Jhon Jáder Durán sería titular con el Benfica ante el Celtic de Escocia de Camilo Durán por la Europa League: esto es lo que adelantó la prensa portuguesa

David Souza marcando a Jhon Jáder Durán en la goleada del Benfica ante el Casa Pía-crédito Filipe Amorin/AFP

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La jornada de la UEFA Europa League, segundo torneo de clubes más importante del viejo continente traería la oportunidad para que el delantero colombiano Jhon Jáder Durán vuelva a sumar minutos con el Benfica.

O al menos eso se prevé por parte de la prensa de Portugal, que el 15 de octubre de 2026 y con base en las declaraciones del entrenador Marco Silva, colocan al delantero “Cafetero” como titular en el juego que tendrá el equipo de Lisboa ante el Celtic de Escocia, club que cuenta con otro atacante de nuestro país: Camilo Durán.

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El medio portugués analizó las palabras del técnico Marco Silva y según sus fuentes, el entrenador del Benfica daría una rotación en la cual entraría Jhon Jáder Durán-crédito A Bola

El diario A Bola destacó que Silva pensaría realizar una rotación pese a que el Benfica no tendrá acción en la Liga de Portugal, situación que beneficiaría a Durán para ser el once inicial ante el cuadro de Glasgow (Escocia):

“A pesar de que no hay partido este fin de semana, Marco Silva realizará algunos cambios en el once inicial para dar descanso a algunos de los jugadores que más exigen físicamente, como Vangelis Pavlidis y dar minutos de juego a quienes lo necesitan como Durán”, dijeron.

La versión de A Bola coincide con la que entregó el diario Record Portugal sobre la inclusión del exatacante de la selección Colombia en el equipo principal para jugar ante Celtic y que Durán entraría a reemplazar al delantero griego Vangelis Pavlidis, titular en la posición de delantero-centro:

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“Hay, a partir de ahora, cinco nombres que cobran fuerza en los relatos de Marco Silva. Se espera que Trubin regrese a la portería, mientras que Aursnes ve una oportunidad de recuperar un lugar en el mediocampo. El - Karouani estará de lateral izquierdo, Lukebakio estará en la ecuación para la parte derecha y Durán será el sustituto de Pavlidis en el ataque. Son soluciones que permiten al entrenador gestionar el uso de la plantilla y dar minutos a los jugadores que buscan ganar espacio”, analizaron.

Pese a la expectativa del duelo Durán vs. Durán, la prensa de Escocia afirma que el goleador del Celtic sería duda para el partido

Desde Escocia se informó que Camilo Durán sería una de las dudas en el once inicial del cuadro de los celtas -crédito BBC

Celtic visitará a Benfica en Lisboa por la Europa League sin el defensor norteamericano Cameron Carter-Vickers y con la incertidumbre sobre la presencia del delantero colombiano Camilo Durán, en un partido que llega después de la derrota escocesa ante Ferencváros de Hungría y con el recuerdo de la Copa de Europa conquistada en la capital portuguesa en 1967.

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El equipo de Martin O’Neill busca su primera victoria en esta edición del torneo, mientras Benfica intentará prolongar el impulso que obtuvo con su triunfo ante AC Milán en San Siro. El encuentro se jugará en el Estadio da Luz, un escenario distinto del Estadio Nacional donde Celtic venció a Inter de Milán para convertirse en el primer club británico campeón de Europa.

Celtic perdió sus últimos cuatro partidos como visitante en Portugal en competiciones europeas. Benfica, además, ganó los cuatro enfrentamientos continentales que disputó como local ante el club escocés, con un marcador global de 9-1.

Camilo Durán estaría en duda para el juego ante el Benfica-crédito imágenes en acción Jason Cairnduff/REUTERS

Cameron Carter-Vickers no viajó disponible tras sufrir una distensión muscular y quedar fuera del entrenamiento previo a la salida hacia Portugal. Camilo Duran tampoco participó de esa práctica porque su pareja dio a luz, aunque O’Neill no descartó que el internacional colombiano pueda incorporarse a la delegación.

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El entrenador explicó que espera contar con el atacante más tarde: “Cameron tiene una pequeña distensión, así que no estará, pero Camilo espera venir más adelante”.

El técnico añadió que la proximidad del 60° aniversario de aquella final incrementa el valor simbólico de la visita. “La historia del club y su conexión con Lisboa son formidables, algo de lo que debe estar muy orgulloso”, sostuvo.

El arquero finlandés Viljami Sinisalo y parte de sus compañeros visitaron el Estadio Nacional de Lisboa durante la pretemporada de la campaña 2025-2026. El guardameta espera que esa experiencia sirva como referencia antes de afrontar el desafío en el estadio de Benfica.

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