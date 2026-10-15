Colombia

Shakira sorprendió a Ghetto Kids con una clase de salsa al ritmo de ‘Chantaje’: el video se volvió viral

La barranquillera volvió a compartir un momento con los pequeños bailarines que la acompañaron en la final del Mundial 2026 y durante algunas fechas de su residencia madrileña. Esta vez, el escenario fue una terraza y la coreografía tuvo sabor latino

La artista barranquillera aprovechó los días de descanso en Madrid para practicar otro baile con los Ghetto Kids - crédito @shakira/IG

Guardar

Shakira apareció de nuevo junto a los Ghetto Kids en Madrid para un baile improvisado que compartió en sus historias de Instagram el 14 de octubre. La cantante apareció en una terraza junto a los pequeños bailarines, apenas dos días después del cierre de su residencia europea.

La escena mostró a la artista con pantalón deportivo blanco y sudadera amarilla. Con ella, los integrantes del grupo siguieron una secuencia a ritmo de salsa que la barranquillera marcó mientras interpretaba a capela un fragmento de Chantaje, canción que interpretó junto a Maluma.

PUBLICIDAD

La publicación retrató el reencuentro de Shakira con los pequeños bailarines tras su participación en varias instancias vinculadas a Dai Dai, el tema que los acercó a la cantante.

“Fueron días llenos de amor inexplicable”: Shakira revela su emotiva despedida de los Ghetto Kids - crédito @shakira/ Instagram
“Fueron días llenos de amor inexplicable”: Shakira revela su emotiva despedida de los Ghetto Kids - crédito @shakira/ Instagram

Los niños bailaron con ella en la final del Mundial 2026 y también formaron parte de las presentaciones madrileñas de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El baile de ‘Chantaje’ cambió el ritmo de un reencuentro ligado a ‘’Dai Dai’

Ghetto Kids ganó notoriedad por una coreografía de Dai Dai, el sencillo con el que Shakira presentó el himno en el Mundial 2026. Esa difusión en redes sociales abrió el vínculo entre la artista y el grupo de bailarines.

PUBLICIDAD

La relación continuó sobre el escenario. Los niños fueron invitados a participar con la cantante en algunas de las fechas de su temporada en España. El video del 14 de octubre se apartó de aquella canción.

Los Ghetto Kids respondieron desde Uganda mostrando su gratitud y celebrando la experiencia vivida junto a la artista colombiana - crédito @shakira / Instagram
Los Ghetto Kids respondieron desde Uganda mostrando su gratitud y celebrando la experiencia vivida junto a la artista colombiana - crédito @shakira / Instagram

La artista se ubicó entre el grupo y marcó la secuencia con movimientos de brazos, desplazamientos laterales y giros. Los bailarines intentaron copiar cada indicación mientras acompañaban el fragmento que ella cantaba.

La letra representó un desafío adicional para los pequeños, que trataron de seguir las palabras en español pese a no dominar el idioma. El registro no se centró en una ejecución perfecta, sino en la interacción entre la intérprete y sus invitados.

El final tuvo un tono afectuoso. Después de completar la coreografía, los integrantes de Ghetto Kids se acercaron a Shakira y cerraron el encuentro con un abrazo grupal.

La residencia de Shakira en Madrid terminó el 12 de octubre

El video llegó después del cierre de la etapa europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Shakira ofreció 13 conciertos en Madrid entre el 18 de septiembre y el 12 de octubre.

La propuesta visual y cultural de Macondo Park acompaña la residencia de Shakira en Madrid y sirve como vitrina para promocionar la diversidad de Colombia ante viajeros de España y otros países europeos, invitándolos a descubrir sus destinos y experiencias - crédito LiveNation/MinCIT
La propuesta visual y cultural de Macondo Park acompaña la residencia de Shakira en Madrid y sirve como vitrina para promocionar la diversidad de Colombia ante viajeros de España y otros países europeos, invitándolos a descubrir sus destinos y experiencias - crédito LiveNation/MinCIT

La serie se realizó en un recinto temporal levantado en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde. El lugar fue denominado Estadio Shakira y funcionó dentro de Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el universo literario de Gabriel García Márquez.

Macondo Park reunió propuestas de música, gastronomía, literatura, arte y actividades para el público antes y después de los recitales. El diseño buscó trasladar a Madrid referencias culturales de Colombia y de América Latina.

La residencia incluyó un estadio construido especialmente para la ocasión. Según la cobertura de AS, el espacio tuvo capacidad para alrededor de 55.000 espectadores por noche y la programación acumuló más de 700.000 asistentes.

Ghetto Kids había participado de la programación madrileña con “Dai Dai”. Su presencia durante los conciertos mantuvo el vínculo que nació con el video viral de la coreografía y se consolidó con la actuación en la final del torneo.

Shakira y los Ghetto Kids desatan entusiasmo en Times Square antes de la final del Mundial - crédito @Shakira / Instagram
Shakira y los Ghetto Kids desatan entusiasmo en Times Square antes de la final del Mundial - crédito @Shakira / Instagram

Las reacciones no tardaron en aparecer y los seguidores de la colombiana compartieron mensajes como: “Los amamos”; “Qué belleza, se nota cómo Shakira cambia vidas por donde pasa”; “Los niños más agradecidos del mundo, por eso es una de las colombianas más queridas”; “Con razón sus hijos los tiene ella, es una mujer responsable”, entre otros más que destacaron la labor que hace la artista con su música.

Temas Relacionados

ShakiraGhetto KidsBaile viralChantajeColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Presidencia publicó la hoja de vida de los embajadores designados de Colombia en España, Venezuela y Países Bajos: estos son los escogidos

Los perfiles, divulgados en la página de aspirantes, confirmaron la confianza del Ejecutivo en los escogidos para encabezar estas misiones diplomáticas consideradas estratégicas; sin embargo, aún deberán recibir el beneplácito de los gobiernos receptores

Presidencia publicó la hoja de vida de los embajadores designados de Colombia en España, Venezuela y Países Bajos: estos son los escogidos

Jerome Sanabria le contestó al sindicato de Colpensiones por marchar en su contra: “Muy listos no son”

En un video publicado en X, la joven de 20 años afirmó que Sintracolpen había advertido antes sobre las limitaciones tecnológicas de la entidad para atender a 19 millones de afiliados

Jerome Sanabria le contestó al sindicato de Colpensiones por marchar en su contra: “Muy listos no son”

Santa Fe podría tomar acciones legales contra Sencia, dijo su presidente Eduardo Méndez: “Les hice caer en cuenta”

El máximo dirigente del cuadro “Cardenal” informó sobre los detalles de la relación contractual que tiene su club con la administradora del estadio El Campín

Santa Fe podría tomar acciones legales contra Sencia, dijo su presidente Eduardo Méndez: “Les hice caer en cuenta”

Cuatro muertos, incluyendo un menor, en un intento de atraco a un bus internacional en la vía Panamericana: 56 personas resultaron heridas

Según las primeras hipótesis que manejarían las autoridades, hombres armados habrían irrumpido de manera sorpresiva en la vía para obligar al conductor a detenerse y asaltar a los ocupantes

Cuatro muertos, incluyendo un menor, en un intento de atraco a un bus internacional en la vía Panamericana: 56 personas resultaron heridas

Estos son los millonarios contratos durante el Gobierno Petro de otro primo de la ex primera dama Verónica Alcocer: “Fiscalía no tiene por qué citarme”

El empresario Santiago Alcocer Vélez aclaró que Country Motors no contrató directamente con la Ungrd, sino que suministró vehículos a proveedores de la entidad

Estos son los millonarios contratos durante el Gobierno Petro de otro primo de la ex primera dama Verónica Alcocer: “Fiscalía no tiene por qué citarme”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Don Omar anuncia conciertos en Colombia para 2027: estas son las tres ciudades que confirmó

Don Omar anuncia conciertos en Colombia para 2027: estas son las tres ciudades que confirmó

Pipe Bueno reveló cuáles son sus planes de luna de miel con Luisa Fernanda W: “De que va a pasar, va a pasar”

Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”

Enrique Bunbury en Cali: organizadores del concierto cambiaron el escenario de su presentación por el terremoto del 10 de agosto

‘El Pibe’ Valderrama se rapó su característica melena y desató una ola de memes: hasta René Higuita le comentó

Deportes

Santa Fe podría tomar acciones legales contra Sencia, dijo su presidente Eduardo Méndez: “Les hice caer en cuenta”

Santa Fe podría tomar acciones legales contra Sencia, dijo su presidente Eduardo Méndez: “Les hice caer en cuenta”

Andrés Ángel, el pequeño hincha de Millonarios que viajó con su familia desde Putumayo, compartió con el plantel albiazul: así fue el recorrido del niño que no pudo ver el partido contra el Once Caldas

Jhon Arias respondió a los abucheos y las críticas tras su regreso al Maracaná con mensaje a los hinchas del Fluminense: “Parece que la gente tiene amnesia”

Rival del Santa Fe Femenino informó que tuvo un problema para llegar al partido en Ecuador por Copa Libertadores: qué pasó

Atlético Nacional ganó un clásico vibrante y eliminó al Medellín de la Copa BetPlay