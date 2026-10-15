Shakira sorprendió a Ghetto Kids con una clase de salsa al ritmo de ‘Chantaje’: el video se volvió viral

La artista barranquillera aprovechó los días de descanso en Madrid para practicar otro baile con los Ghetto Kids - crédito @shakira/IG

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Shakira apareció de nuevo junto a los Ghetto Kids en Madrid para un baile improvisado que compartió en sus historias de Instagram el 14 de octubre. La cantante apareció en una terraza junto a los pequeños bailarines, apenas dos días después del cierre de su residencia europea.

La escena mostró a la artista con pantalón deportivo blanco y sudadera amarilla. Con ella, los integrantes del grupo siguieron una secuencia a ritmo de salsa que la barranquillera marcó mientras interpretaba a capela un fragmento de Chantaje, canción que interpretó junto a Maluma.

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La publicación retrató el reencuentro de Shakira con los pequeños bailarines tras su participación en varias instancias vinculadas a Dai Dai, el tema que los acercó a la cantante.

“Fueron días llenos de amor inexplicable”: Shakira revela su emotiva despedida de los Ghetto Kids - crédito @shakira/ Instagram

Los niños bailaron con ella en la final del Mundial 2026 y también formaron parte de las presentaciones madrileñas de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El baile de ‘Chantaje’ cambió el ritmo de un reencuentro ligado a ‘’Dai Dai’

Ghetto Kids ganó notoriedad por una coreografía de Dai Dai, el sencillo con el que Shakira presentó el himno en el Mundial 2026. Esa difusión en redes sociales abrió el vínculo entre la artista y el grupo de bailarines.

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La relación continuó sobre el escenario. Los niños fueron invitados a participar con la cantante en algunas de las fechas de su temporada en España. El video del 14 de octubre se apartó de aquella canción.

Los Ghetto Kids respondieron desde Uganda mostrando su gratitud y celebrando la experiencia vivida junto a la artista colombiana - crédito @shakira / Instagram

La artista se ubicó entre el grupo y marcó la secuencia con movimientos de brazos, desplazamientos laterales y giros. Los bailarines intentaron copiar cada indicación mientras acompañaban el fragmento que ella cantaba.

La letra representó un desafío adicional para los pequeños, que trataron de seguir las palabras en español pese a no dominar el idioma. El registro no se centró en una ejecución perfecta, sino en la interacción entre la intérprete y sus invitados.

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El final tuvo un tono afectuoso. Después de completar la coreografía, los integrantes de Ghetto Kids se acercaron a Shakira y cerraron el encuentro con un abrazo grupal.

La residencia de Shakira en Madrid terminó el 12 de octubre

El video llegó después del cierre de la etapa europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Shakira ofreció 13 conciertos en Madrid entre el 18 de septiembre y el 12 de octubre.

La propuesta visual y cultural de Macondo Park acompaña la residencia de Shakira en Madrid y sirve como vitrina para promocionar la diversidad de Colombia ante viajeros de España y otros países europeos, invitándolos a descubrir sus destinos y experiencias - crédito LiveNation/MinCIT

La serie se realizó en un recinto temporal levantado en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde. El lugar fue denominado Estadio Shakira y funcionó dentro de Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el universo literario de Gabriel García Márquez.

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Macondo Park reunió propuestas de música, gastronomía, literatura, arte y actividades para el público antes y después de los recitales. El diseño buscó trasladar a Madrid referencias culturales de Colombia y de América Latina.

La residencia incluyó un estadio construido especialmente para la ocasión. Según la cobertura de AS, el espacio tuvo capacidad para alrededor de 55.000 espectadores por noche y la programación acumuló más de 700.000 asistentes.

Ghetto Kids había participado de la programación madrileña con “Dai Dai”. Su presencia durante los conciertos mantuvo el vínculo que nació con el video viral de la coreografía y se consolidó con la actuación en la final del torneo.

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Shakira y los Ghetto Kids desatan entusiasmo en Times Square antes de la final del Mundial - crédito @Shakira / Instagram

Las reacciones no tardaron en aparecer y los seguidores de la colombiana compartieron mensajes como: “Los amamos”; “Qué belleza, se nota cómo Shakira cambia vidas por donde pasa”; “Los niños más agradecidos del mundo, por eso es una de las colombianas más queridas”; “Con razón sus hijos los tiene ella, es una mujer responsable”, entre otros más que destacaron la labor que hace la artista con su música.