, me revienta la cadena y me coge el celular de las piernas”, relató la hermana de la víctima.

El primer atacante se llevó una cadena y un teléfono de alta gama que pertenecían a la conductora. La Fiscalía valoró las pertenencias robadas en siete millones de pesos.

Después, el asaltante dirigió sus amenazas contra Ramírez. Le exigió otra cadena que, según el relato de su hermana, llevaba puesta.

“El delincuente le dice a mi hermano que le pase la cadena y él alza los brazos, como sin entender nada”, afirmó Natalia. La mujer agregó que el atacante le disparó poco después.

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Asesinato Esteban RamírezJefe ventas Coca-ColaCaptura responsableMedellínColombia-Noticias

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